https://ria.ru/20210914/espch-1749984146.html
ЕСПЧ признал ликвидацию партии Лимонова нарушением конвенции
ЕСПЧ признал ликвидацию партии Лимонова нарушением конвенции - РИА Новости, 14.09.2021
ЕСПЧ признал ликвидацию партии Лимонова нарушением конвенции
ЕСПЧ признал нарушением Европейской конвенции о защите прав человека ликвидацию Национал-большевистской партии* (НБП, запрещена в России), следует из... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T12:15
2021-09-14T12:15
2021-09-14T16:37
общество
национал-большевистская партия
страсбург
европейский суд по правам человека (еспч)
другая россия
эдуард лимонов
россия
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. ЕСПЧ признал нарушением Европейской конвенции о защите прав человека ликвидацию Национал-большевистской партии* (НБП, запрещена в России), следует из опубликованного на сайте суда текста постановления.НБП* была признана экстремистской решением суда в 2007 году, деятельность партии была запрещена.В тексте ЕСПЧ указано, что решение российского суда является нарушением статьи 11 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Данная статья декларирует, что каждый имеет право на свободу мирных собраний и объединения с другими.Кроме того, суд в Страсбурге назначил заявителям, среди которых были и дети основателя партии Эдуарда Лимонова, десять тысяч евро.Лимонов умер в марте 2020 года в возрасте 77 лет.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20200926/partiya-1577811428.html
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общество, национал-большевистская партия, страсбург, европейский суд по правам человека (еспч), другая россия, эдуард лимонов, россия
12:15 14.09.2021 (обновлено: 16:37 14.09.2021)
ЕСПЧ признал ликвидацию партии Лимонова нарушением конвенции
ЕСПЧ признал ликвидацию Национал-большевистской партии* нарушением конвенции