https://ria.ru/20210914/ekonomzona-1750003971.html

Особую экономическую зону создадут в Ивановской области

Особую экономическую зону создадут в Ивановской области - РИА Новости, 14.09.2021

Особую экономическую зону создадут в Ивановской области

В Ивановской области появится особая экономическая зона промышленно-производственного типа, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T13:39

2021-09-14T13:39

2021-09-14T13:39

ивановская область

ивановская область

станислав воскресенский

россия

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ИВАНОВО, 14 сен – РИА Новости. В Ивановской области появится особая экономическая зона промышленно-производственного типа, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства.По его словам, проект создания ОЭЗ одобрен на заседании межведомственной рабочей группы, прошедшем под руководством заместителя председателя Правительства РФ Юрия Трутнева.По его словам, что ОЭЗ будет способствовать развитию экономики Ивановской области, созданию новых рабочих мест, формированию наиболее благоприятных условий для реализации инвестпроектов в текстильной и других отраслях.Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский отметил, что создание особой экономической зоны – это инструмент для привлечения инвестиций. "Мы в Ивановской области боремся за каждое рабочее место. Создание особой экономической зоны – это инструмент для привлечения инвестиций, пополнения бюджета и, конечно, создания новых рабочих мест. Уверен, что добьемся этой главной цели в самых разных отраслях экономики, естественно включая ведущую отрасль региона – легкую промышленность", - процитировали в пресс-службе слова Станислава Воскресенского.В Ивановской области на данный момент функционируют две территории опережающего социально-экономического развития "Наволоки" и "Южа". С момента их создания объем инвестиций составил 600 миллионов рублей, созданы свыше 1,1 тысячи новых рабочих мест.

https://ria.ru/20210901/ivanovo-1748245282.html

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ивановская область, станислав воскресенский, россия