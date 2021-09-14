Особую экономическую зону создадут в Ивановской области
ИВАНОВО, 14 сен – РИА Новости. В Ивановской области появится особая экономическая зона промышленно-производственного типа, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства.
По его словам, проект создания ОЭЗ одобрен на заседании межведомственной рабочей группы, прошедшем под руководством заместителя председателя Правительства РФ Юрия Трутнева.
"Новая ОЭЗ в регионе появится на площадках в Иванове и Родниках. Управлять ОЭЗ планирует управляющая компания частного индустриального парка "Родники", имеющая опыт создания промышленной инфраструктуры и работы с инвесторами, в том числе иностранными. В рамках ОЭЗ на начальном этапе заявлено пять инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций в 8,3 миллиарда рублей. Реализация проектов позволит создать 3,2 тысячи рабочих мест", – сказал собеседник агентства.
По его словам, что ОЭЗ будет способствовать развитию экономики Ивановской области, созданию новых рабочих мест, формированию наиболее благоприятных условий для реализации инвестпроектов в текстильной и других отраслях.
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский отметил, что создание особой экономической зоны – это инструмент для привлечения инвестиций. "Мы в Ивановской области боремся за каждое рабочее место. Создание особой экономической зоны – это инструмент для привлечения инвестиций, пополнения бюджета и, конечно, создания новых рабочих мест. Уверен, что добьемся этой главной цели в самых разных отраслях экономики, естественно включая ведущую отрасль региона – легкую промышленность", - процитировали в пресс-службе слова Станислава Воскресенского.
В Ивановской области на данный момент функционируют две территории опережающего социально-экономического развития "Наволоки" и "Южа". С момента их создания объем инвестиций составил 600 миллионов рублей, созданы свыше 1,1 тысячи новых рабочих мест.