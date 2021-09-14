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Туризм
https://ria.ru/20210914/lednik-1750035031.html
В КЧР один человек погиб при сходе ледника
В КЧР один человек погиб при сходе ледника - РИА Новости, 14.09.2021
В КЧР один человек погиб при сходе ледника
Один человек погиб, еще двое пострадали при обрушении части ледника возле поселка Домбай в Карачаево-Черкесии, в районе ЧП находились шесть туристов из Москвы,... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T16:10
2021-09-14T17:50
происшествия
домбай
карачаево-черкесская республика (кчр)
туризм
новости - туризм
туризм
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Один человек погиб, еще двое пострадали при обрушении части ледника возле поселка Домбай в Карачаево-Черкесии, в районе ЧП находились шесть туристов из Москвы, Нижнего Новгорода и Красноярского края, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."В результате обрушения части ледника Алибек в поселке Домбай на высоте 2200 метров пострадала группа туристов из шести человек. Один из них погиб, двое получили травмы", - сказал собеседник агентства.По его словам, в районе происшествия находилась группа туристов из Москвы, Нижнего Новгорода и Красноярского края."К месту происшествия выдвинулись спасатели Домбайского подразделения - восемь человек и две единицы техники", - добавил представитель ведомства.Группа туристов, пострадавшая при сходе ледника в Карачаево-Черкесии, не регистрировалась у спасателей, сообщил первый замначальника ГУМЧС России по республике Дмитрий Помогайбо."Указанная группа не регистрировалась в подразделениях МЧС", - сказал Помогайбо, чей видеокомментарий размещен на странице ведомства в Instagram.Прокуратура начала проверку после схода ледника в Алибекском ущелье Карачаево-Черкесии, в результате которого один человек погиб и двое пострадали, сообщает региональное ведомство."Прокуратурой Карачаевского района организовано проведение проверки в связи со сходом ледника в Алибекском ущелье в поселке Домбай... Обстоятельства случившегося выясняются, проводятся поисково-спасательные работы", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе проверки будет дана оценка действиям уполномоченных органов.
https://ria.ru/20210803/turist-1744087278.html
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происшествия, домбай, карачаево-черкесская республика (кчр), новости - туризм, туризм
16:10 14.09.2021 (обновлено: 17:50 14.09.2021)
 
В КЧР один человек погиб при сходе ледника

В КЧР один человек погиб при сходе ледника у поселка Домбай, еще двое пострадали

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Один человек погиб, еще двое пострадали при обрушении части ледника возле поселка Домбай в Карачаево-Черкесии, в районе ЧП находились шесть туристов из Москвы, Нижнего Новгорода и Красноярского края, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"В результате обрушения части ледника Алибек в поселке Домбай на высоте 2200 метров пострадала группа туристов из шести человек. Один из них погиб, двое получили травмы", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, в районе происшествия находилась группа туристов из Москвы, Нижнего Новгорода и Красноярского края.
"К месту происшествия выдвинулись спасатели Домбайского подразделения - восемь человек и две единицы техники", - добавил представитель ведомства.
Группа туристов, пострадавшая при сходе ледника в Карачаево-Черкесии, не регистрировалась у спасателей, сообщил первый замначальника ГУМЧС России по республике Дмитрий Помогайбо.
"Указанная группа не регистрировалась в подразделениях МЧС", - сказал Помогайбо, чей видеокомментарий размещен на странице ведомства в Instagram.
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Прокуратура начала проверку после схода ледника в Алибекском ущелье Карачаево-Черкесии, в результате которого один человек погиб и двое пострадали, сообщает региональное ведомство.
"Прокуратурой Карачаевского района организовано проведение проверки в связи со сходом ледника в Алибекском ущелье в поселке Домбай... Обстоятельства случившегося выясняются, проводятся поисково-спасательные работы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе проверки будет дана оценка действиям уполномоченных органов.
 
ТуризмПроисшествияДомбайКарачаево-Черкесская республика (КЧР)Новости - ТуризмТуризм
 
 
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