https://ria.ru/20210914/migranty-1749934343.html
Подмосковный омбудсмен взяла на контроль ситуацию с мигрантами в Бужаниново
Подмосковный омбудсмен взяла на контроль ситуацию с мигрантами в Бужаниново - РИА Новости, 14.09.2021
Подмосковный омбудсмен взяла на контроль ситуацию с мигрантами в Бужаниново
Подмосковный омбудсмен Екатерина Семенова взяла на контроль ситуацию в деревне Бужаниново под Сергиевым Посадом, где местные жители требуют выдворения мигрантов РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T00:48
2021-09-14T00:48
2021-09-14T01:31
происшествия
сергиев посад
московская область (подмосковье)
москва
следственный комитет россии (ск рф)
екатерина семенова
россия
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Подмосковный омбудсмен Екатерина Семенова взяла на контроль ситуацию в деревне Бужаниново под Сергиевым Посадом, где местные жители требуют выдворения мигрантов после сообщений об убийстве пенсионерки.В понедельник жители подмосковной деревни Бужаниново, где в понедельник нашли убитую и изнасилованную пенсионерку, вышли на улицу и добиваются встречи с руководством компании, в которой работали мигранты, и выселения их из общежития. По предположению местных жителей, к преступлению причастны гастарбайтеры.В областном управлении СК РФ сообщили, что по подозрению в убийстве и изнасиловании 67-летней женщины под Сергиевым Посадом задержаны "двое граждан одного из соседних государств"."Жители собрались. Представители УМВД и администрации на месте. Дело открыто. Будем держать на контроле", - сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Московской области.
https://ria.ru/20210914/pensionerka-1749933981.html
сергиев посад
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происшествия, сергиев посад, московская область (подмосковье), москва, следственный комитет россии (ск рф), екатерина семенова, россия
00:48 14.09.2021 (обновлено: 01:31 14.09.2021)
Подмосковный омбудсмен взяла на контроль ситуацию с мигрантами в Бужаниново
Подмосковный омбудсмен Семенова взяла на контроль ситуацию с мигрантами в Бужаниново