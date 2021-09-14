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ЕСПЧ признал ликвидацию партии Лимонова нарушением конвенции
ЕСПЧ признал ликвидацию партии Лимонова нарушением конвенции - РИА Новости, 14.09.2021
ЕСПЧ признал ликвидацию партии Лимонова нарушением конвенции
ЕСПЧ признал нарушением Европейской конвенции о защите прав человека ликвидацию Национал-большевистской партии* (НБП, запрещена в России), следует из... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T12:15
2021-09-14T16:37
общество
национал-большевистская партия
страсбург
европейский суд по правам человека (еспч)
другая россия
эдуард лимонов
россия
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. ЕСПЧ признал нарушением Европейской конвенции о защите прав человека ликвидацию Национал-большевистской партии* (НБП, запрещена в России), следует из опубликованного на сайте суда текста постановления.НБП* была признана экстремистской решением суда в 2007 году, деятельность партии была запрещена.В тексте ЕСПЧ указано, что решение российского суда является нарушением статьи 11 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Данная статья декларирует, что каждый имеет право на свободу мирных собраний и объединения с другими.Кроме того, суд в Страсбурге назначил заявителям, среди которых были и дети основателя партии Эдуарда Лимонова, десять тысяч евро.Лимонов умер в марте 2020 года в возрасте 77 лет.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20200926/partiya-1577811428.html
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общество, национал-большевистская партия, страсбург, европейский суд по правам человека (еспч), другая россия, эдуард лимонов, россия
12:15 14.09.2021 (обновлено: 16:37 14.09.2021)
 
ЕСПЧ признал ликвидацию партии Лимонова нарушением конвенции

ЕСПЧ признал ликвидацию Национал-большевистской партии* нарушением конвенции

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание Европейского суда по правам человека
Здание Европейского суда по правам человека - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. ЕСПЧ признал нарушением Европейской конвенции о защите прав человека ликвидацию Национал-большевистской партии* (НБП, запрещена в России), следует из опубликованного на сайте суда текста постановления.
НБП* была признана экстремистской решением суда в 2007 году, деятельность партии была запрещена.
Лидер незарегистрированной партии Другая Россия Эдуард Лимонов - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
26 сентября 2020, 13:48
В России создали партию "Другая Россия Э.В. Лимонова"
В тексте ЕСПЧ указано, что решение российского суда является нарушением статьи 11 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Данная статья декларирует, что каждый имеет право на свободу мирных собраний и объединения с другими.
Кроме того, суд в Страсбурге назначил заявителям, среди которых были и дети основателя партии Эдуарда Лимонова, десять тысяч евро.
Лимонов умер в марте 2020 года в возрасте 77 лет.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
Писатель Эдуард Лимонов - РИА Новости, 1920, 22.03.2020
22 марта 2020, 01:19
Писатели и журналисты призвали увековечить память Лимонова
 
ОбществоНационал-большевистская партияСтрасбургЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)Другая РоссияЭдуард ЛимоновРоссия
 
 
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