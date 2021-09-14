МИФИ хочет стать площадкой международных проектов в фундаментальной физике
© Иван Головков, пресс-служба НИЯУ МИФИСчастье от ума
© Иван Головков, пресс-служба НИЯУ МИФИ
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (НИЯУ МИФИ) хочет стать площадкой для международных коллабораций ученых, которые занимаются наиболее актуальными проблемами фундаментальной физики свойств материи, сообщил в интервью РИА Новости временно исполняющий обязанности ректора вуза Владимир Шевченко.
"Можно обсуждать создание в России специальных экспериментальных комплексов мирового уровня, например, для решения задач в нейтринной физике или для поиска темной материи. Мы вполне могли бы стать хозяевами площадки, на которой в рамках международной коллаборации будут выполняться работы на переднем крае фундаментальной физики свойств материи", — сказал Шевченко.
Он пояснил, что большие открытия ученые могут сделать только на тех установках, в строительстве которых они сами принимали участие. В этом плане россиянам важно не растерять компетенции, добавил Шевченко и уточнил, что очень большими такие установки не будут: "рыть новый коллайдер под Каширским шоссе" в вузе не собираются.
Кроме того, по его словам, МИФИ планирует активно участвовать в разработке новой федеральной программы по исследованиям физики нейтрино и астрочастиц, над которой работают Курчатовский институт и Объединенный институт ядерных исследований.
Полностью интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.