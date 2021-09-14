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Правительство утвердило дорожную карту развития IT-отрасли
Правительство утвердило дорожную карту развития IT-отрасли - РИА Новости, 14.09.2021
Правительство утвердило дорожную карту развития IT-отрасли
Правительство утвердило дорожную карту по развитию российской отрасли информационных технологий. Это второй пакет мер поддержки IT. РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T11:08
2021-09-14T12:45
технологии
правительство рф
россия
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Правительство утвердило дорожную карту по развитию российской отрасли информационных технологий. Это второй пакет мер поддержки IT.В разработке плана участвовали ведущие отечественные компании, общественные организации и партия "Единая Россия"."Он направлен на решение нескольких ключевых задач: повышение спроса на отечественные ИТ-решения, обеспечение ускоренной цифровой трансформации отраслей экономики и социальной сферы, создание комфортных условий ведения ИТ-бизнеса в России", — говорится в сообщении пресс-службы правительства.Дорожная карта включает 62 мероприятия, 20 из которых носят общесистемный характер. Они предусматривают шаги, направленные на создание равных условий для международных интернет-корпораций и российских компаний, стимулирование внедрения отечественных решений в деятельность предприятий, продвижение российских IT-разработок за рубежом.Еще 42 мероприятия призваны стимулировать внедрение отечественных ноу-хау в конкретных сегментах: от искусственного интеллекта до образовательных и медицинских сервисов.Кроме того, план включает меры по финансированию создания российских цифровых платформ и типовых решений для бюджетных организаций, подготовке кадров для отдельных отраслей экономики.В правительстве рассчитывают, что реализация дорожной карты даст дополнительный импульс развитию индустрии.
https://ria.ru/20210907/it-1749060224.html
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технологии, правительство рф, россия
11:08 14.09.2021 (обновлено: 12:45 14.09.2021)
 
Правительство утвердило дорожную карту развития IT-отрасли

Правительство утвердило второй пакет мер поддержки IT-отрасли в России

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник дата-центра
Сотрудник дата-центра - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Правительство утвердило дорожную карту по развитию российской отрасли информационных технологий. Это второй пакет мер поддержки IT.
В разработке плана участвовали ведущие отечественные компании, общественные организации и партия "Единая Россия".
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"Он направлен на решение нескольких ключевых задач: повышение спроса на отечественные ИТ-решения, обеспечение ускоренной цифровой трансформации отраслей экономики и социальной сферы, создание комфортных условий ведения ИТ-бизнеса в России", — говорится в сообщении пресс-службы правительства.
Дорожная карта включает 62 мероприятия, 20 из которых носят общесистемный характер. Они предусматривают шаги, направленные на создание равных условий для международных интернет-корпораций и российских компаний, стимулирование внедрения отечественных решений в деятельность предприятий, продвижение российских IT-разработок за рубежом.
Еще 42 мероприятия призваны стимулировать внедрение отечественных ноу-хау в конкретных сегментах: от искусственного интеллекта до образовательных и медицинских сервисов.
Кроме того, план включает меры по финансированию создания российских цифровых платформ и типовых решений для бюджетных организаций, подготовке кадров для отдельных отраслей экономики.
В правительстве рассчитывают, что реализация дорожной карты даст дополнительный импульс развитию индустрии.
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