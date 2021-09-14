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Наука
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МИФИ хочет стать площадкой международных проектов в фундаментальной физике
МИФИ хочет стать площадкой международных проектов в фундаментальной физике - РИА Новости, 14.09.2021
МИФИ хочет стать площадкой международных проектов в фундаментальной физике
Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (НИЯУ МИФИ) хочет стать площадкой для международных коллабораций ученых, которые занимаются наиболее... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T12:08
2021-09-14T12:08
наука
национальный исследовательский ядерный университет "мифи"
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университетская наука
россия
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (НИЯУ МИФИ) хочет стать площадкой для международных коллабораций ученых, которые занимаются наиболее актуальными проблемами фундаментальной физики свойств материи, сообщил в интервью РИА Новости временно исполняющий обязанности ректора вуза Владимир Шевченко.Он пояснил, что большие открытия ученые могут сделать только на тех установках, в строительстве которых они сами принимали участие. В этом плане россиянам важно не растерять компетенции, добавил Шевченко и уточнил, что очень большими такие установки не будут: "рыть новый коллайдер под Каширским шоссе" в вузе не собираются.Кроме того, по его словам, МИФИ планирует активно участвовать в разработке новой федеральной программы по исследованиям физики нейтрино и астрочастиц, над которой работают Курчатовский институт и Объединенный институт ядерных исследований.Полностью интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
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национальный исследовательский ядерный университет "мифи", навигатор абитуриента, университетская наука, россия
12:08 14.09.2021
 

МИФИ хочет стать площадкой международных проектов в фундаментальной физике

© Иван Головков, пресс-служба НИЯУ МИФИСчастье от ума
Счастье от ума
© Иван Головков, пресс-служба НИЯУ МИФИ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (НИЯУ МИФИ) хочет стать площадкой для международных коллабораций ученых, которые занимаются наиболее актуальными проблемами фундаментальной физики свойств материи, сообщил в интервью РИА Новости временно исполняющий обязанности ректора вуза Владимир Шевченко.

"Можно обсуждать создание в России специальных экспериментальных комплексов мирового уровня, например, для решения задач в нейтринной физике или для поиска темной материи. Мы вполне могли бы стать хозяевами площадки, на которой в рамках международной коллаборации будут выполняться работы на переднем крае фундаментальной физики свойств материи", — сказал Шевченко.

Он пояснил, что большие открытия ученые могут сделать только на тех установках, в строительстве которых они сами принимали участие. В этом плане россиянам важно не растерять компетенции, добавил Шевченко и уточнил, что очень большими такие установки не будут: "рыть новый коллайдер под Каширским шоссе" в вузе не собираются.
Кроме того, по его словам, МИФИ планирует активно участвовать в разработке новой федеральной программы по исследованиям физики нейтрино и астрочастиц, над которой работают Курчатовский институт и Объединенный институт ядерных исследований.
Полностью интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
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НаукаНациональный исследовательский ядерный университет "МИФИ"Навигатор абитуриентаУниверситетская наукаРоссия
 
 
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