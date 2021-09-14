https://ria.ru/20210914/ipad-1750074714.html
Apple обновила планшеты iPad и iPad mini
Apple обновила планшеты iPad и iPad mini - РИА Новости, 14.09.2021
Apple обновила планшеты iPad и iPad mini
Apple представила новое поколение планшетов iPad и iPad mini. Последний получил новый внешний вид. РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T20:17
2021-09-14T20:17
2021-09-14T20:31
наука
технологии
apple
apple ipad
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Apple представила новое поколение планшетов iPad и iPad mini. Последний получил новый внешний вид.Устройство осталось в прошлогоднем корпусе с экраном 10,2 дюйма, но получило множество изменений. Например, обновленная модель получила процессор Apple A13, с которым планшет стал еще быстрее.Фронтальная камера теперь с разрешением 12 Мп и получила функцию "В центре внимания". Есть и поддержка активного пера Apple Pencil.Стартовая цена в США 329 долларов (24 тысячи рублей). В продажу он поступит уже на следующей неделе.Планшет iPad mini получил новый внешний вид, напоминающий iPad Pro, и увеличенный экран до 8,3 дюймов. Планшет получил поддержку USB-C, 5G и другие новые технологии. Стартовая цена составляет 499 долларов.
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технологии, apple, apple ipad
20:17 14.09.2021 (обновлено: 20:31 14.09.2021)
Apple обновила планшеты iPad и iPad mini
Apple представила iPad на процессоре iPhone 11 и iPad mini c 5G
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Apple
представила новое поколение планшетов iPad
и iPad mini. Последний получил новый внешний вид.
Устройство осталось в прошлогоднем корпусе с экраном 10,2 дюйма, но получило множество изменений. Например, обновленная модель получила процессор Apple A13, с которым планшет стал еще быстрее.
Фронтальная камера теперь с разрешением 12 Мп и получила функцию "В центре внимания". Есть и поддержка активного пера Apple Pencil.
Стартовая цена в США
329 долларов (24 тысячи рублей). В продажу он поступит уже на следующей неделе.
Планшет iPad mini получил новый внешний вид, напоминающий iPad Pro, и увеличенный экран до 8,3 дюймов. Планшет получил поддержку USB-C, 5G и другие новые технологии. Стартовая цена составляет 499 долларов.