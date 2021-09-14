https://ria.ru/20210914/franchetti-1750011023.html

Россиянина Франчетти доставили в суд в Праге

Россиянина Франчетти доставили в суд в Праге - РИА Новости, 14.09.2021

Россиянина Франчетти доставили в суд в Праге

Россиянина Александра Франчетти доставили в суд в Праге, где будет рассмотрен вопрос о его предварительном заключении, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T14:14

2021-09-14T14:14

2021-09-14T16:19

в мире

прага

александр франчетти

задержание россиянина франчетти в чехии

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ПРАГА, 14 сен – РИА Новости. Россиянина Александра Франчетти доставили в суд в Праге, где будет рассмотрен вопрос о его предварительном заключении, передает корреспондент РИА Новости.В сопровождении вооруженных полицейских в масках его провели в зал заседаний, где будет вынесено решение. Франчетти был в темных очках. В коридоре суда также находится его дочь Диа Франчетти, в зал суда ни ее, ни прессу не пустили.Чешский адвокат россиянина перед началом заседания отказался давать комментарии.Ранее представитель чешской прокуратуры сообщил РИА Новости, что суд в Праге во вторник рассмотрит вопрос о предварительном заключении гражданина РФ, задержанного в воскресенье в аэропорту Праги по ордеру Украины. Как отмечала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, Россия направила запросы в Чехию для установления всех обстоятельств задержания россиянина Александра Франчетти.

прага

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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