https://ria.ru/20210914/mavridi-1750003002.html
Появилось видео задержания сбежавшего из изолятора Мавриди
Появилось видео задержания сбежавшего из изолятора Мавриди - РИА Новости, 14.09.2021
Появилось видео задержания сбежавшего из изолятора Мавриди
Участник побега из истринского изолятора Александр Мавриди пытался выдать себя за другого человека. Видео задержания и допроса опубликовало МВД. РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T13:32
2021-09-14T13:32
2021-09-14T14:25
происшествия
московская область (подмосковье)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
побег подсудимых из ивс в истре
александр мавриди
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Участник побега из истринского изолятора Александр Мавриди пытался выдать себя за другого человека. Видео задержания и допроса опубликовало МВД.На вопрос, за что его задержали, Мавриди ответил, что не знает. При этом он не смог назвать свой адрес в Ростове, откуда, по его словам, приехал. Также он заявил, что ранее не был судим.На второй части видео он уже открыто называет свои настоящие данные, сообщив, что скрывался в церкви в Митино.Мавриди задержали накануне. На допросе он рассказал, что скрывался в заброшенных зданиях в Москве и Московской области. В его рюкзаке нашли три тысячи долларов, 1350 евро, 70 тысяч рублей. По информации источника РИА Новости, задержанного поместили в изолятор в Лобне.Его также обвиняют в убийстве бизнесмена — "мясного короля" Владимира Маругова — и лишении свободы столичного адвоката. Вместе с четырьмя сообщниками, которым вменялась кража, 6 августа он бежал из изолятора в Истре.По версии следствия, врио начальника ИВС распорядился поместить обвиняемых по одному делу в общую камеру. Таким образом, они смогли вырабатывать единую позицию, чтобы усложнить ход расследования, а также составить план побега. Кроме того, в эту камеру незаконно переместили и Мавриди.Сотруднику ИВС грозит до десяти лет заключения — его обвинили в превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями. Он полностью признал вину.Позднее троих беглецов удалось задержать, четвертый сдался сам. Мавриди удалось найти последним в московском районе Митино на улице Дубравной. Он попытался оказать сопротивление, но силовики обезвредили подозреваемого.
https://ria.ru/20210914/pobeg-1749948995.html
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Первые кадры Мавриди после задержания
Первые кадры Мавриди после задержания
2021-09-14T13:32
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РИА Новости
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происшествия, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии), побег подсудимых из ивс в истре, александр мавриди
13:32 14.09.2021 (обновлено: 14:25 14.09.2021)
Появилось видео задержания сбежавшего из изолятора Мавриди
Пойманный после побега из изолятора Мавриди при задержании назвался Ивановым из Ростова
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.
Участник побега из истринского изолятора Александр Мавриди
пытался выдать себя за другого человека. Видео задержания и допроса опубликовало МВД
.
"Иванов Владимир Иванович <...> Не проживал, приехал <...> с Ростова три дня назад", — говорит он полицейским.
На вопрос, за что его задержали, Мавриди ответил, что не знает. При этом он не смог назвать свой адрес в Ростове, откуда, по его словам, приехал. Также он заявил, что ранее не был судим.
На второй части видео он уже открыто называет свои настоящие данные, сообщив, что скрывался в церкви в Митино.
Мавриди задержали накануне. На допросе он рассказал, что скрывался в заброшенных зданиях в Москве и Московской области. В его рюкзаке нашли три тысячи долларов, 1350 евро, 70 тысяч рублей. По информации источника РИА Новости, задержанного поместили в изолятор в Лобне
.
Его также обвиняют в убийстве бизнесмена — "мясного короля" Владимира Маругова
— и лишении свободы столичного адвоката. Вместе с четырьмя сообщниками, которым вменялась кража, 6 августа он бежал из изолятора в Истре.
По версии следствия, врио начальника ИВС распорядился поместить обвиняемых по одному делу в общую камеру. Таким образом, они смогли вырабатывать единую позицию, чтобы усложнить ход расследования, а также составить план побега. Кроме того, в эту камеру незаконно переместили и Мавриди.
Сотруднику ИВС грозит до десяти лет заключения — его обвинили в превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями. Он полностью признал вину.
Позднее троих беглецов удалось задержать, четвертый сдался сам. Мавриди удалось найти последним в московском районе Митино
на улице Дубравной. Он попытался оказать сопротивление, но силовики обезвредили подозреваемого.