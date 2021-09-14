Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20210914/indikt-1749989384.html
Священник объяснил, зачем православным еще один Новый год
Священник объяснил, зачем православным еще один Новый год - РИА Новости, 14.09.2021
Священник объяснил, зачем православным еще один Новый год
Новолетие, которое наступает в Русской православной церкви во вторник, побуждает верующих глубоко осмыслить и пережить события евангельской истории, рассказал... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T12:34
2021-09-14T12:34
религия
русская православная церковь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/0d/1736847368_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6aba2017c3bff786ee3f2d94f398a6b9.jpg
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Новолетие, которое наступает в Русской православной церкви во вторник, побуждает верующих глубоко осмыслить и пережить события евангельской истории, рассказал РИА Новости председатель учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.Индикт — церковное Новолетие — приходится у православных христиан, живущих по Юлианскому календарю, на 1 сентября по старому стилю (14 сентября по новому)."Новолетие или индикт – начало богослужебного года, то есть цикла двунадесятых праздников (12 главных церковных праздников – ред.), во время которых вспоминают главные события человеческой истории с точки зрения христианского вероучения. Это события, непосредственно предшествовавшие боговоплощению (Рождеству Иисуса Христа – ред.), которые описаны в Евангелии, и те, которые за ним последовали. Так, через неделю после Новолетия празднуется Рождество Божией матери – это как бы предыстория Нового завета, а завершается церковный год праздником Успения Пресвятой Богородицы", - рассказал Максим Козлов.Он отметил, что Новолетие не отмечается в храмах торжественно, "но по этому случаю будет совершено специальное богослужение"."Эта дата побуждает нас вступить в новый год сознательно и прожить его шаг за шагом, соотнося с главными вехами евангельской истории, во время двунадесятых праздников и дней Страстной седмицы. Если эти события прошли для человека внешне, по касательной, то в новом году важно постараться их осмыслить и глубоко пережить", - призвал собеседник агентства.Юлианский календарь ввел в 45 году до Рождества Христова император Юлий Цезарь, за основу взявший календарь египтян, Григорианский календарь — в 1582 году папа Григорий XIII.
https://ria.ru/20210914/indikt-1749827631.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/0d/1736847368_0:85:2618:2048_1920x0_80_0_0_e912ea3e6b8ed4174b52b80c28c8f81e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
русская православная церковь
12:34 14.09.2021
 

Священник объяснил, зачем православным еще один Новый год

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВерующая на Божественной литургии в Главном Храме Вооруженных Сил РФ
Верующая на Божественной литургии в Главном Храме Вооруженных Сил РФ - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Новолетие, которое наступает в Русской православной церкви во вторник, побуждает верующих глубоко осмыслить и пережить события евангельской истории, рассказал РИА Новости председатель учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.
Индикт — церковное Новолетие — приходится у православных христиан, живущих по Юлианскому календарю, на 1 сентября по старому стилю (14 сентября по новому).
"Новолетие или индикт – начало богослужебного года, то есть цикла двунадесятых праздников (12 главных церковных праздников – ред.), во время которых вспоминают главные события человеческой истории с точки зрения христианского вероучения. Это события, непосредственно предшествовавшие боговоплощению (Рождеству Иисуса Христа – ред.), которые описаны в Евангелии, и те, которые за ним последовали. Так, через неделю после Новолетия празднуется Рождество Божией матери – это как бы предыстория Нового завета, а завершается церковный год праздником Успения Пресвятой Богородицы", - рассказал Максим Козлов.
Он отметил, что Новолетие не отмечается в храмах торжественно, "но по этому случаю будет совершено специальное богослужение".
Верующая во время рождественского богослужения в соборе в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
Вчера, 00:02Религия
В России встречают церковный Новый год
"Эта дата побуждает нас вступить в новый год сознательно и прожить его шаг за шагом, соотнося с главными вехами евангельской истории, во время двунадесятых праздников и дней Страстной седмицы. Если эти события прошли для человека внешне, по касательной, то в новом году важно постараться их осмыслить и глубоко пережить", - призвал собеседник агентства.
Юлианский календарь ввел в 45 году до Рождества Христова император Юлий Цезарь, за основу взявший календарь египтян, Григорианский календарь — в 1582 году папа Григорий XIII.
 
РелигияРусская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:27В Крыму заявили о сговоре участников "Крымской платформы"
05:13Байден заявил, что Си Цзиньпин не отказывал ему во встрече
05:05Российские пенсионеры рассказали, на что потратят сентябрьскую соцвыплату
04:49В ПФР объяснили, как начать получать пенсию супруга
03:47Министр обороны Израиля заявил, что Иран скоро сможет создать ядерную бомбу
03:47Японцы призвали добиться "второго краха" России для возвращения Курил
03:41Названа основная версия крушения МиГ-29 на полигоне Ашулук
03:31СМИ: американский стелс-бомбардировщик B-2 совершил аварийную посадку
03:14В Раде рассказали, когда Зеленский начал ненавидеть русских
03:12Россия остановила разработку лунной сверхтяжелой ракеты
03:08Эксперты обнаружили на "Госуслугах" переход на сайты мошенников
03:00Ученые впервые показали квантовый "эффект карнавала"
02:50В Приморском океанариуме впервые родился детеныш белухи
02:37Ученые МЧС предупредили об опасных дождях в нескольких регионах
02:19В США назвали три "препятствия" для запуска "Северного потока — 2"
02:16Си Цзиньпин отказался от предложения Байдена о встрече, сообщило СМИ
02:15Юрист объяснил, почему в магазине могут не дать чек
02:15Врач объяснил, почему COVID-19 негативно влияет на мозг
02:02"Союз" успешно вывел на орбиту все британские спутники OneWeb
01:57Трамп пообещал осчастливить американцев перед выборами в 2024 году
Лента новостейМолния