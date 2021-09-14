16:42 14.09.2021 (обновлено: 18:19 14.09.2021)
Украинка отказалась спасать кота из-за русскоговорящего полицейского
УНИАН: украинка отказалась спасать кота из-за нежелания полицейского говорить на мове
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Жительница украинского города Хмельницкий устроила скандал, когда приехавший к ней на вызов полицейский заговорил на русском языке. Об этом сообщило агентство УНИАН.
Женщина, по его данным, пожаловалась в правоохранительные органы, что неизвестный выбросил кота с восьмого этажа. Когда полиция приехала, украинка отказалась решать этот вопрос, так как один из патрульных разговаривал с ней на русском языке.
На распространенном в соцсетях видео сотрудник госорганов просит заняться делом, а не выяснять отношения, однако женщина осталась непреклонна.
"В смысле — на каком языке? Восьмой год война! Какой кот? Обращайтесь по-украински. Есть закон Украины, вы не имеете права говорить по-русски! Я не понимаю язык агрессора", — заявила она.
Полицейский объяснил, что "воспитан на русском языке". В итоге он предложил женщине обратиться к его говорящим на мове коллегам, чтобы все-таки разобраться в ситуации с котом.
С 2019 года на Украине действует закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно национального языка практически во всех сферах жизни.
В стране регулярно происходят бытовые конфликты по этому поводу. Так, писательница Лариса Ницой устроила скандал из-за проводницы, говорившей по-русски, а бывший депутат Ирина Фарион призывала к насилию в отношении русскоязычных украинцев.
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