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"Северный поток — 2" может снизить цену на газ в Европе, заявил эксперт
"Северный поток — 2" может снизить цену на газ в Европе, заявил эксперт - РИА Новости, 14.09.2021
"Северный поток — 2" может снизить цену на газ в Европе, заявил эксперт
Цены на газ в Европе будут оставаться на высоком уровне в этом году, но к их снижению может привести, к примеру, быстрый запуск газопровода "Северный поток —... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T13:08
2021-09-14T13:08
экономика
в мире
природный газ
сша
европа
германия
ing
северный поток — 2
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БРЮССЕЛЬ, 14 сен - РИА Новости, Мария Князева. Цены на газ в Европе будут оставаться на высоком уровне в этом году, но к их снижению может привести, к примеру, быстрый запуск газопровода "Северный поток — 2", сказал РИА Новости глава направления сырьевой стратегии международного банка ING Варрен Паттерсон (Warren Patterson).Стоимость газа на фьючерсном рынке Европы продолжает активный рост, только за первые несколько часов торгов вторника она прибавила более 50 долларов (7%) и впервые в истории превысила отметку в 800 долларов за тысячу кубометров. На данный момент товар идёт по 810 долларов. С начала прошлой недели стоимость газа в Европе выросла на 25% (еще 6 сентября октябрьский фьючерс стоил 650 долларов), а за месяц - в полтора раза (13 августа газ торговался по 543 доллара)."Я ожидаю, что хорошая поддержка европейских цен на газ сохранится до конца года. Это связано с тем, что запасы в регионе намного ниже среднего, а также с тем, что спрос будет расти по мере того, как мы вступаем в отопительный сезон. Я считаю, что зимой цены останутся высокими", - сказал эксперт.Существует, однако, несколько факторов, которые могут привести к коррекции цен, добавил он."Во-первых, если мы увидим быстрый запуск "Северного потока — 2", это поможет улучшить картину поставок. Во-вторых, текущий уровень цен в Европе выше спотовых цен на СПГ в Азии. Таким образом, мы должны увидеть возрастающие объёмы поставок СПГ, которые идут в Европу, а не в Азию. Если мы увидим, что большие объемы перенаправляются в Европу, это может несколько подавить цены", - сказал Паттерсон.Он в связи с этим отметил, что от нынешней высокой стоимость "голубого топлива" выиграет любой его производитель, в том числе из РФ, но цены находятся на очень привлекательном уровне и для экспортеров СПГ из США, несмотря на то, что стоимость газа в Штатах тоже выросла.
https://ria.ru/20210913/evropa-1749809613.html
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
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экономика, в мире, природный газ, сша, европа, германия, ing, северный поток — 2, россия
13:08 14.09.2021
 
"Северный поток — 2" может снизить цену на газ в Европе, заявил эксперт

Эксперт Паттерсон: "Северный поток — 2" может снизить цену на газ в Европе

© Фото : Nord Stream 2/Aксель ШмидтСварка последней трубы "Северного потока ‑ 2" в Балтийском море
Сварка последней трубы Северного потока ‑ 2 в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© Фото : Nord Stream 2/Aксель Шмидт
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БРЮССЕЛЬ, 14 сен - РИА Новости, Мария Князева. Цены на газ в Европе будут оставаться на высоком уровне в этом году, но к их снижению может привести, к примеру, быстрый запуск газопровода "Северный поток — 2", сказал РИА Новости глава направления сырьевой стратегии международного банка ING Варрен Паттерсон (Warren Patterson).
Стоимость газа на фьючерсном рынке Европы продолжает активный рост, только за первые несколько часов торгов вторника она прибавила более 50 долларов (7%) и впервые в истории превысила отметку в 800 долларов за тысячу кубометров. На данный момент товар идёт по 810 долларов. С начала прошлой недели стоимость газа в Европе выросла на 25% (еще 6 сентября октябрьский фьючерс стоил 650 долларов), а за месяц - в полтора раза (13 августа газ торговался по 543 доллара).
Газопровод Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
13 сентября, 09:52
Британцы призвали "снять шляпу" перед Путиным за "Северный поток — 2"
"Я ожидаю, что хорошая поддержка европейских цен на газ сохранится до конца года. Это связано с тем, что запасы в регионе намного ниже среднего, а также с тем, что спрос будет расти по мере того, как мы вступаем в отопительный сезон. Я считаю, что зимой цены останутся высокими", - сказал эксперт.
Существует, однако, несколько факторов, которые могут привести к коррекции цен, добавил он.
"Во-первых, если мы увидим быстрый запуск "Северного потока — 2", это поможет улучшить картину поставок. Во-вторых, текущий уровень цен в Европе выше спотовых цен на СПГ в Азии. Таким образом, мы должны увидеть возрастающие объёмы поставок СПГ, которые идут в Европу, а не в Азию. Если мы увидим, что большие объемы перенаправляются в Европу, это может несколько подавить цены", - сказал Паттерсон.
Он в связи с этим отметил, что от нынешней высокой стоимость "голубого топлива" выиграет любой его производитель, в том числе из РФ, но цены находятся на очень привлекательном уровне и для экспортеров СПГ из США, несмотря на то, что стоимость газа в Штатах тоже выросла.
 
ЭкономикаВ миреПриродный газСШАЕвропаГерманияINGСеверный поток — 2Россия
 
 
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