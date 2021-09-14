https://ria.ru/20210914/lednik-1750035031.html

В КЧР один человек погиб при сходе ледника

В КЧР один человек погиб при сходе ледника - РИА Новости, 14.09.2021

В КЧР один человек погиб при сходе ледника

Один человек погиб, еще двое пострадали при обрушении части ледника возле поселка Домбай в Карачаево-Черкесии, в районе ЧП находились шесть туристов из Москвы,... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T16:10

2021-09-14T16:10

2021-09-14T17:50

происшествия

домбай

карачаево-черкесская республика (кчр)

туризм

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Один человек погиб, еще двое пострадали при обрушении части ледника возле поселка Домбай в Карачаево-Черкесии, в районе ЧП находились шесть туристов из Москвы, Нижнего Новгорода и Красноярского края, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."В результате обрушения части ледника Алибек в поселке Домбай на высоте 2200 метров пострадала группа туристов из шести человек. Один из них погиб, двое получили травмы", - сказал собеседник агентства.По его словам, в районе происшествия находилась группа туристов из Москвы, Нижнего Новгорода и Красноярского края."К месту происшествия выдвинулись спасатели Домбайского подразделения - восемь человек и две единицы техники", - добавил представитель ведомства.Группа туристов, пострадавшая при сходе ледника в Карачаево-Черкесии, не регистрировалась у спасателей, сообщил первый замначальника ГУМЧС России по республике Дмитрий Помогайбо."Указанная группа не регистрировалась в подразделениях МЧС", - сказал Помогайбо, чей видеокомментарий размещен на странице ведомства в Instagram.Прокуратура начала проверку после схода ледника в Алибекском ущелье Карачаево-Черкесии, в результате которого один человек погиб и двое пострадали, сообщает региональное ведомство."Прокуратурой Карачаевского района организовано проведение проверки в связи со сходом ледника в Алибекском ущелье в поселке Домбай... Обстоятельства случившегося выясняются, проводятся поисково-спасательные работы", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе проверки будет дана оценка действиям уполномоченных органов.

https://ria.ru/20210803/turist-1744087278.html

https://ria.ru/20210910/turist-1749503337.html

домбай

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, домбай, карачаево-черкесская республика (кчр), новости - туризм, туризм