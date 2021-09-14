https://ria.ru/20210914/lenoblast-1750035768.html

Дрозденко: соцсферу Ленобласти ожидает трансформация

Дрозденко: соцсферу Ленобласти ожидает трансформация - РИА Новости, 14.09.2021

Дрозденко: соцсферу Ленобласти ожидает трансформация

Региональные службы, связанные со здравоохранением, образованием и соцзащитой ждет тотальная цифровизация, заявил губернатор Ленинградской области Александр... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T16:13

2021-09-14T16:13

2021-09-14T16:13

ленинградская область

александр дрозденко

фонд "наше будущее"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155101/11/1551011121_0:142:3136:1906_1920x0_80_0_0_86d6196334e2132fbdda0e9dbe84cd56.jpg

С.–ПEТЕРБУРГ, 14 сен — РИА Новости. Региональные службы, связанные со здравоохранением, образованием и соцзащитой ждет тотальная цифровизация, заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко."Мы ушли далеко вперед по тем цифровым государственным сервисам, которые сегодня есть. Сейчас можно получить любые услуги в электронном виде. При этом огромная трансформация предстоит в службах, связанных с качеством жизни и социальной сферой. В первую очередь, это здравоохранение, образование и соцзащита. Там должен быть полный комплекс цифровизации услуг", ― сказал глава региона на открытии стратегической сессии по вопросам развития системы социальной защиты региона "Социальное будущее: основные траектории изменений".По словам губернатора, до сих пор часть наших жителей просто не знает, какие меры поддержки им положены."Мы должны прийти к тому, чтобы большинство социальных услуг назначались автоматически", ― отметил Дрозденко.В обсуждении перспектив цифровизации социальной сферы приняли участие специалист по гериатрии, паллиативной помощи и реабилитации Клаудия Консон, исполнительный директор фонда "Наше будущее" Юлия Жигулина, директор Центра практик качества жизни Агентства стратегических инициатив Татьяна Журавлева, директор головного отделения по Ленинградской области ПАО "Северо-Западный Банк Сбербанка" Олег Тихомиров и завкафедрой управления и социальных технологий СЗИУ РАНХиГС Инна Ветренко.

https://ria.ru/20210914/kovorking-1750004208.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр дрозденко, фонд "наше будущее"