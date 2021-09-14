https://ria.ru/20210914/kosmos-1749982928.html

Эксперт сравнил бум "космических" стартапов США с золотой лихорадкой

Эксперт сравнил бум "космических" стартапов США с золотой лихорадкой - РИА Новости, 14.09.2021

Эксперт сравнил бум "космических" стартапов США с золотой лихорадкой

Решение соучредителя Apple Стива Возняка создать свой космический стартап связано с желанием заработать на новой золотой лихорадке в космосе, рассказал РИА... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T12:09

2021-09-14T12:09

2021-09-14T12:09

сша

калифорния

аляска

spacex

apple

космос - риа наука

джефф безос

blue origin

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Решение соучредителя Apple Стива Возняка создать свой космический стартап связано с желанием заработать на новой золотой лихорадке в космосе, рассказал РИА Новости во вторник эксперт в области космонавтики Андрей Ионин.Детали бизнес-плана новой компании, получившей название Privateer Space, планируют объявить в ближайшее время."Вокруг космического бизнеса сейчас большой хайп. Это связано, во-первых, с переизбытком инвестиционных денег на американском рынке. Во многом это чисто американская история, которой нет на других рынках. Во-вторых, с отсутствием других интересных идей для венчурных инвестиций. В-третьих, интерес связан с именами Илона Маска и Джеффа Безоса, которые не просто активно занимаются космосом, но и, так случилось, являются двумя самыми богатыми людьми в мире, которые как магнит тянут последователей", - рассказал Ионин.По его словам, у появляющихся время от времени космических стартапов не прослеживается глубокого анализа рынка, они нацелены на краткосрочные цели, поэтому не могут рассчитывать на такой успех, как SpaceX и Blue Origin.В то же время состояние Маска и Безоса было наработано десятилетиями труда и наличием долгосрочного планирования."Это компании, которые изначально развивались на очень большую перспективу. Стартап - это одна технология на небольшой срок. А у этих людей, и в этом их преимущество, поэтому они достигли успеха, что у них изначально был огромный горизонт и очень комплексный план, заключавшийся не в создании ракет, спутников, систем, разработки технологий, а всего этого вместе. Получается, что стартапам в космосе и делать нечего. Кроме того, Маск и Безос видят в космосе путь для человечества, а не способ заработать деньги. А деньги сыпятся им в руки, потому что они делаю то, что требуется людям", - сказал Ионин.Текущую ситуацию на космическом рынке он сравнил с началом золотой лихорадкой, когда большое количество старателей бросились добывать золото в различных регионах США, в первую очередь в Калифорнии и на Аляске, узнав об обнаружении месторождения золота."Как раз в Калифорнии сейчас опять все происходит. Тогда два человека нашли месторождение, и все бросились перекапывать округу", - сказал Ионин.

https://ria.ru/20210913/kosmos-1749832556.html

https://ria.ru/20210909/modul-1749275943.html

сша

калифорния

аляска

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, калифорния, аляска, spacex, apple, космос - риа наука, джефф безос, blue origin, андрей ионин, илон маск