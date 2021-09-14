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Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста COVID-19 - РИА Новости, 14.09.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 отмечен в Москве, он составил 0,1%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T11:34
2021-09-14T11:34
2021-09-14T11:34
распространение коронавируса
общество
москва
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 отмечен в Москве, он составил 0,1%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Москва - 0,1%, 2. Санкт-Петербург, Республика Алтай, Республика Бурятия - 0,14%, 3. Московская область, Карачаево-Черкесская Республика - 0,18%", - говорится в сообщении.
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общество, москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста COVID-19
Оперштаб: наименьший темп прироста COVID-19 за сутки выявили в Москве