Эксперт сравнил бум "космических" стартапов США с золотой лихорадкой
Эксперт Ионин: у космических стартапов США не прослеживается глубокого анализа рынка
© Фото : Космонавт Олег Новицкий / VkontakteУраган "Ида", образовавшийся в Атлантическом океане, движется к побережью США со скоростью порядка 25 км/ч
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Решение соучредителя Apple Стива Возняка создать свой космический стартап связано с желанием заработать на новой золотой лихорадке в космосе, рассказал РИА Новости во вторник эксперт в области космонавтики Андрей Ионин.
Детали бизнес-плана новой компании, получившей название Privateer Space, планируют объявить в ближайшее время.
"Вокруг космического бизнеса сейчас большой хайп. Это связано, во-первых, с переизбытком инвестиционных денег на американском рынке. Во многом это чисто американская история, которой нет на других рынках. Во-вторых, с отсутствием других интересных идей для венчурных инвестиций. В-третьих, интерес связан с именами Илона Маска и Джеффа Безоса, которые не просто активно занимаются космосом, но и, так случилось, являются двумя самыми богатыми людьми в мире, которые как магнит тянут последователей", - рассказал Ионин.
По его словам, у появляющихся время от времени космических стартапов не прослеживается глубокого анализа рынка, они нацелены на краткосрочные цели, поэтому не могут рассчитывать на такой успех, как SpaceX и Blue Origin.
В то же время состояние Маска и Безоса было наработано десятилетиями труда и наличием долгосрочного планирования.
"Это компании, которые изначально развивались на очень большую перспективу. Стартап - это одна технология на небольшой срок. А у этих людей, и в этом их преимущество, поэтому они достигли успеха, что у них изначально был огромный горизонт и очень комплексный план, заключавшийся не в создании ракет, спутников, систем, разработки технологий, а всего этого вместе. Получается, что стартапам в космосе и делать нечего. Кроме того, Маск и Безос видят в космосе путь для человечества, а не способ заработать деньги. А деньги сыпятся им в руки, потому что они делаю то, что требуется людям", - сказал Ионин.
Текущую ситуацию на космическом рынке он сравнил с началом золотой лихорадкой, когда большое количество старателей бросились добывать золото в различных регионах США, в первую очередь в Калифорнии и на Аляске, узнав об обнаружении месторождения золота.
"Как раз в Калифорнии сейчас опять все происходит. Тогда два человека нашли месторождение, и все бросились перекапывать округу", - сказал Ионин.