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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210914/koronavirus-1749972505.html
В России за сутки выявили 17 837 случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 17 837 случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 14.09.2021
В России за сутки выявили 17 837 случаев заражения коронавирусом
Число случаев COVID-19 в России за минувшие сутки увеличилось на 17 837, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T11:31
2021-09-14T12:52
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России за минувшие сутки увеличилось на 17 837, следует из данных оперативного штаба.Накануне сообщалось о 18 178 заболевших.Темп прироста составил 0,25%. Выздоровели 15 907 человек, не удалось спасти 781 пациента.Больше всего инфицированных выявили в Москве (1609), Санкт-Петербурге (839), Подмосковье (796), Свердловской (498) и Самарской (471) областях. Меньше всего — в Магаданской области (23), Ненецком автономном округе (десять) и на Чукотке (пять).За время эпидемии в России зарегистрировали 7 176 085 случаев COVID-19, скончались 194 249 человек, выписались 6 418 033.Сейчас, согласно статистике ВОЗ, в мире выявили более 224 миллионов заразившихся коронавирусом, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число превысило 225 миллионов. Жертвами стали более 4,6 миллиона человек.Наиболее сложная обстановка складывается в США, Индии и Бразилии.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
11:31 14.09.2021 (обновлено: 12:52 14.09.2021)
 
В России за сутки выявили 17 837 случаев заражения коронавирусом

Оперштаб: в России за сутки выявили 17 837 случаев заражения коронавирусом

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России за минувшие сутки увеличилось на 17 837, следует из данных оперативного штаба.
Накануне сообщалось о 18 178 заболевших.
Темп прироста составил 0,25%. Выздоровели 15 907 человек, не удалось спасти 781 пациента.
Больше всего инфицированных выявили в Москве (1609), Санкт-Петербурге (839), Подмосковье (796), Свердловской (498) и Самарской (471) областях. Меньше всего — в Магаданской области (23), Ненецком автономном округе (десять) и на Чукотке (пять).
Медицинские работники с пациентом возле компьютерного томографа в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице No 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
Вчера, 08:28Распространение коронавируса
Исследование выявило наиболее частые последствия перенесенного коронавируса
За время эпидемии в России зарегистрировали 7 176 085 случаев COVID-19, скончались 194 249 человек, выписались 6 418 033.
Сейчас, согласно статистике ВОЗ, в мире выявили более 224 миллионов заразившихся коронавирусом, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число превысило 225 миллионов. Жертвами стали более 4,6 миллиона человек.
Наиболее сложная обстановка складывается в США, Индии и Бразилии.
 
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