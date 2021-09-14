https://ria.ru/20210914/indikt-1749989384.html

Священник объяснил, зачем православным еще один Новый год

Священник объяснил, зачем православным еще один Новый год - РИА Новости, 14.09.2021

Священник объяснил, зачем православным еще один Новый год

Новолетие, которое наступает в Русской православной церкви во вторник, побуждает верующих глубоко осмыслить и пережить события евангельской истории, рассказал... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T12:34

2021-09-14T12:34

2021-09-14T12:34

религия

русская православная церковь

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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Новолетие, которое наступает в Русской православной церкви во вторник, побуждает верующих глубоко осмыслить и пережить события евангельской истории, рассказал РИА Новости председатель учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.Индикт — церковное Новолетие — приходится у православных христиан, живущих по Юлианскому календарю, на 1 сентября по старому стилю (14 сентября по новому)."Новолетие или индикт – начало богослужебного года, то есть цикла двунадесятых праздников (12 главных церковных праздников – ред.), во время которых вспоминают главные события человеческой истории с точки зрения христианского вероучения. Это события, непосредственно предшествовавшие боговоплощению (Рождеству Иисуса Христа – ред.), которые описаны в Евангелии, и те, которые за ним последовали. Так, через неделю после Новолетия празднуется Рождество Божией матери – это как бы предыстория Нового завета, а завершается церковный год праздником Успения Пресвятой Богородицы", - рассказал Максим Козлов.Он отметил, что Новолетие не отмечается в храмах торжественно, "но по этому случаю будет совершено специальное богослужение"."Эта дата побуждает нас вступить в новый год сознательно и прожить его шаг за шагом, соотнося с главными вехами евангельской истории, во время двунадесятых праздников и дней Страстной седмицы. Если эти события прошли для человека внешне, по касательной, то в новом году важно постараться их осмыслить и глубоко пережить", - призвал собеседник агентства.Юлианский календарь ввел в 45 году до Рождества Христова император Юлий Цезарь, за основу взявший календарь египтян, Григорианский календарь — в 1582 году папа Григорий XIII.

https://ria.ru/20210914/indikt-1749827631.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

русская православная церковь