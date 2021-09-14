https://ria.ru/20210914/kontrol-1750015505.html

В России впервые применили ИИ для контроля нефтегазовых объектов

В России впервые применили ИИ для контроля нефтегазовых объектов - РИА Новости, 14.09.2021

В России впервые применили ИИ для контроля нефтегазовых объектов

В России для контроля нефтегазовых объектов впервые начали применять комплекс с дронами и искусственным интеллектом (ИИ), который отслеживает любые изменения в... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T14:40

2021-09-14T14:40

2021-09-14T14:40

технологии

россия

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. В России для контроля нефтегазовых объектов впервые начали применять комплекс с дронами и искусственным интеллектом (ИИ), который отслеживает любые изменения в инфраструктуре без участия человека, сообщили РИА Новости в компании Zala Aero (входит в "Калашников").Как уточнили компании, Zala Aero приступила к авиационному мониторингу на объектах "Лукойл-Коми", выиграв тендер на три года. Для мониторинга используются беспилотники Zala 421 16E.По заявлению разработчиков, ИИ исключает факторы, способные влиять на сравнение изменений: тени на объектах в зависимости от периода дня, освещенность, сезонность работ и так далее.В группе компании отметили, что Zala уже работала в Коми, но по сравнению с 2020 годом объем авиамониторинга будет существенно увеличен в связи с запуском в эксплуатацию новых объектов.Основные задачи комплекса с беспилотниками - контроль состояния трубопроводов, повышение промышленной и экологической безопасности и оптимизация затрат на мониторинг."В общей сложности на объектах "Лукойл-Коми" будет задействовано не менее семи летных отрядов дронов", - добавили в Zala Aero.

https://ria.ru/20210802/prestupnik-1743932613.html

https://ria.ru/20210823/gosuslugi-1746912855.html

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