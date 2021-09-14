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Истории.doc
Подкаст о незаурядных людях и событиях. Как работает таксидермист, чем жили заключенные ГУЛАГа, что такое Мурочинский дацан: ищем самые необычные истории.
https://ria.ru/20210914/khoomei-1749985476.html
Красиво, уникально и опасно для здоровья: что такое хоомей?
Красиво, уникально и опасно для здоровья: что такое хоомей? - РИА Новости, 14.09.2021
Красиво, уникально и опасно для здоровья: что такое хоомей?
Почему горловое пение стало популярным искусством? Как хоомейжи (профессиональные исполнители) передают голосом одновременно шум ветра и журчание воды? И почему горловое пение вредит здоровью мастеров? Об искусстве "пения без слов", хоомее в современной культуре и о том, почему труд горловиков сравнивают с работой на шахтах.
2021-09-14T14:00
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истории.doc
искусство
подкаст
россия
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Красиво, уникально и опасно для здоровья: что такое хоомей?
Почему горловое пение стало популярным искусством? Как хоомейжи (профессиональные исполнители) передают голосом одновременно шум ветра и журчание воды? И почему горловое пение вредит здоровью мастеров? Об искусстве «пения без слов», хоомее в современной культуре и о том, почему труд горловиков сравнивают с работой на шахтах.
audio/mpeg
Красиво, уникально и опасно для здоровья: что такое хоомей?
Почему горловое пение стало популярным искусством? Как хоомейжи (профессиональные исполнители) передают голосом одновременно шум ветра и журчание воды? И почему горловое пение вредит здоровью мастеров? Об искусстве «пения без слов», хоомее в современной культуре и о том, почему труд горловиков сравнивают с работой на шахтах.
audio/mpeg
Эпизод сделан при поддержке общественного движения "Общероссийский народный фронт".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эпизод подготовила Алиса ХохловаГолоса эпизода: Наталия Шашина и Артем БуфтякМонтаж: Андрей ТемновСлушайте эпизоды подкаста на сайте Риа точка ру, в приложениях Apple Podcasts, Castbox, SoundStream и на Яндекс.Музыке.Комментируйте и делитесь с друзьями.
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Новости
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искусство, подкаст, россия, аудио
14:00 14.09.2021
 

Красиво, уникально и опасно для здоровья: что такое хоомей?

Истории.doc
Красиво, уникально и опасно для здоровья: что такое хоомей?
Вчера, 14:00
Читать ria.ru в
Почему горловое пение стало популярным искусством? Как хоомейжи (профессиональные исполнители) передают голосом одновременно шум ветра и журчание воды? И почему горловое пение вредит здоровью мастеров? Об искусстве "пения без слов", хоомее в современной культуре и о том, почему труд горловиков сравнивают с работой на шахтах.
Эпизод сделан при поддержке общественного движения "Общероссийский народный фронт".
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________

Эпизод подготовила Алиса Хохлова
Голоса эпизода: Наталия Шашина и Артем Буфтяк
Монтаж: Андрей Темнов
Слушайте эпизоды подкаста на сайте Риа точка ру, в приложениях Apple Podcasts, Castbox, SoundStream и на Яндекс.Музыке.
Комментируйте и делитесь с друзьями.
 
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