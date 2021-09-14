https://ria.ru/20210914/komlev-1749887646.html

Владимир Комлев: "Мир" постепенно становится первой картой в кошельке

Владимир Комлев: "Мир" постепенно становится первой картой в кошельке - РИА Новости, 14.09.2021

Владимир Комлев: "Мир" постепенно становится первой картой в кошельке

Картой "Мир" сегодня пользуются не только бюджетники и пенсионеры – платежной системе удалось завоевать почти треть российского рынка, а за шесть лет... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T10:00

2021-09-14T10:00

2021-09-14T12:04

интервью

владимир комлев

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Картой "Мир" сегодня пользуются не только бюджетники и пенсионеры – платежной системе удалось завоевать почти треть российского рынка, а за шесть лет Национальная платежная система выпустила уже больше 100 миллионов карт и останавливаться не собирается, не скрывает гордости глава НСПК (Национальная Система Платежных Карт) Владимир Комлев. В интервью РИА Новости он рассказал, что такое карта "по умолчанию", сколько наличных россияне снимают на кассах в магазинах, в каких странах принимают карты "Мир" и в каких случаях легче оплатить по QR-коду, чем по карте. Беседовала Алсу Гараева. – Российской платежной системе "Мир" в этом году исполняется шесть лет. Какую долю сейчас занимает система на отечественном рынке?– По состоянию на конец второго квартала "Мир" занимает порядка 25% рынка по объемам платежей и 31% – по количеству выпущенных карт. На 1 августа было выдано более 102 миллионов карт, на ту же дату прошлого года – 84 миллиона карт. Радует и количество транзакций по "Миру": за январь-июль 2021 прирост числа межбанковских операций составил 47% по сравнению с прошлым годом. Активность карт в этой масштабной эмиссии растет в среднем быстрее рынка.– Вернулась ли активность держателей национальных карт на допандемийные уровни?– Если брать общее количество операций по картам в платежной системе "Мир", межбанковских и внутрибанковских, то за первые семь месяцев прошло 7,5 миллиарда транзакций, и это уже действительно серьезные цифры. Некоторые категории трат растут чуть быстрее, другие чуть медленнее. Большинство категорий возвращается, и достаточно быстро, на привычные допандемийные уровни, по некоторым – например, посещение публичных мероприятий, еще наблюдается легкий дисбаланс. А транспорт, например, по сравнению с прошлым годом вырос на 130%, по ресторанам и кафе восстановление в районе 80% (количество межбанковских операций по картам "Мир", июль 2021 года к июлю 2020 года).– Рынок очень ждал подключения карт "Мир" к Apple Pay, эксперты говорили, что это также может придать положительную динамику. Оправдались ли ожидания?– Подключения к Apple Pay, действительно, ждали очень многие, россияне уже успели к нему привыкнуть, используя другие карты. Сейчас мы видим уже более миллиона токенизированных в этот сервис карт "Мир", и эта динамика не снижается, а продолжает расти. Есть такое понятие, как "первая карта в кошельке": когда человеку выгодно и удобно именно картой "Мир" оплатить какую-то регулярную, пусть и мелкую покупку или проезд в транспорте, это приводит к тому, что она постепенно становится первой в кошельке и для всех остальных покупок. Именно эту карту человек будет назначать в мобильных платежных сервисах картой "по умолчанию". Мы рассчитываем, что к концу года доля "Мира" сильно вырастет по сравнению с теми показателями, которые мы обсудили ранее, и наша карта станет основной в кошельке для еще большего числа пользователей.– По картам "Мир" можно снимать наличные с покупкой (cash-out). В каких регионах услуга наиболее востребована, сколько в среднем снимают?– В среднем люди снимают порядка двух тысяч рублей за одну операцию. Сегодня сервис особенно востребован в регионах со слабо развитой банкоматной сетью. А статистику по популярности в отдельных регионах лучше уточнить у банков, которые подключают такую возможность своим клиентам – торгово-сервисным предприятиям. И именно банки лучше понимают, какая инфраструктура в регионах их присутствия, где будет удобнее дойти до банкомата, а где действительно быстрее доехать до АЗС, насколько удобно в регионе получать наличные – и везде ли наличные в принципе востребованы.