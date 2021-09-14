Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210914/mavridi-1749979184.html
Мавриди поместили в изолятор в Лобне, сообщил источник
Мавриди поместили в изолятор в Лобне, сообщил источник - РИА Новости, 14.09.2021
Мавриди поместили в изолятор в Лобне, сообщил источник
Задержанный пятый беглец из истринского ИВС Александр Мавриди на сей раз помещен в изолятор временного содержания в Лобне, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T11:54
2021-09-14T11:54
происшествия
московская область (подмосковье)
лобня
москва
владимир маругов
побег подсудимых из ивс в истре
александр мавриди
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1749950975_154:0:3795:2048_1920x0_80_0_0_0e88b8b81ea25f2c7301f2736b52b854.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Задержанный пятый беглец из истринского ИВС Александр Мавриди на сей раз помещен в изолятор временного содержания в Лобне, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Мавриди задержали накануне. Ему предъявлено обвинение в побеге из-под стражи. На допросе он рассказал, что скрывался в заброшенных строениях в Москве и Московской области. В его рюкзаке нашли 3 тысячи долларов, 1350 евро, 70 тысяч рублей."В настоящее время Мавриди помещен в изолятор временного содержания в Лобне", - сказал собеседник агентства.Побег из изолятора в Истре произошел 6 августа, среди сбежавших был Мавриди, обвиняемый в убийстве "колбасного короля" Владимира Маругова и лишении свободы столичного адвоката. Четверых его сообщников, которым вменялась кража, задержали ранее.
https://ria.ru/20210914/dopros-1749960612.html
московская область (подмосковье)
лобня
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1749950975_609:0:3340:2048_1920x0_80_0_0_86c413acf46369ae6d9aea0a3a3830aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, московская область (подмосковье), лобня, москва, владимир маругов, побег подсудимых из ивс в истре, александр мавриди
11:54 14.09.2021
 
Мавриди поместили в изолятор в Лобне, сообщил источник

Источник: задержанного Александра Мавриди поместили в изолятор в Лобне

© СК РоссииЗадержанный Александр Мавриди
Задержанный Александр Мавриди
© СК России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Задержанный пятый беглец из истринского ИВС Александр Мавриди на сей раз помещен в изолятор временного содержания в Лобне, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Мавриди задержали накануне. Ему предъявлено обвинение в побеге из-под стражи. На допросе он рассказал, что скрывался в заброшенных строениях в Москве и Московской области. В его рюкзаке нашли 3 тысячи долларов, 1350 евро, 70 тысяч рублей.
"В настоящее время Мавриди помещен в изолятор временного содержания в Лобне", - сказал собеседник агентства.
Побег из изолятора в Истре произошел 6 августа, среди сбежавших был Мавриди, обвиняемый в убийстве "колбасного короля" Владимира Маругова и лишении свободы столичного адвоката. Четверых его сообщников, которым вменялась кража, задержали ранее.
Задержанный Александр Мавриди
Вчера, 10:41
Опубликовано видео допроса сбежавшего из изолятора в Истре Мавриди
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)ЛобняМоскваВладимир МаруговПобег подсудимых из ИВС в ИстреАлександр Мавриди
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:27В Крыму заявили о сговоре участников "Крымской платформы"
05:13Байден заявил, что Си Цзиньпин не отказывал ему во встрече
05:05Российские пенсионеры рассказали, на что потратят сентябрьскую соцвыплату
04:49В ПФР объяснили, как начать получать пенсию супруга
03:47Министр обороны Израиля заявил, что Иран скоро сможет создать ядерную бомбу
03:47Японцы призвали добиться "второго краха" России для возвращения Курил
03:41Названа основная версия крушения МиГ-29 на полигоне Ашулук
03:31СМИ: американский стелс-бомбардировщик B-2 совершил аварийную посадку
03:14В Раде рассказали, когда Зеленский начал ненавидеть русских
03:12Россия остановила разработку лунной сверхтяжелой ракеты
03:08Эксперты обнаружили на "Госуслугах" переход на сайты мошенников
03:00Ученые впервые показали квантовый "эффект карнавала"
02:50В Приморском океанариуме впервые родился детеныш белухи
02:37Ученые МЧС предупредили об опасных дождях в нескольких регионах
02:19В США назвали три "препятствия" для запуска "Северного потока — 2"
02:16Си Цзиньпин отказался от предложения Байдена о встрече, сообщило СМИ
02:15Юрист объяснил, почему в магазине могут не дать чек
02:15Врач объяснил, почему COVID-19 негативно влияет на мозг
02:02"Союз" успешно вывел на орбиту все британские спутники OneWeb
01:57Трамп пообещал осчастливить американцев перед выборами в 2024 году
Лента новостейМолния