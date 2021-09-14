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Религия
https://ria.ru/20210914/indikt-1749827631.html
В России встречают церковный Новый год
В России встречают церковный Новый год - РИА Новости, 14.09.2021
В России встречают церковный Новый год
Православные христиане отмечают Новолетие - начало года по церковному календарю. РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T00:02
2021-09-14T00:02
религия
справки
русская православная церковь
религиозные праздники
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Православные христиане отмечают Новолетие - начало года по церковному календарю. В богослужебных книгах церковный Новый год именуется более замысловато: начало индикта. Это слово в переводе с латыни переводится как "оценивать". Все дело в том, что в Римской империей индиктом назывался налоговый период, который длился от 5 до 15 лет - в зависимости от воли императора. Он же назначал и дату начало. В 462-м начало индикта перенесено на 1 сентября по юлианскому календарю (14 сентября по григорианскому), а спустя несколько десятилетий, в 537-м, византийский император Юстиниан повелел начинать с этой даты абсолютно все календарные циклы, в том числе и церковный. На Руси гражданский новый год до XV века начинался в марте — с 1 марта отсчитывали года все древние летописцы, включая Нестора. Но церковное новолетие начали торжественно отмечать 1 сентября еще в XIII веке. Когда же христианское мироощущение практически полностью вытеснило прежнее, языческое, гражданский Новый год тоже стали праздновать 1 сентября, и эта традиция продержалась больше 200 лет.В последний раз торжественный чин "летопроводства" был совершен 1 сентября 1699 года в присутствии Петра I: на Соборной площади Кремля он, сидя на троне в старорусском царском облачении, принимал патриаршее благословение и поздравлял народ с Новым годом, которому, по воле императора, суждено было продлиться всего 4 месяца. Новый 1700 год встретили уже 1 января. Правда, церковное торжество ограничилось просто молебном после литургии.А в 1918 году большевики ввели в стране григорианский календарь. Почему-то всякий раз политическая сила, стремящаяся установить принципиально новый порядок жизни народа, вспоминает о календаре, чтобы либо его изменить, либо приспособить к своему мировоззрению.Важен он и для церкви, ведь если задача религии — связывать все стороны жизни в единое целое, то церковный календарь — икона, развернутая во времени, непрерывное молитвословие и богослужение, связывающее человека с миром и Богом.В этот день в храмах Русской православной церкви совершают особый молебен, в котором благодарят Бога за прожитый год и просят благословить наступивший новый.
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справки, русская православная церковь, религиозные праздники
00:02 14.09.2021
 

В России встречают церковный Новый год

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВерующая во время рождественского богослужения в соборе в Екатеринбурге
Верующая во время рождественского богослужения в соборе в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Православные христиане отмечают Новолетие - начало года по церковному календарю.
В богослужебных книгах церковный Новый год именуется более замысловато: начало индикта. Это слово в переводе с латыни переводится как "оценивать". Все дело в том, что в Римской империей индиктом назывался налоговый период, который длился от 5 до 15 лет - в зависимости от воли императора. Он же назначал и дату начало. В 462-м начало индикта перенесено на 1 сентября по юлианскому календарю (14 сентября по григорианскому), а спустя несколько десятилетий, в 537-м, византийский император Юстиниан повелел начинать с этой даты абсолютно все календарные циклы, в том числе и церковный.
На Руси гражданский новый год до XV века начинался в марте — с 1 марта отсчитывали года все древние летописцы, включая Нестора. Но церковное новолетие начали торжественно отмечать 1 сентября еще в XIII веке. Когда же христианское мироощущение практически полностью вытеснило прежнее, языческое, гражданский Новый год тоже стали праздновать 1 сентября, и эта традиция продержалась больше 200 лет.
В последний раз торжественный чин "летопроводства" был совершен 1 сентября 1699 года в присутствии Петра I: на Соборной площади Кремля он, сидя на троне в старорусском царском облачении, принимал патриаршее благословение и поздравлял народ с Новым годом, которому, по воле императора, суждено было продлиться всего 4 месяца. Новый 1700 год встретили уже 1 января. Правда, церковное торжество ограничилось просто молебном после литургии.
Богослужение в храме великомученика Димитрия Солунского - РИА Новости, 1920, 14.09.2016
14 сентября 2016, 11:55Религия
Игумен РПЦ об индикте: церковный календарь связан с особой реальностью14 сентября православные верующие отмечают начало индикта - церковное новолетие.
А в 1918 году большевики ввели в стране григорианский календарь. Почему-то всякий раз политическая сила, стремящаяся установить принципиально новый порядок жизни народа, вспоминает о календаре, чтобы либо его изменить, либо приспособить к своему мировоззрению.
Важен он и для церкви, ведь если задача религии — связывать все стороны жизни в единое целое, то церковный календарь — икона, развернутая во времени, непрерывное молитвословие и богослужение, связывающее человека с миром и Богом.
В этот день в храмах Русской православной церкви совершают особый молебен, в котором благодарят Бога за прожитый год и просят благословить наступивший новый.
Смотритель башенных часов в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 14.09.2015
14 сентября 2015, 13:12Религия
Почему церковное и мирское измерение времени никогда не совпадаютВ 2015 году начало иудейского и православного церковного новолетия приходится на один день. Но почему и в иудейской, и в православной традиции церковный новый год тысячелетиями не совпадает с гражданским? Как вообще воспринимается время в Ветхом и Новом завете? И как оно переживается в культуре - людьми, исповедующими ту или иную религию?
 
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