– Этим летом все системно значимые банки запустили оплату через Систему быстрых платежей. Какие товары и услуги в основном оплачивают таким способом? Есть ли разница в платежном поведении клиентов по сравнению с оплатой обычной картой?– Небольшая разница в платежном поведении держателей карт и пользователей СБП действительно есть по ряду причин. Прежде всего отмечу, что возможность оплаты через СБП появилась не так давно и пока не успела войти в привычку. Кроме того, такой сервис предлагают еще не все участники: сегодня это более 60 банков из 208 подключенных к СБП. Мы видим хорошую динамику подключения новых торговых точек.Кроме того, остаются некоторые отрасли, где платить картой – физической или со смартфона – по-прежнему быстрее и удобнее, например, городской транспорт. Оплата по СБП быстро завоевывает популярность в тех сегментах, где раньше преобладала оплата наличными, а также для онлайн-оплаты: достаточно отсканировать QR-код с помощью мобильного приложения своего банка или перейти по платежной ссылке и не вводить длинные реквизиты карты на сайте. Сегодня в числе категорий, в которых часто платят через СБП – потребительские товары, оплата топлива на АЗС, средства и услуги связи, брокерские услуги и оплата сервисов страховых компаний. Возможно, со временем, по мере развития сети приема С2В-платежей в СБП, этот способ оплаты покупок станет более привычным и отличия в категориях карточной оплаты и расчетов по QR станут минимальными.– Хотелось бы затронуть международную повестку. Есть ли планы по завоеванию определенной доли рынка на территории ЕАЭС?– Сейчас "Мир" представлен в 11 странах, еще в трех странах прошли тестовые операции. Идет раскрытие сетей приема в Южной Корее, Арабских Эмиратах. Среди тех, кто подключился позже, но очень быстро вырос как по объему, так и по числу платежей по "Миру" – это Белоруссия, а карты "Белкарт" в свою очередь принимаются в нашей инфраструктуре. Наращивается сеть приема и растет транзакционная активность держателей российских карт в Турции, там мы тоже видим очень серьезный рост. Безусловно, про другие страны мы также не забываем.Пандемия, введение локдауна, когда разные страны практически не взаимодействуют между собой с точки зрения туризма, конечно, приостановили некоторые процессы и выход на новые рынки, но с целым рядом стран мы уже возобновили необходимую подготовительную работу. Это непростой, трудоемкий процесс, требующий в том числе согласований с местным регулятором, коммуникаций с разными участниками рынка, анализа сложившейся технологической и законодательной базы и так далее. Хорошее взаимодействие налаживается с зарубежными партнерами в части электронной коммерции, это в том числе, портал для бронирования отелей Booking в своем российском сегменте, сайты с различным контентом – кино и музыка, торговые площадки. Электронная коммерция, как область, в которой практически нет границ, а доставка по всему миру происходит достаточно оперативно – один из наших приоритетов.– Недавно вы запустили переводы по номеру карты с белорусской системой "Белкарт" – пользуется ли новая услуга спросом?– Сначала мы даже не с "Белкарт", а с киргизской системой "Элкарт" запустили такую возможность. Услуга действительно востребованная: с июля 2020 года число таких операций по переводу средств на карты "Элкарт" выросло в 100 раз к июлю текущего года, а объем операций – в 130 раз, стали чаще и более мелкие суммы переводить. С "Белкарт" мы запустились не так давно и, конечно, нужно рассказывать об этом людям, необходимо время, чтобы эти переводы вошли в привычку, ведь это сейчас действительно самый простой и безопасный способ отправить деньги домой, а кроме того выгодный с точки зрения конвертации и быстрый по части зачисления средств.– На фоне озвученных успехов снова всплывает вопрос приватизации НСПК. Почему сейчас? И нужно ли это?– Как отмечают крупные участники финансового рынка, НСПК – интересный актив. Однако те задачи, которые сейчас перед нами стоят и которые мы реализуем совместно с ЦБ – создание платформенных сервисов, масштабных инфраструктурных проектов, – и менять акционера в процессе их выполнения стратегически неправильно. И мы полностью поддерживаем решение Банка России о том, что в перспективе ближайших трех-пяти лет этот вопрос не рассматривается.

https://ria.ru/20210615/ekonomika-1737026763.html

https://ria.ru/20210720/mir-1741955322.html

https://ria.ru/20210824/nfc-1747074306.html

https://ria.ru/20210810/karty-1745347106.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью, владимир комлев