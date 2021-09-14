https://ria.ru/20210914/espch-1749984146.html

ЕСПЧ признал ликвидацию партии Лимонова нарушением конвенции

ЕСПЧ признал ликвидацию партии Лимонова нарушением конвенции - РИА Новости, 14.09.2021

ЕСПЧ признал ликвидацию партии Лимонова нарушением конвенции

ЕСПЧ признал нарушением Европейской конвенции о защите прав человека ликвидацию Национал-большевистской партии* (НБП, запрещена в России), следует из... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T12:15

2021-09-14T12:15

2021-09-14T16:37

общество

национал-большевистская партия

страсбург

европейский суд по правам человека (еспч)

другая россия

эдуард лимонов

россия

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. ЕСПЧ признал нарушением Европейской конвенции о защите прав человека ликвидацию Национал-большевистской партии* (НБП, запрещена в России), следует из опубликованного на сайте суда текста постановления.НБП* была признана экстремистской решением суда в 2007 году, деятельность партии была запрещена.В тексте ЕСПЧ указано, что решение российского суда является нарушением статьи 11 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Данная статья декларирует, что каждый имеет право на свободу мирных собраний и объединения с другими.Кроме того, суд в Страсбурге назначил заявителям, среди которых были и дети основателя партии Эдуарда Лимонова, десять тысяч евро.Лимонов умер в марте 2020 года в возрасте 77 лет.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20200926/partiya-1577811428.html

https://ria.ru/20200322/1568964181.html

страсбург

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, национал-большевистская партия, страсбург, европейский суд по правам человека (еспч), другая россия, эдуард лимонов, россия