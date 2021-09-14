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В Курске будут судить мужчину, откусившего ухо коллеге

В Курске будут судить мужчину, откусившего ухо коллеге - РИА Новости, 14.09.2021

В Курске будут судить мужчину, откусившего ухо коллеге

Житель Курска, который на корпоративе подрался с коллегой и откусил ему ухо, предстанет перед судом, сообщает во вторник управление МВД по региону. РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T13:19

2021-09-14T13:19

2021-09-14T13:26

происшествия

курск

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ВОРОНЕЖ, 14 сен - РИА Новости. Житель Курска, который на корпоративе подрался с коллегой и откусил ему ухо, предстанет перед судом, сообщает во вторник управление МВД по региону."Выяснилось, что во время корпоратива коммерческой организации между коллегами возник конфликт. Двое мужчин отошли в сторону, чтобы высказать свои аргументы. Но словесная перепалка переросла в драку, и обвиняемый откусил оппоненту ухо", - говорится в сообщении.Потерпевший сразу обратился за помощью к медикам, по факту произошедшего было начато следствие. Судебно-медицинская экспертиза установила, что пострадавшему нанесен тяжкий вред здоровью, поскольку "увечья не подлежат восстановлению", хотя мужчине и удалось сохранить слух."Обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело в скором времени будет передано в суд. Тогда же будет решаться вопрос о возмещении материального и морального ущерба пострадавшему", - сообщает УМВД.Фигуранту дела грозит до 8 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210805/zaderzhanie-1744487151.html

курск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, курск