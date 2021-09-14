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И.о. ректора МИФИ назвал основное отличие человека от машины
И.о. ректора МИФИ назвал основное отличие человека от машины - РИА Новости, 14.09.2021
И.о. ректора МИФИ назвал основное отличие человека от машины
Основное отличие человека от машины – желание понять, как устроен мир, однако зачастую школа искореняет в ребенке любознательность, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T11:33
2021-09-14T12:31
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Основное отличие человека от машины – желание понять, как устроен мир, однако зачастую школа искореняет в ребенке любознательность, заявил в интервью РИА Новости временно исполняющий обязанности ректора Национального исследовательского ядерного университета (НИЯУ) МИФИ Владимир Шевченко."Вот это чистое любопытство ребенка, которое, к сожалению, современная школа во многих детях почти полностью изничтожает, это есть та основа, из которой берется по-настоящему глубокое понимание. И это есть то, что отличает нас от машин, от искусственного интеллекта. Я убежден, что ценность этого будет со временем только возрастать", - сказал Шевченко.От отметил, что в человеке заложена тяга к тому, чтобы до конца разобраться и понимать то, что он делает. Это хорошо видно на примере детей, которые ломают игрушки и разбирают что-то до винтика."Ребенок, делая это в игре, не находится в состоянии соревнования с кем-то, он не хочет ничего никому доказать, не хочет построить какую-то бизнес-империю. Ему просто интересно, как устроен мир", - добавил Шевченко.
https://ria.ru/20210330/obrazovanie-1603426291.html
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общество, образование - общество, национальный исследовательский ядерный университет "мифи", сн_образование, социальный навигатор
11:33 14.09.2021 (обновлено: 12:31 14.09.2021)
 
И.о. ректора МИФИ назвал основное отличие человека от машины

Шевченко: человек отличается от машины желанием познать мир, но школа часто это искореняет

© Фото предоставлено пресс-службой НИЯУ МИФИРектор МИФИ Владимир Шевченко
Ректор МИФИ Владимир Шевченко
© Фото предоставлено пресс-службой НИЯУ МИФИ
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Основное отличие человека от машины – желание понять, как устроен мир, однако зачастую школа искореняет в ребенке любознательность, заявил в интервью РИА Новости временно исполняющий обязанности ректора Национального исследовательского ядерного университета (НИЯУ) МИФИ Владимир Шевченко.
"Вот это чистое любопытство ребенка, которое, к сожалению, современная школа во многих детях почти полностью изничтожает, это есть та основа, из которой берется по-настоящему глубокое понимание. И это есть то, что отличает нас от машин, от искусственного интеллекта. Я убежден, что ценность этого будет со временем только возрастать", - сказал Шевченко.
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"Ребенок, делая это в игре, не находится в состоянии соревнования с кем-то, он не хочет ничего никому доказать, не хочет построить какую-то бизнес-империю. Ему просто интересно, как устроен мир", - добавил Шевченко.
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