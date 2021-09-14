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В Сибири скифский меч сдали в пункт приема металлолома

В Сибири скифский меч сдали в пункт приема металлолома - РИА Новости, 14.09.2021

В Сибири скифский меч сдали в пункт приема металлолома

Археологи из Новосибирского госуниверситета (НГУ) изучили железный меч, который неизвестные сдали в пункт металлолома в Красноярском крае, и датировали его... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T10:50

2021-09-14T10:50

2021-09-14T17:44

красноярский край

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НОВОСИБИРСК, 14 сен — РИА Новости. Археологи из Новосибирского госуниверситета (НГУ) изучили железный меч, который неизвестные сдали в пункт металлолома в Красноярском крае, и датировали его ранним железным веком, сообщается в статье журнала "Вестник НГУ".Олег Митько и Сергей Скобелев исследовали железный обоюдоострый меч раннего железного века из частной коллекции, который, по данным его владельца, обнаружили на одном из пунктов приема металлолома на юге Красноярского края."Меч является увеличенной технологической модификацией традиционного тагарского кинжала. Общая длина меча 59,5 сантиметра, ширина линзовидного в сечении клинка около семи сантиметров. Рукоять с волютовидным навершием отделена от клинка узким бабочковидным перекрестием", — пишут авторы статьи, отмечая, что железный меч можно отнести к "уникальным явлениям" раннего железного века Минусинской котловины.Исследователи отмечают, что такие скифские мечи датируются концом V — IV веком до нашей эры и относятся к так называемой тагарской культуре."Позднее появление технологии обработки железа в Минусинской котловине позволяет считать красноярский меч предметом импорта либо отнести время его бытования к периоду конца III — II века до нашей эры, когда началось массовое изготовление оружия и орудий труда из низкоуглеродистой стали", — говорится в статье.Находка относится к типу коротких мечей, которые в ближнем бою были эффективны при нанесении рубящих ударов и при защите головы и туловища. Также клинок позволял наносить колющие удары в рукопашной схватке.Исследователи считают, что красноярский меч является одним из "экспериментальных" образцов, форма которых не закрепилась в дальнейшей практике производства клинкового оружия ближнего боя.

https://ria.ru/20200812/1575654533.html

https://ria.ru/20200315/1568584635.html

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красноярский край, новосибирский государственный университет, открытия - риа наука, археология, новости культуры