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В Черном море у порта Тамань произошел разлив мазута
В Черном море у порта Тамань произошел разлив мазута - РИА Новости, 14.09.2021
В Черном море у порта Тамань произошел разлив мазута
Разлив мазута произошёл во вторник в море в районе порта Тамань на Кубани на площади 450 квадратных метров, сообщило краевое ГУМЧС. РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T11:29
2021-09-14T11:29
2021-09-14T11:29
происшествия
темрюкский район
тамань (станица)
черное море
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КРАСНОДАР, 14 сен – РИА Новости. Разлив мазута произошёл во вторник в море в районе порта Тамань на Кубани на площади 450 квадратных метров, сообщило краевое ГУМЧС."МО Темрюкский район, порт Тамань, при подготовке сухогруза произошел разлив мазута. Удаление от береговой линии около 5 км. Площадь поверхности загрязнения Чёрного моря - около 450 квадратных метров. Силами морспасслужбы выставлены боновые заграждения, разлив локализован. Производится сбор нефтепродукта", - сообщило ведомство.К ликвидации ЧП привлечены 18 человек и 3 единицы техники, в том числе 1 плавсредство.
https://ria.ru/20210811/razliv-1745316414.html
темрюкский район
тамань (станица)
черное море
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происшествия, темрюкский район, тамань (станица), черное море
В Черном море у порта Тамань произошел разлив мазута
В Черном море у порта Тамань разлился мазут на площади 450 "квадратов"