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Россиянина Франчетти доставили в суд в Праге
Россиянина Франчетти доставили в суд в Праге - РИА Новости, 14.09.2021
Россиянина Франчетти доставили в суд в Праге
Россиянина Александра Франчетти доставили в суд в Праге, где будет рассмотрен вопрос о его предварительном заключении, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T14:14
2021-09-14T14:14
2021-09-14T16:19
в мире
прага
александр франчетти
задержание россиянина франчетти в чехии
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ПРАГА, 14 сен – РИА Новости. Россиянина Александра Франчетти доставили в суд в Праге, где будет рассмотрен вопрос о его предварительном заключении, передает корреспондент РИА Новости.В сопровождении вооруженных полицейских в масках его провели в зал заседаний, где будет вынесено решение. Франчетти был в темных очках. В коридоре суда также находится его дочь Диа Франчетти, в зал суда ни ее, ни прессу не пустили.Чешский адвокат россиянина перед началом заседания отказался давать комментарии.Ранее представитель чешской прокуратуры сообщил РИА Новости, что суд в Праге во вторник рассмотрит вопрос о предварительном заключении гражданина РФ, задержанного в воскресенье в аэропорту Праги по ордеру Украины. Как отмечала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, Россия направила запросы в Чехию для установления всех обстоятельств задержания россиянина Александра Франчетти.
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в мире, прага, александр франчетти, задержание россиянина франчетти в чехии
14:14 14.09.2021 (обновлено: 16:19 14.09.2021)
Россиянина Франчетти доставили в суд в Праге
Франчетти доставили в суд в Праге, где рассмотрят вопрос о его предварительном заключении