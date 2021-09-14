https://ria.ru/20210914/leopard-1749940103.html

В нацпарке в Приморье засняли уникальный контакт двух леопардов

В нацпарке в Приморье засняли уникальный контакт двух леопардов - РИА Новости, 14.09.2021

В нацпарке в Приморье засняли уникальный контакт двух леопардов

Ученые впервые зафиксировали соседство самки редкого дальневосточного леопарда и ее взрослой дочери на одном участке в национальном парке "Земля леопарда" в... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T06:08

2021-09-14T06:08

2021-09-14T11:09

приморский край

владивосток

китай

госдума рф

национальный парк "земля леопарда"

ольга тимофеева (депутат гд)

леопарды

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 14 сен — РИА Новости. Ученые впервые зафиксировали соседство самки редкого дальневосточного леопарда и ее взрослой дочери на одном участке в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье, сообщила пресс-служба учреждения.Фотоловушка засняла животных. Сначала перед ней появилась взрослая самка, а спустя две минуты — вторая. Исследователи отметили, что обе хищницы знают о территориальной близости друг друга и, следовательно, проживают рядом намеренно.Специалисты идентифицировали леопардов. Это Умка (такое имя животному дала ее "хранитель", депутат Госдумы Ольга Тимофеева) и ее дочь — Leo 113F. В ее год рождения у Умки было трое котят, все они выросли. Двоих из них, самку и самца, спустя некоторое время заметили далеко от участка матери, а Leo 113F осталась жить рядом.Случаи общения взрослых самок дальневосточного леопарда фиксировались только в 1970-80-х годах на территории заповедника "Кедровая падь". Две хищницы, у каждой из которых были котята, использовали один и тот же участок. При этом одна из них оставалась с потомством, а "хозяйка" охотилась и затем приводила всю группу к добыче. Такое поведение, как считают ученые, объясняется наличием родственных связей. В этом случае специалисты нацпарка впервые нашли подтверждение этим наблюдениям.Дальневосточный леопард — самая редкая в мире крупная кошка. Она живет на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Основная популяция обитает в национальном парке "Земля леопарда". По данным промежуточного учета, там живет около 110 особей.

https://ria.ru/20210902/leopard-1748290975.html

https://ria.ru/20210903/tigr-1748501975.html

приморский край

владивосток

китай

россия

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приморский край, владивосток, китай, госдума рф, национальный парк "земля леопарда", ольга тимофеева (депутат гд), леопарды, россия