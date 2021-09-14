https://ria.ru/20210914/koronavirus-1749974591.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста COVID-19 - РИА Новости, 14.09.2021

Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста COVID-19

Наименьший темп прироста COVID-19 отмечен в Москве, он составил 0,1%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T11:34

2021-09-14T11:34

2021-09-14T11:34

распространение коронавируса

общество

москва

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 отмечен в Москве, он составил 0,1%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Москва - 0,1%, 2. Санкт-Петербург, Республика Алтай, Республика Бурятия - 0,14%, 3. Московская область, Карачаево-Черкесская Республика - 0,18%", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210911/corona-1749583500.html

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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