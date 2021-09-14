https://ria.ru/20210914/kontrol-1750015505.html
В России впервые применили ИИ для контроля нефтегазовых объектов
В России впервые применили ИИ для контроля нефтегазовых объектов - РИА Новости, 14.09.2021
В России впервые применили ИИ для контроля нефтегазовых объектов
В России для контроля нефтегазовых объектов впервые начали применять комплекс с дронами и искусственным интеллектом (ИИ), который отслеживает любые изменения в... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T14:40
2021-09-14T14:40
2021-09-14T14:40
технологии
россия
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. В России для контроля нефтегазовых объектов впервые начали применять комплекс с дронами и искусственным интеллектом (ИИ), который отслеживает любые изменения в инфраструктуре без участия человека, сообщили РИА Новости в компании Zala Aero (входит в "Калашников").Как уточнили компании, Zala Aero приступила к авиационному мониторингу на объектах "Лукойл-Коми", выиграв тендер на три года. Для мониторинга используются беспилотники Zala 421 16E.По заявлению разработчиков, ИИ исключает факторы, способные влиять на сравнение изменений: тени на объектах в зависимости от периода дня, освещенность, сезонность работ и так далее.В группе компании отметили, что Zala уже работала в Коми, но по сравнению с 2020 годом объем авиамониторинга будет существенно увеличен в связи с запуском в эксплуатацию новых объектов.Основные задачи комплекса с беспилотниками - контроль состояния трубопроводов, повышение промышленной и экологической безопасности и оптимизация затрат на мониторинг."В общей сложности на объектах "Лукойл-Коми" будет задействовано не менее семи летных отрядов дронов", - добавили в Zala Aero.
https://ria.ru/20210802/prestupnik-1743932613.html
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технологии, россия
В России впервые применили ИИ для контроля нефтегазовых объектов
Zala Aero: в России впервые применили дроны с ИИ для контроля нефтегазовых объектов
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.
В России
для контроля нефтегазовых объектов впервые начали применять комплекс с дронами и искусственным интеллектом (ИИ), который отслеживает любые изменения в инфраструктуре без участия человека, сообщили РИА Новости в компании Zala Aero (входит в "Калашников
").
Как уточнили компании, Zala Aero приступила к авиационному мониторингу на объектах "Лукойл-Коми", выиграв тендер на три года. Для мониторинга используются беспилотники Zala 421 16E.
"С этого года в рамках системы задействован новый программный комплекс на основе ИИ. Он позволяет дронам выявлять изменения на земле в автоматическом режиме, без участия человека, и отслеживать динамику выявленных изменений", - рассказали в Zala Aero.
По заявлению разработчиков, ИИ исключает факторы, способные влиять на сравнение изменений: тени на объектах в зависимости от периода дня, освещенность, сезонность работ и так далее.
В группе компании отметили, что Zala уже работала в Коми, но по сравнению с 2020 годом объем авиамониторинга будет существенно увеличен в связи с запуском в эксплуатацию новых объектов.
Основные задачи комплекса с беспилотниками - контроль состояния трубопроводов, повышение промышленной и экологической безопасности и оптимизация затрат на мониторинг.
"В общей сложности на объектах "Лукойл-Коми" будет задействовано не менее семи летных отрядов дронов", - добавили в Zala Aero.