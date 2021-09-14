https://ria.ru/20210914/mazut-1749971952.html

В Черном море у порта Тамань произошел разлив мазута

В Черном море у порта Тамань произошел разлив мазута - РИА Новости, 14.09.2021

В Черном море у порта Тамань произошел разлив мазута

Разлив мазута произошёл во вторник в море в районе порта Тамань на Кубани на площади 450 квадратных метров, сообщило краевое ГУМЧС. РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T11:29

2021-09-14T11:29

2021-09-14T11:29

происшествия

темрюкский район

тамань (станица)

черное море

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КРАСНОДАР, 14 сен – РИА Новости. Разлив мазута произошёл во вторник в море в районе порта Тамань на Кубани на площади 450 квадратных метров, сообщило краевое ГУМЧС."МО Темрюкский район, порт Тамань, при подготовке сухогруза произошел разлив мазута. Удаление от береговой линии около 5 км. Площадь поверхности загрязнения Чёрного моря - около 450 квадратных метров. Силами морспасслужбы выставлены боновые заграждения, разлив локализован. Производится сбор нефтепродукта", - сообщило ведомство.К ликвидации ЧП привлечены 18 человек и 3 единицы техники, в том числе 1 плавсредство.

https://ria.ru/20210811/razliv-1745316414.html

темрюкский район

тамань (станица)

черное море

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2021

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происшествия, темрюкский район, тамань (станица), черное море