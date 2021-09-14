https://ria.ru/20210914/mavridi-1749979184.html
Мавриди поместили в изолятор в Лобне, сообщил источник
Мавриди поместили в изолятор в Лобне, сообщил источник - РИА Новости, 14.09.2021
Мавриди поместили в изолятор в Лобне, сообщил источник
Задержанный пятый беглец из истринского ИВС Александр Мавриди на сей раз помещен в изолятор временного содержания в Лобне, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T11:54
2021-09-14T11:54
2021-09-14T11:54
происшествия
московская область (подмосковье)
лобня
москва
владимир маругов
побег подсудимых из ивс в истре
александр мавриди
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1749950975_154:0:3795:2048_1920x0_80_0_0_0e88b8b81ea25f2c7301f2736b52b854.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Задержанный пятый беглец из истринского ИВС Александр Мавриди на сей раз помещен в изолятор временного содержания в Лобне, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Мавриди задержали накануне. Ему предъявлено обвинение в побеге из-под стражи. На допросе он рассказал, что скрывался в заброшенных строениях в Москве и Московской области. В его рюкзаке нашли 3 тысячи долларов, 1350 евро, 70 тысяч рублей."В настоящее время Мавриди помещен в изолятор временного содержания в Лобне", - сказал собеседник агентства.Побег из изолятора в Истре произошел 6 августа, среди сбежавших был Мавриди, обвиняемый в убийстве "колбасного короля" Владимира Маругова и лишении свободы столичного адвоката. Четверых его сообщников, которым вменялась кража, задержали ранее.
https://ria.ru/20210914/dopros-1749960612.html
московская область (подмосковье)
лобня
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1749950975_609:0:3340:2048_1920x0_80_0_0_86c413acf46369ae6d9aea0a3a3830aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), лобня, москва, владимир маругов, побег подсудимых из ивс в истре, александр мавриди
Мавриди поместили в изолятор в Лобне, сообщил источник
Источник: задержанного Александра Мавриди поместили в изолятор в Лобне