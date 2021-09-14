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Студия Marvel выпустила первый трейлер сериала "Соколиный глаз"
Студия Marvel выпустила первый трейлер сериала "Соколиный глаз" - РИА Новости, 14.09.2021
Студия Marvel выпустила первый трейлер сериала "Соколиный глаз"
Студия Marvel опубликовала на своей YouTube станице первый трейлер сериала "Соколиный глаз", сообщает Collider. РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T13:52
2021-09-14T13:52
2021-09-14T13:52
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marvel comics
новости культуры
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Студия Marvel опубликовала на своей YouTube станице первый трейлер сериала "Соколиный глаз", сообщает Collider.События в шоу разворачиваются после финала "Мстителей". Судя по ролику, лучник Клинт Бартон вынужден стать учителем. Его протеже Кейт Бишоп уже вовсю сражается с преступностью, но у нее еще не все получается. Бартона, известного как "Соколиный глаз", вновь сыграл Джереми Реннер. Образ его стажера воплотила Хейли Стейнфелд, на счету которой номинация на премию "Оскар" за роль второго плана в фильме братьев Коэн "Железная хватка". Также в сериале снимались Вера Фармига, Фра Фи, Тони Далтон, Занн МаКларнон, Брайан д’Арси Джеймс и Алакуа Кокс. Премьера проекта запланирована на 24 ноября 2021 года.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
marvel comics, новости культуры, кино и сериалы, джереми реннер
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.
Студия Marvel опубликовала
на своей YouTube станице первый трейлер сериала "Соколиный глаз", сообщает
Collider.
События в шоу разворачиваются после финала "Мстителей". Судя по ролику, лучник Клинт Бартон вынужден стать учителем. Его протеже Кейт Бишоп уже вовсю сражается с преступностью, но у нее еще не все получается.
Бартона, известного как "Соколиный глаз", вновь сыграл Джереми Реннер. Образ его стажера воплотила Хейли Стейнфелд, на счету которой номинация на премию "Оскар" за роль второго плана в фильме братьев Коэн "Железная хватка".
Также в сериале снимались Вера Фармига, Фра Фи, Тони Далтон, Занн МаКларнон, Брайан д’Арси Джеймс и Алакуа Кокс.
Премьера проекта запланирована на 24 ноября 2021 года.