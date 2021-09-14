https://ria.ru/20210914/mavridi-1749979184.html

Мавриди поместили в изолятор в Лобне, сообщил источник

Мавриди поместили в изолятор в Лобне, сообщил источник - РИА Новости, 14.09.2021

Мавриди поместили в изолятор в Лобне, сообщил источник

Задержанный пятый беглец из истринского ИВС Александр Мавриди на сей раз помещен в изолятор временного содержания в Лобне, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T11:54

2021-09-14T11:54

2021-09-14T11:54

происшествия

московская область (подмосковье)

лобня

москва

владимир маругов

побег подсудимых из ивс в истре

александр мавриди

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Задержанный пятый беглец из истринского ИВС Александр Мавриди на сей раз помещен в изолятор временного содержания в Лобне, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Мавриди задержали накануне. Ему предъявлено обвинение в побеге из-под стражи. На допросе он рассказал, что скрывался в заброшенных строениях в Москве и Московской области. В его рюкзаке нашли 3 тысячи долларов, 1350 евро, 70 тысяч рублей."В настоящее время Мавриди помещен в изолятор временного содержания в Лобне", - сказал собеседник агентства.Побег из изолятора в Истре произошел 6 августа, среди сбежавших был Мавриди, обвиняемый в убийстве "колбасного короля" Владимира Маругова и лишении свободы столичного адвоката. Четверых его сообщников, которым вменялась кража, задержали ранее.

https://ria.ru/20210914/dopros-1749960612.html

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лобня

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происшествия, московская область (подмосковье), лобня, москва, владимир маругов, побег подсудимых из ивс в истре, александр мавриди