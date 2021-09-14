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В Курске будут судить мужчину, откусившего ухо коллеге
В Курске будут судить мужчину, откусившего ухо коллеге - РИА Новости, 14.09.2021
В Курске будут судить мужчину, откусившего ухо коллеге
Житель Курска, который на корпоративе подрался с коллегой и откусил ему ухо, предстанет перед судом, сообщает во вторник управление МВД по региону. РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T13:19
2021-09-14T13:19
2021-09-14T13:26
происшествия
курск
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ВОРОНЕЖ, 14 сен - РИА Новости. Житель Курска, который на корпоративе подрался с коллегой и откусил ему ухо, предстанет перед судом, сообщает во вторник управление МВД по региону."Выяснилось, что во время корпоратива коммерческой организации между коллегами возник конфликт. Двое мужчин отошли в сторону, чтобы высказать свои аргументы. Но словесная перепалка переросла в драку, и обвиняемый откусил оппоненту ухо", - говорится в сообщении.Потерпевший сразу обратился за помощью к медикам, по факту произошедшего было начато следствие. Судебно-медицинская экспертиза установила, что пострадавшему нанесен тяжкий вред здоровью, поскольку "увечья не подлежат восстановлению", хотя мужчине и удалось сохранить слух."Обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело в скором времени будет передано в суд. Тогда же будет решаться вопрос о возмещении материального и морального ущерба пострадавшему", - сообщает УМВД.Фигуранту дела грозит до 8 лет лишения свободы.
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происшествия, курск
13:19 14.09.2021 (обновлено: 13:26 14.09.2021)
В Курске будут судить мужчину, откусившего ухо коллеге
УМВД: в Курске будут судить мужчину, откусившего ухо коллеге на корпоративе
ВОРОНЕЖ, 14 сен - РИА Новости.
Житель Курска
, который на корпоративе подрался с коллегой и откусил ему ухо, предстанет перед судом, сообщает во вторник управление МВД по региону.
"Выяснилось, что во время корпоратива коммерческой организации между коллегами возник конфликт. Двое мужчин отошли в сторону, чтобы высказать свои аргументы. Но словесная перепалка переросла в драку, и обвиняемый откусил оппоненту ухо", - говорится в сообщении.
Потерпевший сразу обратился за помощью к медикам, по факту произошедшего было начато следствие. Судебно-медицинская экспертиза установила, что пострадавшему нанесен тяжкий вред здоровью, поскольку "увечья не подлежат восстановлению", хотя мужчине и удалось сохранить слух.
"Обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело в скором времени будет передано в суд. Тогда же будет решаться вопрос о возмещении материального и морального ущерба пострадавшему", - сообщает УМВД.
Фигуранту дела грозит до 8 лет лишения свободы.