https://ria.ru/20210914/migranty-1749934343.html

Подмосковный омбудсмен взяла на контроль ситуацию с мигрантами в Бужаниново

Подмосковный омбудсмен взяла на контроль ситуацию с мигрантами в Бужаниново - РИА Новости, 14.09.2021

Подмосковный омбудсмен взяла на контроль ситуацию с мигрантами в Бужаниново

Подмосковный омбудсмен Екатерина Семенова взяла на контроль ситуацию в деревне Бужаниново под Сергиевым Посадом, где местные жители требуют выдворения мигрантов РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T00:48

2021-09-14T00:48

2021-09-14T01:31

происшествия

сергиев посад

московская область (подмосковье)

москва

следственный комитет россии (ск рф)

екатерина семенова

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583692382_98:0:3739:2048_1920x0_80_0_0_2f667a809236a5045944e6cf499b9a58.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Подмосковный омбудсмен Екатерина Семенова взяла на контроль ситуацию в деревне Бужаниново под Сергиевым Посадом, где местные жители требуют выдворения мигрантов после сообщений об убийстве пенсионерки.В понедельник жители подмосковной деревни Бужаниново, где в понедельник нашли убитую и изнасилованную пенсионерку, вышли на улицу и добиваются встречи с руководством компании, в которой работали мигранты, и выселения их из общежития. По предположению местных жителей, к преступлению причастны гастарбайтеры.В областном управлении СК РФ сообщили, что по подозрению в убийстве и изнасиловании 67-летней женщины под Сергиевым Посадом задержаны "двое граждан одного из соседних государств"."Жители собрались. Представители УМВД и администрации на месте. Дело открыто. Будем держать на контроле", - сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Московской области.

https://ria.ru/20210914/pensionerka-1749933981.html

сергиев посад

московская область (подмосковье)

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, сергиев посад, московская область (подмосковье), москва, следственный комитет россии (ск рф), екатерина семенова, россия