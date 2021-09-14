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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210914/koronavirus-1749945746.html
Исследование выявило наиболее частые последствия перенесенного коронавируса
Исследование выявило наиболее частые последствия перенесенного коронавируса - РИА Новости, 14.09.2021
Исследование выявило наиболее частые последствия перенесенного коронавируса
Слабость, снижение работоспособности и концентрации внимания, а также забывчивость являются наиболее часто встречающимися последствиями перенесенного... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T08:28
2021-09-14T08:28
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус в россии
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Слабость, снижение работоспособности и концентрации внимания, а также забывчивость являются наиболее часто встречающимися последствиями перенесенного коронавируса у россиян, показало исследование HeadHunter, результаты которого есть в распоряжении РИА Новости.Исследование проводилось с 22 августа по 1 сентября 2021 года среди 2386 работников и соискателей, находящихся в поиске работы.По данным исследования, каждый второй его участник (50% работников и соискателей из числа зарегистрированных пользователей портала) заявил, что переболел коронавирусом в течение полутора лет. Наиболее высокие доли переболевших среди респондентов в возрасте 45-54 (53%) и 55 лет и старше (58%), а наименьшая доля – среди возрастной группы 35-44 лет (47%).Чаще всего (доля от 55%) болели представители профессиональных областей "безопасность" (63%), "медицина и фармацевтика" (57%), "закупки" (57%), "маркетинг, реклама, PR" (55%), реже всего – занятые в сфере транспорта и логистики (36%) и рабочий персонал (32%).Почти половина (46%) из числа переболевших COVID-19 заметили общее снижение своей продуктивности, каждый четвертый (24%) точно не заметил никакого негативного влияния болезни, пятая часть (22%) скорее не ощущают их, 7% затруднились с ответом. При этом почти половина (49%) переболевших коронавирусом отметили, что стали сильнее и быстрее уставать на работе после болезни.Большинство (61%) респондентов заметили у себя последствия COVID-19. Наиболее распространенными, согласно исследованию, стали слабость и усталость (62%), снижение работоспособности (48%), снижение концентрации внимания (48%), забывчивость (43%), проблемы с обонянием (42%), изменение вкусовых рецепторов (36%), одышка (31%), нарушения сна (31%).Реже распространены тревога (28%), частые головные боли (25%), перепады настроения (25%). В отдельных случаях респонденты рассказали о болях в суставах, выпадении волос, обострении хронических заболеваний, депрессии и повышенной потливости.Каждому пятому (20%) работнику понадобилось от 1 до 2 месяцев на реабилитацию после болезни COVID-19, по 18% респондентов ответили, что процесс занял у них менее недели и от 2 месяцев до полугода, 17% - от 1 до 2 недель, 12% - от полугода до 1 года, 15% - менее месяца. Почти половина (46%) респондентов не брали больничный на период болезни и реабилитации, 44% ушли на больничный. Каждому десятому пришлось уйти в отпуск, чтобы восстановить силы после болезни.В компаниях свыше половины (58%) работников нет никакой поддержки для столкнувшихся с COVID-19, каждый третий (32%) не знает об этом или затруднился ответить. У 3% лечение от COVID-19 входит в ДМС, у 5% можно уйти в отпуск с сохранением зарплаты, у 2% есть финансовая поддержка от работодателя и лишь у 1% есть специальная программа по реабилитации.
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общество, здоровье - общество, коронавирус в россии
08:28 14.09.2021
 
Исследование выявило наиболее частые последствия перенесенного коронавируса

Исследование HeadHunter: россияне, перенесшие COVID, испытывают слабость

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники с пациентом возле компьютерного томографа в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице No 52 в Москве
Медицинские работники с пациентом возле компьютерного томографа в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице No 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Слабость, снижение работоспособности и концентрации внимания, а также забывчивость являются наиболее часто встречающимися последствиями перенесенного коронавируса у россиян, показало исследование HeadHunter, результаты которого есть в распоряжении РИА Новости.
Исследование проводилось с 22 августа по 1 сентября 2021 года среди 2386 работников и соискателей, находящихся в поиске работы.
По данным исследования, каждый второй его участник (50% работников и соискателей из числа зарегистрированных пользователей портала) заявил, что переболел коронавирусом в течение полутора лет. Наиболее высокие доли переболевших среди респондентов в возрасте 45-54 (53%) и 55 лет и старше (58%), а наименьшая доля – среди возрастной группы 35-44 лет (47%).
Чаще всего (доля от 55%) болели представители профессиональных областей "безопасность" (63%), "медицина и фармацевтика" (57%), "закупки" (57%), "маркетинг, реклама, PR" (55%), реже всего – занятые в сфере транспорта и логистики (36%) и рабочий персонал (32%).
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице No 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
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Почти половина (46%) из числа переболевших COVID-19 заметили общее снижение своей продуктивности, каждый четвертый (24%) точно не заметил никакого негативного влияния болезни, пятая часть (22%) скорее не ощущают их, 7% затруднились с ответом. При этом почти половина (49%) переболевших коронавирусом отметили, что стали сильнее и быстрее уставать на работе после болезни.
Большинство (61%) респондентов заметили у себя последствия COVID-19. Наиболее распространенными, согласно исследованию, стали слабость и усталость (62%), снижение работоспособности (48%), снижение концентрации внимания (48%), забывчивость (43%), проблемы с обонянием (42%), изменение вкусовых рецепторов (36%), одышка (31%), нарушения сна (31%).
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Реже распространены тревога (28%), частые головные боли (25%), перепады настроения (25%). В отдельных случаях респонденты рассказали о болях в суставах, выпадении волос, обострении хронических заболеваний, депрессии и повышенной потливости.
Каждому пятому (20%) работнику понадобилось от 1 до 2 месяцев на реабилитацию после болезни COVID-19, по 18% респондентов ответили, что процесс занял у них менее недели и от 2 месяцев до полугода, 17% - от 1 до 2 недель, 12% - от полугода до 1 года, 15% - менее месяца. Почти половина (46%) респондентов не брали больничный на период болезни и реабилитации, 44% ушли на больничный. Каждому десятому пришлось уйти в отпуск, чтобы восстановить силы после болезни.
В компаниях свыше половины (58%) работников нет никакой поддержки для столкнувшихся с COVID-19, каждый третий (32%) не знает об этом или затруднился ответить. У 3% лечение от COVID-19 входит в ДМС, у 5% можно уйти в отпуск с сохранением зарплаты, у 2% есть финансовая поддержка от работодателя и лишь у 1% есть специальная программа по реабилитации.
 
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