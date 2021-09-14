https://ria.ru/20210914/kot-1750041575.html

Украинка отказалась спасать кота из-за русскоговорящего полицейского

Украинка отказалась спасать кота из-за русскоговорящего полицейского - РИА Новости, 14.09.2021

Украинка отказалась спасать кота из-за русскоговорящего полицейского

Жительница украинского города Хмельницкий устроила скандал, когда приехавший к ней на вызов полицейский заговорил на русском языке. Об этом сообщило агентство... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T16:42

2021-09-14T16:42

2021-09-14T18:19

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хмельницкий (город)

лариса ницой

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Жительница украинского города Хмельницкий устроила скандал, когда приехавший к ней на вызов полицейский заговорил на русском языке. Об этом сообщило агентство УНИАН.Женщина, по его данным, пожаловалась в правоохранительные органы, что неизвестный выбросил кота с восьмого этажа. Когда полиция приехала, украинка отказалась решать этот вопрос, так как один из патрульных разговаривал с ней на русском языке.На распространенном в соцсетях видео сотрудник госорганов просит заняться делом, а не выяснять отношения, однако женщина осталась непреклонна.Полицейский объяснил, что "воспитан на русском языке". В итоге он предложил женщине обратиться к его говорящим на мове коллегам, чтобы все-таки разобраться в ситуации с котом.С 2019 года на Украине действует закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно национального языка практически во всех сферах жизни.В стране регулярно происходят бытовые конфликты по этому поводу. Так, писательница Лариса Ницой устроила скандал из-за проводницы, говорившей по-русски, а бывший депутат Ирина Фарион призывала к насилию в отношении русскоязычных украинцев.

https://radiosputnik.ria.ru/20210704/ukraina-1739800037.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210912/yazyk-1749731692.html

украина

хмельницкий (город)

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в мире, украина, хмельницкий (город), лариса ницой