Дрозденко: соцсферу Ленобласти ожидает трансформация
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на стенде МИА "Россия Сегодня" на Российском инвестиционном форуме в Сочи
С.–ПEТЕРБУРГ, 14 сен — РИА Новости. Региональные службы, связанные со здравоохранением, образованием и соцзащитой ждет тотальная цифровизация, заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
"Мы ушли далеко вперед по тем цифровым государственным сервисам, которые сегодня есть. Сейчас можно получить любые услуги в электронном виде. При этом огромная трансформация предстоит в службах, связанных с качеством жизни и социальной сферой. В первую очередь, это здравоохранение, образование и соцзащита. Там должен быть полный комплекс цифровизации услуг", ― сказал глава региона на открытии стратегической сессии по вопросам развития системы социальной защиты региона "Социальное будущее: основные траектории изменений".
По словам губернатора, до сих пор часть наших жителей просто не знает, какие меры поддержки им положены.
"Мы должны прийти к тому, чтобы большинство социальных услуг назначались автоматически", ― отметил Дрозденко.
"Также очень важно, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья чувствовали себя максимально комфортно. Все они нуждаются в заботе о себе. Есть люди, которые спокойно могут жить на пенсию, но им не хватает общения и доброго слова. И вот когда мы начнем это сочетать ― деньги, общение, социальную активность, развитие ― вот тогда мы сможем говорить, что создали очень хорошую социальную среду", ― отметил глава региона.
В обсуждении перспектив цифровизации социальной сферы приняли участие специалист по гериатрии, паллиативной помощи и реабилитации Клаудия Консон, исполнительный директор фонда "Наше будущее" Юлия Жигулина, директор Центра практик качества жизни Агентства стратегических инициатив Татьяна Журавлева, директор головного отделения по Ленинградской области ПАО "Северо-Западный Банк Сбербанка" Олег Тихомиров и завкафедрой управления и социальных технологий СЗИУ РАНХиГС Инна Ветренко.