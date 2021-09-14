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В России за сутки умер 781 человек с COVID-19
В России за сутки умер 781 человек с COVID-19 - РИА Новости, 14.09.2021
В России за сутки умер 781 человек с COVID-19
За сутки в России подтверждена 781 смерть пациентов с COVID-19, за все время - 194 249, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T11:33
2021-09-14T11:33
2021-09-14T11:33
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здоровье - общество
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. За сутки в России подтверждена 781 смерть пациентов с COVID-19, за все время - 194 249, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждена 781 смерть... За весь период по России умерло 194 249 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки скончались 47 пациентов с коронавирусом, Санкт-Петербурге - 37, Свердловской области - 36.
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санкт-петербург, свердловская область, москва, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за сутки умер 781 человек с COVID-19
Оперштаб: за сутки в России подтверждена 781 смерть пациентов с COVID-19