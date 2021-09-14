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https://ria.ru/20210914/koronavirus-1749939337.html
Инфекционист предположил, какой может быть "четвертая волна" коронавируса
Инфекционист предположил, какой может быть "четвертая волна" коронавируса - РИА Новости, 14.09.2021
Инфекционист предположил, какой может быть "четвертая волна" коронавируса
Новая осенняя волна короноавируса не будет принципиально отличаться от летней волны заболеваемости, но на нее могут наложиться сезонные инфекции, кроме того, в... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T05:09
2021-09-14T05:14
распространение коронавируса
общество
здоровье
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
андрей поздняков
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Новая осенняя волна короноавируса не будет принципиально отличаться от летней волны заболеваемости, но на нее могут наложиться сезонные инфекции, кроме того, в связи с началом учебного года больше начнут болеть дети, заявил РИА Новости врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.Он также не исключил возможного сочетания вируса с другими респираторными инфекциями, которых традиционно больше осенью, так называемых микст-инфекций. Но как поведет себя в таких условиях дельта-штамм, пока неизвестно: исследования относительно такого одновременного заражения ранее были связаны с "диким" штаммом коронавируса, пояснил врач.Но тяжесть будет не меньшей, чем летом, продолжил он; кроме того, может быть больше заболевших среди детей: начался учебный год, работают школы и детские сады. Вакцинированные, добавил Поздняков, также будут болеть, но легче, чем неиммунные пациенты — без тяжести и, как следствие, без госпитализаций."Новая волна пандемии, как и все предыдущие, по нашим оценкам, продлится два-три месяца", — сказал собеседник агентства, предположив при этом довольную низкую вероятность локдауна. По его словам, врачи сегодня готовы к новым волнам пандемии лучше, чем год назад, и если всё население продолжит соблюдать ставшие базовыми эпидемиологические мероприятия, локдауна не будет."Еще есть около месяца относительно спокойного времени в плане уровня заболеваемости. Это значит, что можно успеть вакцинироваться без очередей вперемешку с заболевшими коронавирусом пациентами, до дефицита вакцин и прочих форс-мажорных ситуаций, которые могут возникнуть", — заключил врач.
https://ria.ru/20210913/koronavirus-1749828294.html
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общество, здоровье, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, андрей поздняков
05:09 14.09.2021 (обновлено: 05:14 14.09.2021)
 
Инфекционист предположил, какой может быть "четвертая волна" коронавируса

Главврач "Инвитро-Сибирь" Поздняков: новую волну COVID-19 могут усугубить сезонные болезни

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице No 52 в Москве
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице No 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Новая осенняя волна короноавируса не будет принципиально отличаться от летней волны заболеваемости, но на нее могут наложиться сезонные инфекции, кроме того, в связи с началом учебного года больше начнут болеть дети, заявил РИА Новости врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.

"Принципиальных отличий от летней волны не будет. При этом новая волна будет не меньше предыдущей. Превалирующим остается тот же "дельта" штамм, возможно "дельта-плюс", который вызвал подъем заболеваемости летом. Соответственно, будут болеть все восприимчивые люди, независимо от возраста", — сказал Поздняков.

Он также не исключил возможного сочетания вируса с другими респираторными инфекциями, которых традиционно больше осенью, так называемых микст-инфекций. Но как поведет себя в таких условиях дельта-штамм, пока неизвестно: исследования относительно такого одновременного заражения ранее были связаны с "диким" штаммом коронавируса, пояснил врач.
Но тяжесть будет не меньшей, чем летом, продолжил он; кроме того, может быть больше заболевших среди детей: начался учебный год, работают школы и детские сады. Вакцинированные, добавил Поздняков, также будут болеть, но легче, чем неиммунные пациенты — без тяжести и, как следствие, без госпитализаций.
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"Новая волна пандемии, как и все предыдущие, по нашим оценкам, продлится два-три месяца", — сказал собеседник агентства, предположив при этом довольную низкую вероятность локдауна. По его словам, врачи сегодня готовы к новым волнам пандемии лучше, чем год назад, и если всё население продолжит соблюдать ставшие базовыми эпидемиологические мероприятия, локдауна не будет.
"Еще есть около месяца относительно спокойного времени в плане уровня заболеваемости. Это значит, что можно успеть вакцинироваться без очередей вперемешку с заболевшими коронавирусом пациентами, до дефицита вакцин и прочих форс-мажорных ситуаций, которые могут возникнуть", — заключил врач.
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