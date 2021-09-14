https://ria.ru/20210914/iphone-1750076619.html

Apple представила iPhone 13

Apple представила iPhone 13 - РИА Новости, 15.09.2021

Apple представила iPhone 13

Apple показала iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max. Семейство смартфонов было показано на сентябрьской презентации "яблочной" компании. РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-14T20:42

2021-09-14T20:42

2021-09-15T00:23

наука

технологии

apple

apple iphone

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Apple показала iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max. Семейство смартфонов было показано на сентябрьской презентации "яблочной" компании.Одним из главных нововведений в дизайне смартфонов из Купертино стала уменьшенный экранный вырез (при сохранении диагонали дисплеев прошлого поколения), что случилось впервые с момента запуска системы FaceID. iPhone 13 и 13 mini получили иное размещение камер — теперь они выстроены по диагонали. В остальном же смартфоны внешне крайне похожи на предшественников.Pro-версии iPhone оснащены OLED-дисплеями с высокой частотой обновления картинки 120 Гц, технология получила название ProMotion. Apple обещает, что софт будет оптимизирован под новые возможности смартфонов.Аппаратной платформой всех новинок назначен новый 5-нанометровый процессор Apple Bionic A15. Производительность, в том числе и графическая, вновь выросла. Значительно улучшена работа с задачами, где используется искусственный интеллект. Использована новая подсистема управления дисплеем.iPhone 13 и 13 mini получили новую широкоугольную камеру, но разрешение осталось прошлое — 12 Мп. Младшие модели получили технологию стабилизации сдвигом матрицы. В Apple обещают, что сверхширокоугольная камера стала лучше снимать при недостатке света. При съемке видео смартфоны научились размывать фон — ранее такого iPhone не умели.iPhone 13 Pro и 13 Pro Max все также оснащаются дополнительной камерой-телевиком, теперь с трехкратным зумом. Основная камера на 12 Мп получила увеличенный размер матрицы. Появился режим макрофотографии, за который отвечает сверхширокоугольная линза.Важным нововведением стало увеличение минимальной планки памяти в младших моделях — теперь она стартует со 128 ГБ. Впервые появится версия с накопителем 1 ТБ.Новые iPhone получили увеличенные батарейки — Apple обещает в среднем прибавку автономности в 1,5-2 часа. Зарядок в комплекте не будет.Минимальная стоимость в США с 699 долларов (51 тысяч рублей по текущему курсу) за базовую версию iPhone 13 mini. Наиболее дорогим станет iPhone 13 Pro Max, базовая версия которого обойдется в 1099 долларов (80 тысяч рублей). На американском рынке предзаказ начнется с 17 сентября, а поступят смартфоны в продажу 24 сентября. Стоимость и сроки начала поставок новых iPhone в Россию станут известны позже.

https://ria.ru/20210914/apple-1750075877.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, apple, apple iphone