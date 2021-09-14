Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210914/mavridi-1750003002.html
Появилось видео задержания сбежавшего из изолятора Мавриди
Появилось видео задержания сбежавшего из изолятора Мавриди - РИА Новости, 14.09.2021
Появилось видео задержания сбежавшего из изолятора Мавриди
Участник побега из истринского изолятора Александр Мавриди пытался выдать себя за другого человека. Видео задержания и допроса опубликовало МВД. РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T13:32
2021-09-14T14:25
происшествия
московская область (подмосковье)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
побег подсудимых из ивс в истре
александр мавриди
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1750004543_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_f9d509a8927c906cbea27ce23fa5266a.jpg
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Участник побега из истринского изолятора Александр Мавриди пытался выдать себя за другого человека. Видео задержания и допроса опубликовало МВД.На вопрос, за что его задержали, Мавриди ответил, что не знает. При этом он не смог назвать свой адрес в Ростове, откуда, по его словам, приехал. Также он заявил, что ранее не был судим.На второй части видео он уже открыто называет свои настоящие данные, сообщив, что скрывался в церкви в Митино.Мавриди задержали накануне. На допросе он рассказал, что скрывался в заброшенных зданиях в Москве и Московской области. В его рюкзаке нашли три тысячи долларов, 1350 евро, 70 тысяч рублей. По информации источника РИА Новости, задержанного поместили в изолятор в Лобне.Его также обвиняют в убийстве бизнесмена — "мясного короля" Владимира Маругова — и лишении свободы столичного адвоката. Вместе с четырьмя сообщниками, которым вменялась кража, 6 августа он бежал из изолятора в Истре.По версии следствия, врио начальника ИВС распорядился поместить обвиняемых по одному делу в общую камеру. Таким образом, они смогли вырабатывать единую позицию, чтобы усложнить ход расследования, а также составить план побега. Кроме того, в эту камеру незаконно переместили и Мавриди.Сотруднику ИВС грозит до десяти лет заключения — его обвинили в превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями. Он полностью признал вину.Позднее троих беглецов удалось задержать, четвертый сдался сам. Мавриди удалось найти последним в московском районе Митино на улице Дубравной. Он попытался оказать сопротивление, но силовики обезвредили подозреваемого.
https://ria.ru/20210914/pobeg-1749948995.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Первые кадры Мавриди после задержания
Первые кадры Мавриди после задержания
2021-09-14T13:32
true
PT1M03S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1750004543_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_b98752ac23a3c51b98a411aa7466473a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии), побег подсудимых из ивс в истре, александр мавриди
13:32 14.09.2021 (обновлено: 14:25 14.09.2021)
 
Появилось видео задержания сбежавшего из изолятора Мавриди

Пойманный после побега из изолятора Мавриди при задержании назвался Ивановым из Ростова

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Участник побега из истринского изолятора Александр Мавриди пытался выдать себя за другого человека. Видео задержания и допроса опубликовало МВД.

"Иванов Владимир Иванович <...> Не проживал, приехал <...> с Ростова три дня назад", — говорит он полицейским.

На вопрос, за что его задержали, Мавриди ответил, что не знает. При этом он не смог назвать свой адрес в Ростове, откуда, по его словам, приехал. Также он заявил, что ранее не был судим.
На второй части видео он уже открыто называет свои настоящие данные, сообщив, что скрывался в церкви в Митино.
Мавриди задержали накануне. На допросе он рассказал, что скрывался в заброшенных зданиях в Москве и Московской области. В его рюкзаке нашли три тысячи долларов, 1350 евро, 70 тысяч рублей. По информации источника РИА Новости, задержанного поместили в изолятор в Лобне.
Его также обвиняют в убийстве бизнесмена — "мясного короля" Владимира Маругова — и лишении свободы столичного адвоката. Вместе с четырьмя сообщниками, которым вменялась кража, 6 августа он бежал из изолятора в Истре.
По версии следствия, врио начальника ИВС распорядился поместить обвиняемых по одному делу в общую камеру. Таким образом, они смогли вырабатывать единую позицию, чтобы усложнить ход расследования, а также составить план побега. Кроме того, в эту камеру незаконно переместили и Мавриди.
Сотруднику ИВС грозит до десяти лет заключения — его обвинили в превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями. Он полностью признал вину.
Позднее троих беглецов удалось задержать, четвертый сдался сам. Мавриди удалось найти последним в московском районе Митино на улице Дубравной. Он попытался оказать сопротивление, но силовики обезвредили подозреваемого.
Допрос Александра Мавриди после побега. Кадры СК РФ
Вчера, 09:12
Сбежавший из изолятора Мавриди рассказал, где скрывался после побега
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Побег подсудимых из ИВС в ИстреАлександр Мавриди
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:27В Крыму заявили о сговоре участников "Крымской платформы"
05:13Байден заявил, что Си Цзиньпин не отказывал ему во встрече
05:05Российские пенсионеры рассказали, на что потратят сентябрьскую соцвыплату
04:49В ПФР объяснили, как начать получать пенсию супруга
03:47Министр обороны Израиля заявил, что Иран скоро сможет создать ядерную бомбу
03:47Японцы призвали добиться "второго краха" России для возвращения Курил
03:41Названа основная версия крушения МиГ-29 на полигоне Ашулук
03:31СМИ: американский стелс-бомбардировщик B-2 совершил аварийную посадку
03:14В Раде рассказали, когда Зеленский начал ненавидеть русских
03:12Россия остановила разработку лунной сверхтяжелой ракеты
03:08Эксперты обнаружили на "Госуслугах" переход на сайты мошенников
03:00Ученые впервые показали квантовый "эффект карнавала"
02:50В Приморском океанариуме впервые родился детеныш белухи
02:37Ученые МЧС предупредили об опасных дождях в нескольких регионах
02:19В США назвали три "препятствия" для запуска "Северного потока — 2"
02:16Си Цзиньпин отказался от предложения Байдена о встрече, сообщило СМИ
02:15Юрист объяснил, почему в магазине могут не дать чек
02:15Врач объяснил, почему COVID-19 негативно влияет на мозг
02:02"Союз" успешно вывел на орбиту все британские спутники OneWeb
01:57Трамп пообещал осчастливить американцев перед выборами в 2024 году
Лента новостейМолния