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Наука
https://ria.ru/20210914/klimat-1749979389.html
Ученые предупредили о серьезном ухудшении климата
Ученые предупредили о серьезном ухудшении климата - РИА Новости, 14.09.2021
Ученые предупредили о серьезном ухудшении климата
На основании изучения ледяных кернов Гренландии ученые восстановили историю изменения высотного атмосферного струйного течения в Северной Атлантике за последние РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T12:00
2021-09-14T12:00
наука
гренландия
европа
земля - риа наука
климат
глобальное потепление
погода
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. На основании изучения ледяных кернов Гренландии ученые восстановили историю изменения высотного атмосферного струйного течения в Северной Атлантике за последние 1250 лет, а также построили прогноз на будущее. Результаты моделирования показали, что при нынешних темпах глобальных климатических изменений к 2060-м годам Североатлантическое атмосферное течение может выйти за пределы диапазона естественной изменчивости, что приведет к резкому росту числа катастрофических природных явлений — засух, пожаров, ураганов и наводнений. Результаты исследований опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.Североатлантическое высотное струйное течение представляет собой приполярный пояс высотных западных ветров волнообразной формы. Оно хорошо знакомо пилотам, совершающим авиаперелеты между Европой и Северной Америкой. От положения и интенсивности этого атмосферного потока во многом зависят главные параметры погоды — температура и количество осадков — по обоим берегам Северной Атлантики. Однако до сих пор мало что было известно о том, как менялось это важнейшее для Северного полушария атмосферное течение в прошлом.Американские исследователи во главе с Мэтью Османом (Matthew Osman) из Центра климатических систем Университета Аризоны решили восполнить этот пробел. В качестве источника палеоклиматической информации они использовали керны более 50 скважин, пробуренных в ледяном щите Гренландии. По толщине слоев льда и их составу ученые определили количество осадков, приземную температуру, направление ветров и количество штормовых событий за каждый год вплоть до восьмого века."Для большинства мест на Земле прямые наблюдения за климатом обычно охватывают не более нескольких десятилетий, — приводятся в пресс-релизе Университета Аризоны слова Османа. — Поэтому у нас не было четкого представления о том, как и почему струйный поток изменяется в течение более длительных периодов времени. Что мы действительно знали, так это то, что необычные колебания струйного потока имеют серьезные социальные последствия, такие как наводнения и засухи из-за его влияния на погоду".Реконструкция прошлого струйного течения показала, что в некоторые годы оно смещалось далеко на севере, а несколько лет спустя могло уйти более чем на 10 градусов южнее, однако до сих пор атмосферный поток находился в рамках естественной изменчивости. На следующем этапе исследования авторы построили прогноз динамики изменений Североатлантического течения."С точки зрения размышлений о будущем, мы теперь можем использовать сведения о прошлом как своего рода пролог", — говорит Осман.Авторы делают вывод о том, что в соответствии со сценариями глобального потепления, продолжится миграция Североатлантического течения на север, и в течение ближайших четырех десятилетий его местоположение может измениться настолько, что высотный атмосферный поток выйдет за пределы своих обычных границ."Такие отклонения имеют огромное значение для погоды. Например, когда струйный поток уходит дальше на юг, обычно сухой Пиренейский полуостров испытывает более мягкие и влажные условия. А когда струйный поток мигрирует на север, большая часть этой влаги перемещается в уже и без того влажные районы Скандинавии. Более сильное смещение струйного течения в будущем может иметь аналогичные, но более серьезные последствия", — объясняет ученый.По словам авторов, экстремальные погодные явления последних лет, такие как волны тепла этим летом на северо-западе Тихого океана и наводнения в Европе, — это недавние примеры того, как атмосферные потоки влияют на погодные условия в зависимости от их интенсивности и местоположения.
https://ria.ru/20210913/ptitsy-1749893281.html
https://ria.ru/20210903/supervulkan-1748532725.html
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гренландия, европа, земля - риа наука, климат, глобальное потепление, погода
12:00 14.09.2021
 

Ученые предупредили о серьезном ухудшении климата

© NASAТраектория Североатлантического высотного струйного течения, построенная по данным НАСА
Траектория Североатлантического высотного струйного течения, построенная по данным НАСА
© NASA
Траектория Североатлантического высотного струйного течения, построенная по данным НАСА
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. На основании изучения ледяных кернов Гренландии ученые восстановили историю изменения высотного атмосферного струйного течения в Северной Атлантике за последние 1250 лет, а также построили прогноз на будущее. Результаты моделирования показали, что при нынешних темпах глобальных климатических изменений к 2060-м годам Североатлантическое атмосферное течение может выйти за пределы диапазона естественной изменчивости, что приведет к резкому росту числа катастрофических природных явлений — засух, пожаров, ураганов и наводнений. Результаты исследований опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Североатлантическое высотное струйное течение представляет собой приполярный пояс высотных западных ветров волнообразной формы. Оно хорошо знакомо пилотам, совершающим авиаперелеты между Европой и Северной Америкой. От положения и интенсивности этого атмосферного потока во многом зависят главные параметры погоды — температура и количество осадков — по обоим берегам Северной Атлантики. Однако до сих пор мало что было известно о том, как менялось это важнейшее для Северного полушария атмосферное течение в прошлом.
Американские исследователи во главе с Мэтью Османом (Matthew Osman) из Центра климатических систем Университета Аризоны решили восполнить этот пробел. В качестве источника палеоклиматической информации они использовали керны более 50 скважин, пробуренных в ледяном щите Гренландии. По толщине слоев льда и их составу ученые определили количество осадков, приземную температуру, направление ветров и количество штормовых событий за каждый год вплоть до восьмого века.
"Для большинства мест на Земле прямые наблюдения за климатом обычно охватывают не более нескольких десятилетий, — приводятся в пресс-релизе Университета Аризоны слова Османа. — Поэтому у нас не было четкого представления о том, как и почему струйный поток изменяется в течение более длительных периодов времени. Что мы действительно знали, так это то, что необычные колебания струйного потока имеют серьезные социальные последствия, такие как наводнения и засухи из-за его влияния на погоду".
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Реконструкция прошлого струйного течения показала, что в некоторые годы оно смещалось далеко на севере, а несколько лет спустя могло уйти более чем на 10 градусов южнее, однако до сих пор атмосферный поток находился в рамках естественной изменчивости. На следующем этапе исследования авторы построили прогноз динамики изменений Североатлантического течения.
"С точки зрения размышлений о будущем, мы теперь можем использовать сведения о прошлом как своего рода пролог", — говорит Осман.
Авторы делают вывод о том, что в соответствии со сценариями глобального потепления, продолжится миграция Североатлантического течения на север, и в течение ближайших четырех десятилетий его местоположение может измениться настолько, что высотный атмосферный поток выйдет за пределы своих обычных границ.
"Такие отклонения имеют огромное значение для погоды. Например, когда струйный поток уходит дальше на юг, обычно сухой Пиренейский полуостров испытывает более мягкие и влажные условия. А когда струйный поток мигрирует на север, большая часть этой влаги перемещается в уже и без того влажные районы Скандинавии. Более сильное смещение струйного течения в будущем может иметь аналогичные, но более серьезные последствия", — объясняет ученый.
По словам авторов, экстремальные погодные явления последних лет, такие как волны тепла этим летом на северо-западе Тихого океана и наводнения в Европе, — это недавние примеры того, как атмосферные потоки влияют на погодные условия в зависимости от их интенсивности и местоположения.
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