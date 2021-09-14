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Ленинградская область
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Дрозденко: соцсферу Ленобласти ожидает трансформация
Дрозденко: соцсферу Ленобласти ожидает трансформация - РИА Новости, 14.09.2021
Дрозденко: соцсферу Ленобласти ожидает трансформация
Региональные службы, связанные со здравоохранением, образованием и соцзащитой ждет тотальная цифровизация, заявил губернатор Ленинградской области Александр... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T16:13
2021-09-14T16:13
ленинградская область
александр дрозденко
фонд "наше будущее"
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С.–ПEТЕРБУРГ, 14 сен — РИА Новости. Региональные службы, связанные со здравоохранением, образованием и соцзащитой ждет тотальная цифровизация, заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко."Мы ушли далеко вперед по тем цифровым государственным сервисам, которые сегодня есть. Сейчас можно получить любые услуги в электронном виде. При этом огромная трансформация предстоит в службах, связанных с качеством жизни и социальной сферой. В первую очередь, это здравоохранение, образование и соцзащита. Там должен быть полный комплекс цифровизации услуг", ― сказал глава региона на открытии стратегической сессии по вопросам развития системы социальной защиты региона "Социальное будущее: основные траектории изменений".По словам губернатора, до сих пор часть наших жителей просто не знает, какие меры поддержки им положены."Мы должны прийти к тому, чтобы большинство социальных услуг назначались автоматически", ― отметил Дрозденко.В обсуждении перспектив цифровизации социальной сферы приняли участие специалист по гериатрии, паллиативной помощи и реабилитации Клаудия Консон, исполнительный директор фонда "Наше будущее" Юлия Жигулина, директор Центра практик качества жизни Агентства стратегических инициатив Татьяна Журавлева, директор головного отделения по Ленинградской области ПАО "Северо-Западный Банк Сбербанка" Олег Тихомиров и завкафедрой управления и социальных технологий СЗИУ РАНХиГС Инна Ветренко.
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александр дрозденко, фонд "наше будущее"
16:13 14.09.2021
 

Дрозденко: соцсферу Ленобласти ожидает трансформация

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на стенде МИА "Россия Сегодня" на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на стенде МИА Россия Сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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С.–ПEТЕРБУРГ, 14 сен — РИА Новости. Региональные службы, связанные со здравоохранением, образованием и соцзащитой ждет тотальная цифровизация, заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
"Мы ушли далеко вперед по тем цифровым государственным сервисам, которые сегодня есть. Сейчас можно получить любые услуги в электронном виде. При этом огромная трансформация предстоит в службах, связанных с качеством жизни и социальной сферой. В первую очередь, это здравоохранение, образование и соцзащита. Там должен быть полный комплекс цифровизации услуг", ― сказал глава региона на открытии стратегической сессии по вопросам развития системы социальной защиты региона "Социальное будущее: основные траектории изменений".
Коворкинги будущего в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
Вчера, 13:36Ленинградская область
В Ленобласти создадут коворкинги будущего
По словам губернатора, до сих пор часть наших жителей просто не знает, какие меры поддержки им положены.
"Мы должны прийти к тому, чтобы большинство социальных услуг назначались автоматически", ― отметил Дрозденко.
"Также очень важно, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья чувствовали себя максимально комфортно. Все они нуждаются в заботе о себе. Есть люди, которые спокойно могут жить на пенсию, но им не хватает общения и доброго слова. И вот когда мы начнем это сочетать ― деньги, общение, социальную активность, развитие ― вот тогда мы сможем говорить, что создали очень хорошую социальную среду", ― отметил глава региона.
В обсуждении перспектив цифровизации социальной сферы приняли участие специалист по гериатрии, паллиативной помощи и реабилитации Клаудия Консон, исполнительный директор фонда "Наше будущее" Юлия Жигулина, директор Центра практик качества жизни Агентства стратегических инициатив Татьяна Журавлева, директор головного отделения по Ленинградской области ПАО "Северо-Западный Банк Сбербанка" Олег Тихомиров и завкафедрой управления и социальных технологий СЗИУ РАНХиГС Инна Ветренко.
 
Ленинградская областьАлександр ДрозденкоФонд "Наше будущее"
 
 
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