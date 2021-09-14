https://ria.ru/20210914/komolov-1750001723.html

"Живет с мамой": Антон Комолов рассказал о сыне

"Живет с мамой": Антон Комолов рассказал о сыне - РИА Новости, 14.09.2021

"Живет с мамой": Антон Комолов рассказал о сыне

Ведущий Антон Комолов в интервью Вячеславу Манучарову рассказал об отношениях с сыном. Андрей живет с мамой, но шоумен старается поддерживать с ним связь. РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T15:00

2021-09-14T15:00

2021-09-14T15:00

шоубиз

дети

знаменитости

юлианна караулова

вячеслав манучаров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1749995918_0:16:978:566_1920x0_80_0_0_739774e9ca5a4654147bebbb9bd9f50f.jpg

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Ведущий Антон Комолов в интервью Вячеславу Манучарову рассказал об отношениях с сыном. Андрей живет с мамой, но шоумен старается поддерживать с ним связь.Ведущий сказал, что при своем занудном характере поддерживает сына и будет не против, если тот не пойдет по стопам отца.Андрей родился в браке ведущего с Владой в 2006 году. Через несколько лет пара развелась, Антон признался, что на данный момент у него есть девушка.Ранее другая медийная личность, певица Юлианна Караулова, поделилась подробностями воспитания сына.

https://ria.ru/20200419/1570076171.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дети, знаменитости, юлианна караулова, вячеслав манучаров