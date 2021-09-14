https://ria.ru/20210914/it-1749966219.html

Правительство утвердило дорожную карту развития IT-отрасли

Правительство утвердило дорожную карту развития IT-отрасли - РИА Новости, 14.09.2021

Правительство утвердило дорожную карту развития IT-отрасли

Правительство утвердило дорожную карту по развитию российской отрасли информационных технологий. Это второй пакет мер поддержки IT. РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T11:08

2021-09-14T11:08

2021-09-14T12:45

технологии

правительство рф

россия

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Правительство утвердило дорожную карту по развитию российской отрасли информационных технологий. Это второй пакет мер поддержки IT.В разработке плана участвовали ведущие отечественные компании, общественные организации и партия "Единая Россия"."Он направлен на решение нескольких ключевых задач: повышение спроса на отечественные ИТ-решения, обеспечение ускоренной цифровой трансформации отраслей экономики и социальной сферы, создание комфортных условий ведения ИТ-бизнеса в России", — говорится в сообщении пресс-службы правительства.Дорожная карта включает 62 мероприятия, 20 из которых носят общесистемный характер. Они предусматривают шаги, направленные на создание равных условий для международных интернет-корпораций и российских компаний, стимулирование внедрения отечественных решений в деятельность предприятий, продвижение российских IT-разработок за рубежом.Еще 42 мероприятия призваны стимулировать внедрение отечественных ноу-хау в конкретных сегментах: от искусственного интеллекта до образовательных и медицинских сервисов.Кроме того, план включает меры по финансированию создания российских цифровых платформ и типовых решений для бюджетных организаций, подготовке кадров для отдельных отраслей экономики.В правительстве рассчитывают, что реализация дорожной карты даст дополнительный импульс развитию индустрии.

https://ria.ru/20210907/it-1749060224.html

https://ria.ru/20210906/it-1748854748.html

россия

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технологии, правительство рф, россия