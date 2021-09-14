https://ria.ru/20210914/marvel-1749979998.html

Студия Marvel выпустила первый трейлер сериала "Соколиный глаз"

Студия Marvel выпустила первый трейлер сериала "Соколиный глаз" - РИА Новости, 14.09.2021

Студия Marvel выпустила первый трейлер сериала "Соколиный глаз"

Студия Marvel опубликовала на своей YouTube станице первый трейлер сериала "Соколиный глаз", сообщает Collider. РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T13:52

2021-09-14T13:52

2021-09-14T13:52

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Студия Marvel опубликовала на своей YouTube станице первый трейлер сериала "Соколиный глаз", сообщает Collider.События в шоу разворачиваются после финала "Мстителей". Судя по ролику, лучник Клинт Бартон вынужден стать учителем. Его протеже Кейт Бишоп уже вовсю сражается с преступностью, но у нее еще не все получается. Бартона, известного как "Соколиный глаз", вновь сыграл Джереми Реннер. Образ его стажера воплотила Хейли Стейнфелд, на счету которой номинация на премию "Оскар" за роль второго плана в фильме братьев Коэн "Железная хватка". Также в сериале снимались Вера Фармига, Фра Фи, Тони Далтон, Занн МаКларнон, Брайан д’Арси Джеймс и Алакуа Кокс. Премьера проекта запланирована на 24 ноября 2021 года.

https://ria.ru/20210909/matrix-1749383256.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

marvel comics, новости культуры, кино и сериалы, джереми реннер