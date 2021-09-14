https://ria.ru/20210914/ipad-1750074714.html

Apple обновила планшеты iPad и iPad mini

Apple обновила планшеты iPad и iPad mini - РИА Новости, 14.09.2021

Apple обновила планшеты iPad и iPad mini

Apple представила новое поколение планшетов iPad и iPad mini. Последний получил новый внешний вид. РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T20:17

2021-09-14T20:17

2021-09-14T20:31

наука

технологии

apple

apple ipad

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Apple представила новое поколение планшетов iPad и iPad mini. Последний получил новый внешний вид.Устройство осталось в прошлогоднем корпусе с экраном 10,2 дюйма, но получило множество изменений. Например, обновленная модель получила процессор Apple A13, с которым планшет стал еще быстрее.Фронтальная камера теперь с разрешением 12 Мп и получила функцию "В центре внимания". Есть и поддержка активного пера Apple Pencil.Стартовая цена в США 329 долларов (24 тысячи рублей). В продажу он поступит уже на следующей неделе.Планшет iPad mini получил новый внешний вид, напоминающий iPad Pro, и увеличенный экран до 8,3 дюймов. Планшет получил поддержку USB-C, 5G и другие новые технологии. Стартовая цена составляет 499 долларов.

https://ria.ru/20210914/apple-1749965125.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, apple, apple ipad