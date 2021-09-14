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Зюганова возмутили цены на тесты на коронавирус
Зюганова возмутили цены на тесты на коронавирус - РИА Новости, 14.09.2021
Зюганова возмутили цены на тесты на коронавирус
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что возмущен крайне высокими ценами на медицинские "антиковидные" тесты, на которых "наживаются" частные организации. РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T15:50
2021-09-14T15:50
общество
геннадий зюганов
кпрф
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что возмущен крайне высокими ценами на медицинские "антиковидные" тесты, на которых "наживаются" частные организации."За два года в ходе ковида российская олигархия хапнула 4 триллиона рублей, граждане потеряли 10-12% своих доходов. Тесты, которые вас всех заставляют делать, их красная цена 300 рублей. Их где-нибудь делают за 300?" - сказал Зюганов в ходе общения с писателями и другими представителями творческой интеллигенции в Доме Ростовых.Он сообщил, что ему самому недавно нужно было сделать в срочном порядке два анализа на коронавирус, и он решил вызвать медработников на дом."Я пригласил, где я живу, мне приперли счет: за два теста - 5 тысяч рублей. Ну ладно, я еще могу заплатить. А что делать, если человек с семьей поехал отдыхать, ему говорят в аэропорту или в санатории: у вас пять человек - давай по две "тыщи"... А он говорит: а у меня таких денег нет", - резюмировал лидер КПРФ.По мнению Зюганова, государство должно регулировать подобные вопросы, сдерживать рост цен на важные для населения товары и услуги.
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общество, геннадий зюганов, кпрф
15:50 14.09.2021
 
Зюганова возмутили цены на тесты на коронавирус

Зюганова возмутили высокие цены "антиковидных" тестов, на которых наживаются организации

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудница Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора в Москве, где разработана и зарегистрирована тест-система на выявление мутации коронавируса N501Y (британский штамм)
Сотрудница Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора в Москве, где разработана и зарегистрирована тест-система на выявление мутации коронавируса N501Y (британский штамм) - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что возмущен крайне высокими ценами на медицинские "антиковидные" тесты, на которых "наживаются" частные организации.
"За два года в ходе ковида российская олигархия хапнула 4 триллиона рублей, граждане потеряли 10-12% своих доходов. Тесты, которые вас всех заставляют делать, их красная цена 300 рублей. Их где-нибудь делают за 300?" - сказал Зюганов в ходе общения с писателями и другими представителями творческой интеллигенции в Доме Ростовых.
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Он сообщил, что ему самому недавно нужно было сделать в срочном порядке два анализа на коронавирус, и он решил вызвать медработников на дом.
"Я пригласил, где я живу, мне приперли счет: за два теста - 5 тысяч рублей. Ну ладно, я еще могу заплатить. А что делать, если человек с семьей поехал отдыхать, ему говорят в аэропорту или в санатории: у вас пять человек - давай по две "тыщи"... А он говорит: а у меня таких денег нет", - резюмировал лидер КПРФ.
По мнению Зюганова, государство должно регулировать подобные вопросы, сдерживать рост цен на важные для населения товары и услуги.
 
ОбществоГеннадий ЗюгановКПРФ
 
 
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