06:08 14.09.2021 (обновлено: 11:09 14.09.2021)
В нацпарке в Приморье засняли уникальный контакт двух леопардов
В "Земле леопарда" впервые сняли на камеру соседство самки леопарда и ее взрослой дочери
ВЛАДИВОСТОК, 14 сен — РИА Новости. Ученые впервые зафиксировали соседство самки редкого дальневосточного леопарда и ее взрослой дочери на одном участке в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье, сообщила пресс-служба учреждения.
Фотоловушка засняла животных. Сначала перед ней появилась взрослая самка, а спустя две минуты — вторая. Исследователи отметили, что обе хищницы знают о территориальной близости друг друга и, следовательно, проживают рядом намеренно.
"Это особенно интересно в свете того, что дальневосточный леопард долгое время считался одиночкой, который встречается и взаимодействует с другими особями только для размножения. Но такие случаи опровергают это утверждение", — отметили в нацпарке.
Специалисты идентифицировали леопардов. Это Умка (такое имя животному дала ее "хранитель", депутат Госдумы Ольга Тимофеева) и ее дочь — Leo 113F. В ее год рождения у Умки было трое котят, все они выросли. Двоих из них, самку и самца, спустя некоторое время заметили далеко от участка матери, а Leo 113F осталась жить рядом.
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Случаи общения взрослых самок дальневосточного леопарда фиксировались только в 1970-80-х годах на территории заповедника "Кедровая падь". Две хищницы, у каждой из которых были котята, использовали один и тот же участок. При этом одна из них оставалась с потомством, а "хозяйка" охотилась и затем приводила всю группу к добыче. Такое поведение, как считают ученые, объясняется наличием родственных связей. В этом случае специалисты нацпарка впервые нашли подтверждение этим наблюдениям.
Дальневосточный леопард — самая редкая в мире крупная кошка. Она живет на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Основная популяция обитает в национальном парке "Земля леопарда". По данным промежуточного учета, там живет около 110 особей.
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