https://ria.ru/20210914/mifi-1749974295.html

И.о. ректора МИФИ назвал основное отличие человека от машины

И.о. ректора МИФИ назвал основное отличие человека от машины - РИА Новости, 14.09.2021

И.о. ректора МИФИ назвал основное отличие человека от машины

Основное отличие человека от машины – желание понять, как устроен мир, однако зачастую школа искореняет в ребенке любознательность, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T11:33

2021-09-14T11:33

2021-09-14T12:31

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национальный исследовательский ядерный университет "мифи"

сн_образование

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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Основное отличие человека от машины – желание понять, как устроен мир, однако зачастую школа искореняет в ребенке любознательность, заявил в интервью РИА Новости временно исполняющий обязанности ректора Национального исследовательского ядерного университета (НИЯУ) МИФИ Владимир Шевченко."Вот это чистое любопытство ребенка, которое, к сожалению, современная школа во многих детях почти полностью изничтожает, это есть та основа, из которой берется по-настоящему глубокое понимание. И это есть то, что отличает нас от машин, от искусственного интеллекта. Я убежден, что ценность этого будет со временем только возрастать", - сказал Шевченко.От отметил, что в человеке заложена тяга к тому, чтобы до конца разобраться и понимать то, что он делает. Это хорошо видно на примере детей, которые ломают игрушки и разбирают что-то до винтика."Ребенок, делая это в игре, не находится в состоянии соревнования с кем-то, он не хочет ничего никому доказать, не хочет построить какую-то бизнес-империю. Ему просто интересно, как устроен мир", - добавил Шевченко.

https://ria.ru/20210330/obrazovanie-1603426291.html

https://ria.ru/20201214/reu-im-plekhanova-1588748958.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, образование - общество, национальный исследовательский ядерный университет "мифи", сн_образование, социальный навигатор