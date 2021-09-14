https://ria.ru/20210914/mifi-1749974295.html
И.о. ректора МИФИ назвал основное отличие человека от машины
И.о. ректора МИФИ назвал основное отличие человека от машины - РИА Новости, 14.09.2021
И.о. ректора МИФИ назвал основное отличие человека от машины
Основное отличие человека от машины – желание понять, как устроен мир, однако зачастую школа искореняет в ребенке любознательность, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T11:33
2021-09-14T11:33
2021-09-14T12:31
общество
образование - общество
национальный исследовательский ядерный университет "мифи"
сн_образование
социальный навигатор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1749953383_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b52a3da62da5025df94aa60b380e6ddf.jpg
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Основное отличие человека от машины – желание понять, как устроен мир, однако зачастую школа искореняет в ребенке любознательность, заявил в интервью РИА Новости временно исполняющий обязанности ректора Национального исследовательского ядерного университета (НИЯУ) МИФИ Владимир Шевченко."Вот это чистое любопытство ребенка, которое, к сожалению, современная школа во многих детях почти полностью изничтожает, это есть та основа, из которой берется по-настоящему глубокое понимание. И это есть то, что отличает нас от машин, от искусственного интеллекта. Я убежден, что ценность этого будет со временем только возрастать", - сказал Шевченко.От отметил, что в человеке заложена тяга к тому, чтобы до конца разобраться и понимать то, что он делает. Это хорошо видно на примере детей, которые ломают игрушки и разбирают что-то до винтика."Ребенок, делая это в игре, не находится в состоянии соревнования с кем-то, он не хочет ничего никому доказать, не хочет построить какую-то бизнес-империю. Ему просто интересно, как устроен мир", - добавил Шевченко.
https://ria.ru/20210330/obrazovanie-1603426291.html
https://ria.ru/20201214/reu-im-plekhanova-1588748958.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1749953383_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2c133922317d4e5923c79686fdda1859.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, образование - общество, национальный исследовательский ядерный университет "мифи", сн_образование, социальный навигатор
11:33 14.09.2021 (обновлено: 12:31 14.09.2021)
И.о. ректора МИФИ назвал основное отличие человека от машины
Шевченко: человек отличается от машины желанием познать мир, но школа часто это искореняет
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости.
Основное отличие человека от машины – желание понять, как устроен мир, однако зачастую школа искореняет в ребенке любознательность, заявил в интервью РИА Новости временно исполняющий обязанности ректора Национального исследовательского ядерного университета (НИЯУ) МИФИ
Владимир Шевченко.
"Вот это чистое любопытство ребенка, которое, к сожалению, современная школа во многих детях почти полностью изничтожает, это есть та основа, из которой берется по-настоящему глубокое понимание. И это есть то, что отличает нас от машин, от искусственного интеллекта. Я убежден, что ценность этого будет со временем только возрастать", - сказал Шевченко.
От отметил, что в человеке заложена тяга к тому, чтобы до конца разобраться и понимать то, что он делает. Это хорошо видно на примере детей, которые ломают игрушки и разбирают что-то до винтика.
"Ребенок, делая это в игре, не находится в состоянии соревнования с кем-то, он не хочет ничего никому доказать, не хочет построить какую-то бизнес-империю. Ему просто интересно, как устроен мир", - добавил Шевченко.