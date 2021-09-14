Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210914/kot-1750041575.html
Украинка отказалась спасать кота из-за русскоговорящего полицейского
Украинка отказалась спасать кота из-за русскоговорящего полицейского - РИА Новости, 14.09.2021
Украинка отказалась спасать кота из-за русскоговорящего полицейского
Жительница украинского города Хмельницкий устроила скандал, когда приехавший к ней на вызов полицейский заговорил на русском языке. Об этом сообщило агентство... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T16:42
2021-09-14T18:19
в мире
украина
хмельницкий (город)
лариса ницой
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150774/67/1507746721_0:438:2000:1563_1920x0_80_0_0_24c62cd045245b73f1158f3af2e43664.jpg
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Жительница украинского города Хмельницкий устроила скандал, когда приехавший к ней на вызов полицейский заговорил на русском языке. Об этом сообщило агентство УНИАН.Женщина, по его данным, пожаловалась в правоохранительные органы, что неизвестный выбросил кота с восьмого этажа. Когда полиция приехала, украинка отказалась решать этот вопрос, так как один из патрульных разговаривал с ней на русском языке.На распространенном в соцсетях видео сотрудник госорганов просит заняться делом, а не выяснять отношения, однако женщина осталась непреклонна.Полицейский объяснил, что "воспитан на русском языке". В итоге он предложил женщине обратиться к его говорящим на мове коллегам, чтобы все-таки разобраться в ситуации с котом.С 2019 года на Украине действует закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно национального языка практически во всех сферах жизни.В стране регулярно происходят бытовые конфликты по этому поводу. Так, писательница Лариса Ницой устроила скандал из-за проводницы, говорившей по-русски, а бывший депутат Ирина Фарион призывала к насилию в отношении русскоязычных украинцев.
https://radiosputnik.ria.ru/20210704/ukraina-1739800037.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210912/yazyk-1749731692.html
украина
хмельницкий (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/150774/67/1507746721_0:250:2000:1750_1920x0_80_0_0_f163ea280b5a11087dd8469e7c327960.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, хмельницкий (город), лариса ницой
16:42 14.09.2021 (обновлено: 18:19 14.09.2021)
 
Украинка отказалась спасать кота из-за русскоговорящего полицейского

УНИАН: украинка отказалась спасать кота из-за нежелания полицейского говорить на мове

© Depositphotos / OkКотенок
Котенок - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© Depositphotos / Ok
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Жительница украинского города Хмельницкий устроила скандал, когда приехавший к ней на вызов полицейский заговорил на русском языке. Об этом сообщило агентство УНИАН.
Женщина, по его данным, пожаловалась в правоохранительные органы, что неизвестный выбросил кота с восьмого этажа. Когда полиция приехала, украинка отказалась решать этот вопрос, так как один из патрульных разговаривал с ней на русском языке.
На распространенном в соцсетях видео сотрудник госорганов просит заняться делом, а не выяснять отношения, однако женщина осталась непреклонна.

"В смысле — на каком языке? Восьмой год война! Какой кот? Обращайтесь по-украински. Есть закон Украины, вы не имеете права говорить по-русски! Я не понимаю язык агрессора", — заявила она.

Полицейский объяснил, что "воспитан на русском языке". В итоге он предложил женщине обратиться к его говорящим на мове коллегам, чтобы все-таки разобраться в ситуации с котом.
Въездной знак города Киева - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
4 июля, 11:40В мире
"Кому как удобно". На Украине заступились за говорящих на русском языке
С 2019 года на Украине действует закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно национального языка практически во всех сферах жизни.
В стране регулярно происходят бытовые конфликты по этому поводу. Так, писательница Лариса Ницой устроила скандал из-за проводницы, говорившей по-русски, а бывший депутат Ирина Фарион призывала к насилию в отношении русскоязычных украинцев.
Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
12 сентября, 11:35В мире
В Киеве предложили "избавить" украинский язык от кириллицы
 
В миреУкраинаХмельницкий (город)Лариса Ницой
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:27В Крыму заявили о сговоре участников "Крымской платформы"
05:13Байден заявил, что Си Цзиньпин не отказывал ему во встрече
05:05Российские пенсионеры рассказали, на что потратят сентябрьскую соцвыплату
04:49В ПФР объяснили, как начать получать пенсию супруга
03:47Министр обороны Израиля заявил, что Иран скоро сможет создать ядерную бомбу
03:47Японцы призвали добиться "второго краха" России для возвращения Курил
03:41Названа основная версия крушения МиГ-29 на полигоне Ашулук
03:31СМИ: американский стелс-бомбардировщик B-2 совершил аварийную посадку
03:14В Раде рассказали, когда Зеленский начал ненавидеть русских
03:12Россия остановила разработку лунной сверхтяжелой ракеты
03:08Эксперты обнаружили на "Госуслугах" переход на сайты мошенников
03:00Ученые впервые показали квантовый "эффект карнавала"
02:50В Приморском океанариуме впервые родился детеныш белухи
02:37Ученые МЧС предупредили об опасных дождях в нескольких регионах
02:19В США назвали три "препятствия" для запуска "Северного потока — 2"
02:16Си Цзиньпин отказался от предложения Байдена о встрече, сообщило СМИ
02:15Юрист объяснил, почему в магазине могут не дать чек
02:15Врач объяснил, почему COVID-19 негативно влияет на мозг
02:02"Союз" успешно вывел на орбиту все британские спутники OneWeb
01:57Трамп пообещал осчастливить американцев перед выборами в 2024 году
Лента новостейМолния