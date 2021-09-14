https://ria.ru/20210914/koronavirus-1749939337.html

Инфекционист предположил, какой может быть "четвертая волна" коронавируса

Инфекционист предположил, какой может быть "четвертая волна" коронавируса - РИА Новости, 14.09.2021

Инфекционист предположил, какой может быть "четвертая волна" коронавируса

Новая осенняя волна короноавируса не будет принципиально отличаться от летней волны заболеваемости, но на нее могут наложиться сезонные инфекции, кроме того, в... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T05:09

2021-09-14T05:09

2021-09-14T05:14

распространение коронавируса

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здоровье

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

андрей поздняков

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Новая осенняя волна короноавируса не будет принципиально отличаться от летней волны заболеваемости, но на нее могут наложиться сезонные инфекции, кроме того, в связи с началом учебного года больше начнут болеть дети, заявил РИА Новости врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.Он также не исключил возможного сочетания вируса с другими респираторными инфекциями, которых традиционно больше осенью, так называемых микст-инфекций. Но как поведет себя в таких условиях дельта-штамм, пока неизвестно: исследования относительно такого одновременного заражения ранее были связаны с "диким" штаммом коронавируса, пояснил врач.Но тяжесть будет не меньшей, чем летом, продолжил он; кроме того, может быть больше заболевших среди детей: начался учебный год, работают школы и детские сады. Вакцинированные, добавил Поздняков, также будут болеть, но легче, чем неиммунные пациенты — без тяжести и, как следствие, без госпитализаций."Новая волна пандемии, как и все предыдущие, по нашим оценкам, продлится два-три месяца", — сказал собеседник агентства, предположив при этом довольную низкую вероятность локдауна. По его словам, врачи сегодня готовы к новым волнам пандемии лучше, чем год назад, и если всё население продолжит соблюдать ставшие базовыми эпидемиологические мероприятия, локдауна не будет."Еще есть около месяца относительно спокойного времени в плане уровня заболеваемости. Это значит, что можно успеть вакцинироваться без очередей вперемешку с заболевшими коронавирусом пациентами, до дефицита вакцин и прочих форс-мажорных ситуаций, которые могут возникнуть", — заключил врач.

https://ria.ru/20210913/koronavirus-1749828294.html

https://ria.ru/20210914/vykhodnye-1749937317.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, андрей поздняков