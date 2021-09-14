https://ria.ru/20210914/koronavirus-1750029784.html

Зюганова возмутили цены на тесты на коронавирус

Зюганова возмутили цены на тесты на коронавирус - РИА Новости, 14.09.2021

Зюганова возмутили цены на тесты на коронавирус

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что возмущен крайне высокими ценами на медицинские "антиковидные" тесты, на которых "наживаются" частные организации. РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T15:50

2021-09-14T15:50

2021-09-14T15:50

общество

геннадий зюганов

кпрф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597709459_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_25cc1937c04ed248ededa4619cc76c86.jpg

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что возмущен крайне высокими ценами на медицинские "антиковидные" тесты, на которых "наживаются" частные организации."За два года в ходе ковида российская олигархия хапнула 4 триллиона рублей, граждане потеряли 10-12% своих доходов. Тесты, которые вас всех заставляют делать, их красная цена 300 рублей. Их где-нибудь делают за 300?" - сказал Зюганов в ходе общения с писателями и другими представителями творческой интеллигенции в Доме Ростовых.Он сообщил, что ему самому недавно нужно было сделать в срочном порядке два анализа на коронавирус, и он решил вызвать медработников на дом."Я пригласил, где я живу, мне приперли счет: за два теста - 5 тысяч рублей. Ну ладно, я еще могу заплатить. А что делать, если человек с семьей поехал отдыхать, ему говорят в аэропорту или в санатории: у вас пять человек - давай по две "тыщи"... А он говорит: а у меня таких денег нет", - резюмировал лидер КПРФ.По мнению Зюганова, государство должно регулировать подобные вопросы, сдерживать рост цен на важные для населения товары и услуги.

https://ria.ru/20210914/vaktsinatsiya-1749996719.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, геннадий зюганов, кпрф