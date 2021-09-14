https://ria.ru/20210914/koronavirus-1749972505.html

В России за сутки выявили 17 837 случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 17 837 случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 14.09.2021

В России за сутки выявили 17 837 случаев заражения коронавирусом

Число случаев COVID-19 в России за минувшие сутки увеличилось на 17 837, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T11:31

2021-09-14T11:31

2021-09-14T12:52

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России за минувшие сутки увеличилось на 17 837, следует из данных оперативного штаба.Накануне сообщалось о 18 178 заболевших.Темп прироста составил 0,25%. Выздоровели 15 907 человек, не удалось спасти 781 пациента.Больше всего инфицированных выявили в Москве (1609), Санкт-Петербурге (839), Подмосковье (796), Свердловской (498) и Самарской (471) областях. Меньше всего — в Магаданской области (23), Ненецком автономном округе (десять) и на Чукотке (пять).За время эпидемии в России зарегистрировали 7 176 085 случаев COVID-19, скончались 194 249 человек, выписались 6 418 033.Сейчас, согласно статистике ВОЗ, в мире выявили более 224 миллионов заразившихся коронавирусом, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число превысило 225 миллионов. Жертвами стали более 4,6 миллиона человек.Наиболее сложная обстановка складывается в США, Индии и Бразилии.

https://ria.ru/20210914/koronavirus-1749945746.html

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2021

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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии