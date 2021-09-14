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Подмосковный омбудсмен взяла на контроль ситуацию с мигрантами в Бужаниново
Подмосковный омбудсмен взяла на контроль ситуацию с мигрантами в Бужаниново - РИА Новости, 14.09.2021
Подмосковный омбудсмен взяла на контроль ситуацию с мигрантами в Бужаниново
Подмосковный омбудсмен Екатерина Семенова взяла на контроль ситуацию в деревне Бужаниново под Сергиевым Посадом, где местные жители требуют выдворения мигрантов РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T00:48
2021-09-14T01:31
происшествия
сергиев посад
московская область (подмосковье)
москва
следственный комитет россии (ск рф)
екатерина семенова
россия
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Подмосковный омбудсмен Екатерина Семенова взяла на контроль ситуацию в деревне Бужаниново под Сергиевым Посадом, где местные жители требуют выдворения мигрантов после сообщений об убийстве пенсионерки.В понедельник жители подмосковной деревни Бужаниново, где в понедельник нашли убитую и изнасилованную пенсионерку, вышли на улицу и добиваются встречи с руководством компании, в которой работали мигранты, и выселения их из общежития. По предположению местных жителей, к преступлению причастны гастарбайтеры.В областном управлении СК РФ сообщили, что по подозрению в убийстве и изнасиловании 67-летней женщины под Сергиевым Посадом задержаны "двое граждан одного из соседних государств"."Жители собрались. Представители УМВД и администрации на месте. Дело открыто. Будем держать на контроле", - сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Московской области.
https://ria.ru/20210914/pensionerka-1749933981.html
сергиев посад
московская область (подмосковье)
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происшествия, сергиев посад, московская область (подмосковье), москва, следственный комитет россии (ск рф), екатерина семенова, россия
00:48 14.09.2021 (обновлено: 01:31 14.09.2021)
 
Подмосковный омбудсмен взяла на контроль ситуацию с мигрантами в Бужаниново

Подмосковный омбудсмен Семенова взяла на контроль ситуацию с мигрантами в Бужаниново

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСотрудник полиции России
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Подмосковный омбудсмен Екатерина Семенова взяла на контроль ситуацию в деревне Бужаниново под Сергиевым Посадом, где местные жители требуют выдворения мигрантов после сообщений об убийстве пенсионерки.
В понедельник жители подмосковной деревни Бужаниново, где в понедельник нашли убитую и изнасилованную пенсионерку, вышли на улицу и добиваются встречи с руководством компании, в которой работали мигранты, и выселения их из общежития. По предположению местных жителей, к преступлению причастны гастарбайтеры.
В областном управлении СК РФ сообщили, что по подозрению в убийстве и изнасиловании 67-летней женщины под Сергиевым Посадом задержаны "двое граждан одного из соседних государств".
"Жители собрались. Представители УМВД и администрации на месте. Дело открыто. Будем держать на контроле", - сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Московской области.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
00:40
В Подмосковье люди вышли на сход из-за информации об убийстве пенсионерки
 
ПроисшествияСергиев ПосадМосковская область (Подмосковье)МоскваСледственный комитет России (СК РФ)Екатерина СеменоваРоссия
 
 
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