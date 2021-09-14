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Опрос показал, о чем мечтают россияне
Опрос показал, о чем мечтают россияне - РИА Новости, 14.09.2021
Опрос показал, о чем мечтают россияне
Заветные мечты многих россиян связаны с крепким здоровьем для себя и близких и домашним уютом, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ВЦИОМ. РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T12:43
2021-09-14T12:43
общество
вциом
россия
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Заветные мечты многих россиян связаны с крепким здоровьем для себя и близких и домашним уютом, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ВЦИОМ.Специалисты центра предложили россиянам ответить на открытый вопрос, подразумевающий один вариант ответа, о своей заветной мечте. Чаще всего россияне заявляли о том, что мечтают о крепком здоровье для себя и своих близких (10%).Также респонденты мечтают о квартире, доме или улучшении жилищных условий (8%), путешествиях (4%), переезде, в том числе из страны (3%), мире во всем мире (3%), долголетии (2%), процветании и стабильности для России (2%), встрече любимого человека (2%).При этом 12% опрошенных признались, что у них нет мечты, а 13% респондентов затруднились ответить.В том, что исполнение мечты зависит от собственных усилий, уверены 49% опрошенных россиян. Примечательно, что за последние два года россияне стали больше верить в собственные силы: в 2019 году такого мнения придерживались 45% опрошенных.О том, что мечта исполняется благодаря удачному стечению обстоятельств или помощи со стороны других людей, заявили 37% респондентов, а 14% затруднились ответить на этот вопрос.Для исполнения мечты россияне чаще всего загадывают желание на Новый год (19%), думают о своем желании, как будто оно уже исполнилось (6%) и визуализируют желания (4%).Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 2 сентября 2021 года. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20210913/strana-1749807174.html
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общество, вциом, россия
12:43 14.09.2021
 
Опрос показал, о чем мечтают россияне

ВЦИОМ: россияне мечтают о крепком здоровье, жилье и путешествиях

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрохожие на Кремлевском проезде у Красной площади в Москве
Прохожие на Кремлевском проезде у Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Заветные мечты многих россиян связаны с крепким здоровьем для себя и близких и домашним уютом, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ВЦИОМ.
Специалисты центра предложили россиянам ответить на открытый вопрос, подразумевающий один вариант ответа, о своей заветной мечте. Чаще всего россияне заявляли о том, что мечтают о крепком здоровье для себя и своих близких (10%).
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Также респонденты мечтают о квартире, доме или улучшении жилищных условий (8%), путешествиях (4%), переезде, в том числе из страны (3%), мире во всем мире (3%), долголетии (2%), процветании и стабильности для России (2%), встрече любимого человека (2%).
При этом 12% опрошенных признались, что у них нет мечты, а 13% респондентов затруднились ответить.
В том, что исполнение мечты зависит от собственных усилий, уверены 49% опрошенных россиян. Примечательно, что за последние два года россияне стали больше верить в собственные силы: в 2019 году такого мнения придерживались 45% опрошенных.
О том, что мечта исполняется благодаря удачному стечению обстоятельств или помощи со стороны других людей, заявили 37% респондентов, а 14% затруднились ответить на этот вопрос.
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Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 2 сентября 2021 года. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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