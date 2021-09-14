Зюганова возмутили цены на тесты на коронавирус
Зюганова возмутили высокие цены "антиковидных" тестов, на которых наживаются организации
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудница Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора в Москве, где разработана и зарегистрирована тест-система на выявление мутации коронавируса N501Y (британский штамм)
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что возмущен крайне высокими ценами на медицинские "антиковидные" тесты, на которых "наживаются" частные организации.
"За два года в ходе ковида российская олигархия хапнула 4 триллиона рублей, граждане потеряли 10-12% своих доходов. Тесты, которые вас всех заставляют делать, их красная цена 300 рублей. Их где-нибудь делают за 300?" - сказал Зюганов в ходе общения с писателями и другими представителями творческой интеллигенции в Доме Ростовых.
Он сообщил, что ему самому недавно нужно было сделать в срочном порядке два анализа на коронавирус, и он решил вызвать медработников на дом.
"Я пригласил, где я живу, мне приперли счет: за два теста - 5 тысяч рублей. Ну ладно, я еще могу заплатить. А что делать, если человек с семьей поехал отдыхать, ему говорят в аэропорту или в санатории: у вас пять человек - давай по две "тыщи"... А он говорит: а у меня таких денег нет", - резюмировал лидер КПРФ.
По мнению Зюганова, государство должно регулировать подобные вопросы, сдерживать рост цен на важные для населения товары и услуги.