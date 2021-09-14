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В Раде призвали заключить прямой газовый контракт с Россией
В Раде призвали заключить прямой газовый контракт с Россией - РИА Новости, 14.09.2021
В Раде призвали заключить прямой газовый контракт с Россией
Заключение прямого газового контракта с РФ помогло бы Киеву избежать скачков цен на газ ввиду роста стоимости топлива на рынках ЕС, заявил во вторник... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T14:33
2021-09-14T14:33
экономика
природный газ
украина
юрий бойко
оппозиционная платформа - за жизнь
россия
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КИЕВ, 14 сен – РИА Новости. Заключение прямого газового контракта с РФ помогло бы Киеву избежать скачков цен на газ ввиду роста стоимости топлива на рынках ЕС, заявил во вторник сопредседатель украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко.Украина с 25 ноября 2015 года не закупает газ в России напрямую, а использует реверсные схемы закупок из Европы. В январе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство не намерено возобновлять прямые закупки газа у РФ."На рынке природного газа складывается реально угрожающая ситуация. В Европе, куда мы так стремимся, газ уже по 750 долларов за тысячу кубометров. К зиме эта цена будет расти. Это неподъемная цена для наших людей, для нашей экономики. Население должно быть обеспечено газом собственной добычи. По цене по 3-4 тысячи гривен (111-148 долларов) за тысячу кубометров", - сказал Бойко в эфире телеканала "Наш".По его словам, газа собственной добычи хватит для обеспечения нужд населения, а чтобы уберечь промышленность от скачка цен на импортное топливо стоит заключить прямой контракт с РФ на поставки газа. "Для снижения цен для промышленности нужно заключать прямые контракты с Россией, но власти абсолютно наплевать на проблемы, с которыми украинцы сталкиваются каждый день", - сказал Бойко.
https://ria.ru/20210912/gaz-1749718519.html
https://ria.ru/20210826/tranzit-1747347103.html
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экономика, природный газ, украина, юрий бойко, оппозиционная платформа - за жизнь, россия
14:33 14.09.2021
 
В Раде призвали заключить прямой газовый контракт с Россией

Депутат Рады Бойко призвал заключить прямой контракт на поставку газа из России

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДепутат Юрий Бойко выступает на заседании Верховной рады Украины в Киеве. 18 октября 2018
Депутат Юрий Бойко выступает на заседании Верховной рады Украины в Киеве. 18 октября 2018 - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 14 сен – РИА Новости. Заключение прямого газового контракта с РФ помогло бы Киеву избежать скачков цен на газ ввиду роста стоимости топлива на рынках ЕС, заявил во вторник сопредседатель украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко.
Украина с 25 ноября 2015 года не закупает газ в России напрямую, а использует реверсные схемы закупок из Европы. В январе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство не намерено возобновлять прямые закупки газа у РФ.
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12 сентября, 05:29
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"На рынке природного газа складывается реально угрожающая ситуация. В Европе, куда мы так стремимся, газ уже по 750 долларов за тысячу кубометров. К зиме эта цена будет расти. Это неподъемная цена для наших людей, для нашей экономики. Население должно быть обеспечено газом собственной добычи. По цене по 3-4 тысячи гривен (111-148 долларов) за тысячу кубометров", - сказал Бойко в эфире телеканала "Наш".
По его словам, газа собственной добычи хватит для обеспечения нужд населения, а чтобы уберечь промышленность от скачка цен на импортное топливо стоит заключить прямой контракт с РФ на поставки газа. "Для снижения цен для промышленности нужно заключать прямые контракты с Россией, но власти абсолютно наплевать на проблемы, с которыми украинцы сталкиваются каждый день", - сказал Бойко.
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ЭкономикаПриродный газУкраинаЮрий БойкоОппозиционная платформа - За жизньРоссия
 
 
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