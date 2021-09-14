https://ria.ru/20210914/mifi-1749982492.html

МИФИ хочет стать площадкой международных проектов в фундаментальной физике

МИФИ хочет стать площадкой международных проектов в фундаментальной физике - РИА Новости, 14.09.2021

МИФИ хочет стать площадкой международных проектов в фундаментальной физике

Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (НИЯУ МИФИ) хочет стать площадкой для международных коллабораций ученых, которые занимаются наиболее... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T12:08

2021-09-14T12:08

2021-09-14T12:08

наука

национальный исследовательский ядерный университет "мифи"

навигатор абитуриента

университетская наука

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587709497_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_09dbddb91bdcfcced71d6aab5fd926f5.jpg

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (НИЯУ МИФИ) хочет стать площадкой для международных коллабораций ученых, которые занимаются наиболее актуальными проблемами фундаментальной физики свойств материи, сообщил в интервью РИА Новости временно исполняющий обязанности ректора вуза Владимир Шевченко.Он пояснил, что большие открытия ученые могут сделать только на тех установках, в строительстве которых они сами принимали участие. В этом плане россиянам важно не растерять компетенции, добавил Шевченко и уточнил, что очень большими такие установки не будут: "рыть новый коллайдер под Каширским шоссе" в вузе не собираются.Кроме того, по его словам, МИФИ планирует активно участвовать в разработке новой федеральной программы по исследованиям физики нейтрино и астрочастиц, над которой работают Курчатовский институт и Объединенный институт ядерных исследований.Полностью интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.

https://ria.ru/20210831/mifi-1747934200.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

национальный исследовательский ядерный университет "мифи", навигатор абитуриента, университетская наука, россия