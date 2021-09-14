"Живет с мамой": Антон Комолов рассказал о сыне
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Ведущий Антон Комолов в интервью Вячеславу Манучарову рассказал об отношениях с сыном. Андрей живет с мамой, но шоумен старается поддерживать с ним связь.
"Он живет с мамой. Я его забираю к себе раза два на рабочей неделе и на выходные. Он уже взрослый парень, сейчас в девятый класс идет", – сказал Антон.
Ведущий сказал, что при своем занудном характере поддерживает сына и будет не против, если тот не пойдет по стопам отца.
"Он талантливый парень. Он здорово рисует, занимается танцами много лет, у него отлично работает голова, хоть он иногда и ленится ее включать. Он сообразительный – все учителя его отмечают. Я пытаюсь его подтолкнуть к выбору, но у меня нет такого: "Дед учился в Бауманке, я учился в Бауманке, и ты там будешь учиться", – добавил Комолов.
Андрей родился в браке ведущего с Владой в 2006 году. Через несколько лет пара развелась, Антон признался, что на данный момент у него есть девушка.
Ранее другая медийная личность, певица Юлианна Караулова, поделилась подробностями воспитания сына.
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