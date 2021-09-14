https://ria.ru/20210914/mavridi-1750003002.html

Появилось видео задержания сбежавшего из изолятора Мавриди

Появилось видео задержания сбежавшего из изолятора Мавриди - РИА Новости, 14.09.2021

Появилось видео задержания сбежавшего из изолятора Мавриди

Участник побега из истринского изолятора Александр Мавриди пытался выдать себя за другого человека. Видео задержания и допроса опубликовало МВД. РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T13:32

2021-09-14T13:32

2021-09-14T14:25

происшествия

московская область (подмосковье)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

побег подсудимых из ивс в истре

александр мавриди

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Участник побега из истринского изолятора Александр Мавриди пытался выдать себя за другого человека. Видео задержания и допроса опубликовало МВД.На вопрос, за что его задержали, Мавриди ответил, что не знает. При этом он не смог назвать свой адрес в Ростове, откуда, по его словам, приехал. Также он заявил, что ранее не был судим.На второй части видео он уже открыто называет свои настоящие данные, сообщив, что скрывался в церкви в Митино.Мавриди задержали накануне. На допросе он рассказал, что скрывался в заброшенных зданиях в Москве и Московской области. В его рюкзаке нашли три тысячи долларов, 1350 евро, 70 тысяч рублей. По информации источника РИА Новости, задержанного поместили в изолятор в Лобне.Его также обвиняют в убийстве бизнесмена — "мясного короля" Владимира Маругова — и лишении свободы столичного адвоката. Вместе с четырьмя сообщниками, которым вменялась кража, 6 августа он бежал из изолятора в Истре.По версии следствия, врио начальника ИВС распорядился поместить обвиняемых по одному делу в общую камеру. Таким образом, они смогли вырабатывать единую позицию, чтобы усложнить ход расследования, а также составить план побега. Кроме того, в эту камеру незаконно переместили и Мавриди.Сотруднику ИВС грозит до десяти лет заключения — его обвинили в превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями. Он полностью признал вину.Позднее троих беглецов удалось задержать, четвертый сдался сам. Мавриди удалось найти последним в московском районе Митино на улице Дубравной. Он попытался оказать сопротивление, но силовики обезвредили подозреваемого.

https://ria.ru/20210914/pobeg-1749948995.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Первые кадры Мавриди после задержания Первые кадры Мавриди после задержания 2021-09-14T13:32 true PT1M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии), побег подсудимых из ивс в истре, александр мавриди