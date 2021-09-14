https://ria.ru/20210914/franchetti-1750036016.html

Суд в Чехии арестовал россиянина Александра Франчетти

Суд в Чехии арестовал россиянина Александра Франчетти - РИА Новости, 14.09.2021

Суд в Чехии арестовал россиянина Александра Франчетти

Чешский суд отправил задержанного по запросу Украины россиянина Александра Франчетти в камеру предварительного заключения, рассказал РИА Новости адвокат Ян... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T16:14

2021-09-14T16:14

2021-09-14T17:44

в мире

прага

чехия

александр франчетти

задержание россиянина франчетти в чехии

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ПРАГА, 14 сен — РИА Новости. Чешский суд отправил задержанного по запросу Украины россиянина Александра Франчетти в камеру предварительного заключения, рассказал РИА Новости адвокат Ян Шварц.Защитник намерен опротестовать решение в Верховном суде, которому закон отводит на рассмотрение три недели. В случае отказа дело автоматически перейдет к пражскому прокурору Ярославе Новотны. Она, уточнил Шварц, может как отдать документы в городской суд Праги, так и счесть, что оснований для выдачи россиянина Украине недостаточно.Сам Франчетти назвал предъявленные ему обвинения "шагом к фашизму".Его дочь Дию дважды вызывали в зал суда: перед перерывом и на вынесение решения. Девушка расплакалась, когда ее отца проводили мимо нее. Она надеялась, что его освободят из-под стражи."Судья спрашивал, в каких условиях живет наша семья в Праге, какая у нас квартира. Спросили, какие отношения в нашей семье, какие отношения с отцом", — рассказала Дия РИА Новости.Франчетти задержали в пражском аэропорту по международному ордеру Украины в воскресенье. СМИ писали, что Киев считает его одним из участников событий "Крымской весны", но официально никто не озвучивал, что ему инкриминируют.Накануне российское посольство в Чехии направило в МИД страны ноту, в которой потребовало детально проинформировать о мотивах действий властей, а также сообщить, в чем именно обвиняют Франчетти. СК также направил в Прагу запросы.Представитель пражской прокуратуры Алеш Цимбала заявил, что Киев уже запросил выдачу россиянина. Решение будет принимать городской суд чешской столицы, но перед этим следствие выяснит, нет ли препятствий для передачи Франчетти Украине.

https://ria.ru/20210913/franchetti-1749802130.html

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