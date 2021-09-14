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В Госдуме предупредили жителей Европы о кампании США по "промывке мозгов"
В Госдуме предупредили жителей Европы о кампании США по "промывке мозгов" - РИА Новости, 14.09.2021
В Госдуме предупредили жителей Европы о кампании США по "промывке мозгов"
США готовят новую кампанию по "промывке мозгов" жителям стран Восточной Европы, атаке может быть подвергнута их приверженность традиционным ценностям, сообщила... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T14:46
2021-09-14T14:46
в мире
сша
чехия
елена панина
госдума рф
агентство по международному развитию сша
восточная европа
россия
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. США готовят новую кампанию по "промывке мозгов" жителям стран Восточной Европы, атаке может быть подвергнута их приверженность традиционным ценностям, сообщила РИА Новости член комитета ГД по международным делам Елена Панина, комментируя подготовку программы американского USAID.USAID - Агентство США по международному развитию, United States Agency for International Development - структура федерального правительства США, отвечающая за невоенную помощь Соединенных Штатов другим странам. Как отметила депутат, одна из задач этой организации - "поддержка демократии" и "борьба с влиянием России" в Восточной Европе — Болгарии, Венгрии, Чехии, Польше, Словакии, Румынии, Словении и Хорватии.По мнению Паниной, речь идет о подготовке новой компании по "промывке мозгов" жителям восточноевропейских стран. "Несмотря на то, что страны Восточной Европы уже тридцать лет находятся в поле интенсивного воздействия американской пропаганды, культурные отличия от Запада все еще очень велики. Многие до сих пор привержены традиционным ценностям, у значительной части населения сохранились симпатии к России", - заявила она.При этом парламентарий не верит в успех упомянутой миссии агентства. "По таким вопросам, как защита семьи, религии, морали Восточная Европа ближе к России, чем к Западу. И причина тому - не "злонамеренное воздействие России", а объективные закономерности исторического развития. Едва ли США смогут разрушить ценностную основу и менталитет жителей региона с помощью еще одной пропагандистской кампании", - добавила Панина.Акт о создании USAID был подписан президентом Джоном Кеннеди в ноябре 1961 года. В задачи USAID попали поддержка торговли, сельского хозяйства, экономического роста, здравоохранения, экстренной гуманитарной помощи, а также содействие в предотвращении конфликтов и поддержки демократии в более чем 100 странах мира. В России USAID осуществляло свою деятельность с 1992 по 2012 годы.
https://ria.ru/20210914/voyna-1749936107.html
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в мире, сша, чехия, елена панина, госдума рф, агентство по международному развитию сша, восточная европа, россия
14:46 14.09.2021
 
В Госдуме предупредили жителей Европы о кампании США по "промывке мозгов"

Депутат Панина: США готовят кампанию по "промывке мозгов" жителям стран Восточной Европы

© Sputnik / Виктор ТолочкоДепутат Госдумы РФ Елена Панина
Депутат Госдумы РФ Елена Панина - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. США готовят новую кампанию по "промывке мозгов" жителям стран Восточной Европы, атаке может быть подвергнута их приверженность традиционным ценностям, сообщила РИА Новости член комитета ГД по международным делам Елена Панина, комментируя подготовку программы американского USAID.
USAID - Агентство США по международному развитию, United States Agency for International Development - структура федерального правительства США, отвечающая за невоенную помощь Соединенных Штатов другим странам. Как отметила депутат, одна из задач этой организации - "поддержка демократии" и "борьба с влиянием России" в Восточной Европе — Болгарии, Венгрии, Чехии, Польше, Словакии, Румынии, Словении и Хорватии.
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По мнению Паниной, речь идет о подготовке новой компании по "промывке мозгов" жителям восточноевропейских стран. "Несмотря на то, что страны Восточной Европы уже тридцать лет находятся в поле интенсивного воздействия американской пропаганды, культурные отличия от Запада все еще очень велики. Многие до сих пор привержены традиционным ценностям, у значительной части населения сохранились симпатии к России", - заявила она.
При этом парламентарий не верит в успех упомянутой миссии агентства. "По таким вопросам, как защита семьи, религии, морали Восточная Европа ближе к России, чем к Западу. И причина тому - не "злонамеренное воздействие России", а объективные закономерности исторического развития. Едва ли США смогут разрушить ценностную основу и менталитет жителей региона с помощью еще одной пропагандистской кампании", - добавила Панина.
Акт о создании USAID был подписан президентом Джоном Кеннеди в ноябре 1961 года. В задачи USAID попали поддержка торговли, сельского хозяйства, экономического роста, здравоохранения, экстренной гуманитарной помощи, а также содействие в предотвращении конфликтов и поддержки демократии в более чем 100 странах мира. В России USAID осуществляло свою деятельность с 1992 по 2012 годы.
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