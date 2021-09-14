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Рязанская область
Рязанская область
https://ria.ru/20210914/lyubimov-1750077808.html
Рязанская область является одним из лидеров по производству молока в России
Рязанская область является одним из лидеров по производству молока в России - РИА Новости, 14.09.2021
Рязанская область является одним из лидеров по производству молока в России
Рязанская область является одним из лучших регионов в России по производству молока, заявил во вторник губернатор Николай Любимов на открытии нового... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T20:52
2021-09-14T20:53
рязанская область
экономика
рязанская область
николай любимов
россия
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РЯЗАНЬ, 14 сен - РИА Новости. Рязанская область является одним из лучших регионов в России по производству молока, заявил во вторник губернатор Николай Любимов на открытии нового животноводческого комплекса ООО "Вакинское Агро" Рыбновского района.Новый животноводческий комплекс, рассчитанный на 2,3 тысячи голов, стал второй очередью масштабного инвестиционного проекта, который был запущен в регионе в конце 2013 года. Тогда в Рязанской области начала работать самая крупная в Европе роботизированная ферма. Новый комплекс включает доильно-молочный блок, родильное и сухостойное отделения, коровники и телятники, комплекс силосно-сенажных траншей, ветеринарный блок, другие необходимые помещения и коммуникации. Объем инвестиций составил 1,52 миллиарда рублей. В год на новой ферме планируется производить 19,6 тысячи тонн молока.Любимов и генеральный директор ООО "Вакинское Агро" Сергей Турта дали старт работе новой доильной установки нажатием пусковой кнопки. Власти области отмечают, что на сегодняшний день это оборудование является одним из лучших в России, подобная дойка стала второй по стране."Очень важно, что у нас продолжают открываться новые современнейшие хорошо оснащенные фермы, по всем мировым стандартам. Для нас это дополнительные мощности, дополнительные рабочие места, налоги и инвестиции. Проект очень крупный и он продолжает развиваться, в планах стоит создание третьей очереди. Мы поддерживали его и будем делать это в дальнейшем", – сказал Любимов.Губернатор выразил уверенность, что уже в ближайшее время "Вакинское Агро" достигнет надоев в 56 тысяч тонн молока в год."Это очень серьезная цифра для нашей области, для всей Средней России", – сказал глава региона. На сегодняшний день предприятие уже входит в тройку региональных лидеров по валовому надою. Глава региона особо отметил организацию замкнутого цикла производства, когда сырье предприятия перерабатывается на собственном заводе. "Крайне важно, что здесь молоко перерабатывается на месте, то есть из него создается готовая продукция, которая потом продается в магазинах по всей России. Хотелось бы, чтобы все наши производители молока следовали этой стратегии. Тогда вся добавленная стоимость остается здесь, на рязанской земле", – сказал Любимов.Общаясь с журналистами, губернатор отметил, что в регионе большое внимание уделяется развитию сельского хозяйства, и достигнуты высокие показатели. В целом по области продуктивность животных сейчас составляет около 8 тонн молока в год на одну корову. "Это выше среднероссийского показателя, то есть наши сельскохозяйственные производители реально умеют работать и пользуются всеми современными технологиями", – пояснил Любимов.По словам главы региона, за семь лет в Рязанской области производство молока увеличилось в 1,5 раза. "То, как отрасль движется в последние годы, вселяет оптимизм, что мы можем от опорной цифры выйти на двукратное увеличение (производства) молока. Это реально, возможно и действительно наш регион один из лучших в России по молоку. Будем идти "плюсом" и дальше, поддерживать проекты, подобные "Вакинскому Агро", – они очень важны", – заявил Николай Любимов, добавив, что на поддержку могут рассчитывать как крупные проекты, так и проекты малого фермерства.
https://ria.ru/20210907/stantsiya-1749051334.html
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экономика, рязанская область, николай любимов, россия
20:52 14.09.2021 (обновлено: 20:53 14.09.2021)
 
Рязанская область является одним из лидеров по производству молока в России

Любимов: Рязанская область является одним из лидеров по производству молока в России

© РИА Новости / Александр КряжевМолоко в стаканах
Молоко в стаканах - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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РЯЗАНЬ, 14 сен - РИА Новости. Рязанская область является одним из лучших регионов в России по производству молока, заявил во вторник губернатор Николай Любимов на открытии нового животноводческого комплекса ООО "Вакинское Агро" Рыбновского района.
Новый животноводческий комплекс, рассчитанный на 2,3 тысячи голов, стал второй очередью масштабного инвестиционного проекта, который был запущен в регионе в конце 2013 года. Тогда в Рязанской области начала работать самая крупная в Европе роботизированная ферма. Новый комплекс включает доильно-молочный блок, родильное и сухостойное отделения, коровники и телятники, комплекс силосно-сенажных траншей, ветеринарный блок, другие необходимые помещения и коммуникации. Объем инвестиций составил 1,52 миллиарда рублей. В год на новой ферме планируется производить 19,6 тысячи тонн молока.
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Любимов и генеральный директор ООО "Вакинское Агро" Сергей Турта дали старт работе новой доильной установки нажатием пусковой кнопки. Власти области отмечают, что на сегодняшний день это оборудование является одним из лучших в России, подобная дойка стала второй по стране.
"Очень важно, что у нас продолжают открываться новые современнейшие хорошо оснащенные фермы, по всем мировым стандартам. Для нас это дополнительные мощности, дополнительные рабочие места, налоги и инвестиции. Проект очень крупный и он продолжает развиваться, в планах стоит создание третьей очереди. Мы поддерживали его и будем делать это в дальнейшем", – сказал Любимов.
Губернатор выразил уверенность, что уже в ближайшее время "Вакинское Агро" достигнет надоев в 56 тысяч тонн молока в год.
"Это очень серьезная цифра для нашей области, для всей Средней России", – сказал глава региона. На сегодняшний день предприятие уже входит в тройку региональных лидеров по валовому надою. Глава региона особо отметил организацию замкнутого цикла производства, когда сырье предприятия перерабатывается на собственном заводе. "Крайне важно, что здесь молоко перерабатывается на месте, то есть из него создается готовая продукция, которая потом продается в магазинах по всей России. Хотелось бы, чтобы все наши производители молока следовали этой стратегии. Тогда вся добавленная стоимость остается здесь, на рязанской земле", – сказал Любимов.
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Общаясь с журналистами, губернатор отметил, что в регионе большое внимание уделяется развитию сельского хозяйства, и достигнуты высокие показатели. В целом по области продуктивность животных сейчас составляет около 8 тонн молока в год на одну корову. "Это выше среднероссийского показателя, то есть наши сельскохозяйственные производители реально умеют работать и пользуются всеми современными технологиями", – пояснил Любимов.
По словам главы региона, за семь лет в Рязанской области производство молока увеличилось в 1,5 раза. "То, как отрасль движется в последние годы, вселяет оптимизм, что мы можем от опорной цифры выйти на двукратное увеличение (производства) молока. Это реально, возможно и действительно наш регион один из лучших в России по молоку. Будем идти "плюсом" и дальше, поддерживать проекты, подобные "Вакинскому Агро", – они очень важны", – заявил Николай Любимов, добавив, что на поддержку могут рассчитывать как крупные проекты, так и проекты малого фермерства.
 
Рязанская областьЭкономикаРязанская областьНиколай ЛюбимовРоссия
 
 
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