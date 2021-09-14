Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ивановская область
Ивановская область
https://ria.ru/20210914/ekonomzona-1750003971.html
Особую экономическую зону создадут в Ивановской области
Особую экономическую зону создадут в Ивановской области - РИА Новости, 14.09.2021
Особую экономическую зону создадут в Ивановской области
В Ивановской области появится особая экономическая зона промышленно-производственного типа, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T13:39
2021-09-14T13:39
ивановская область
ивановская область
станислав воскресенский
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1750004462_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d17200dcbc1ade5cc6cc78b17987194d.jpg
ИВАНОВО, 14 сен – РИА Новости. В Ивановской области появится особая экономическая зона промышленно-производственного типа, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства.По его словам, проект создания ОЭЗ одобрен на заседании межведомственной рабочей группы, прошедшем под руководством заместителя председателя Правительства РФ Юрия Трутнева.По его словам, что ОЭЗ будет способствовать развитию экономики Ивановской области, созданию новых рабочих мест, формированию наиболее благоприятных условий для реализации инвестпроектов в текстильной и других отраслях.Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский отметил, что создание особой экономической зоны – это инструмент для привлечения инвестиций. "Мы в Ивановской области боремся за каждое рабочее место. Создание особой экономической зоны – это инструмент для привлечения инвестиций, пополнения бюджета и, конечно, создания новых рабочих мест. Уверен, что добьемся этой главной цели в самых разных отраслях экономики, естественно включая ведущую отрасль региона – легкую промышленность", - процитировали в пресс-службе слова Станислава Воскресенского.В Ивановской области на данный момент функционируют две территории опережающего социально-экономического развития "Наволоки" и "Южа". С момента их создания объем инвестиций составил 600 миллионов рублей, созданы свыше 1,1 тысячи новых рабочих мест.
https://ria.ru/20210901/ivanovo-1748245282.html
ивановская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1750004462_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e236dd5e001036226a8fd707907522ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ивановская область, станислав воскресенский, россия
13:39 14.09.2021
 

Особую экономическую зону создадут в Ивановской области

© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкОктябрьский район в Иванове
Октябрьский район в Иванове - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ИВАНОВО, 14 сен – РИА Новости. В Ивановской области появится особая экономическая зона промышленно-производственного типа, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства.
По его словам, проект создания ОЭЗ одобрен на заседании межведомственной рабочей группы, прошедшем под руководством заместителя председателя Правительства РФ Юрия Трутнева.
"Новая ОЭЗ в регионе появится на площадках в Иванове и Родниках. Управлять ОЭЗ планирует управляющая компания частного индустриального парка "Родники", имеющая опыт создания промышленной инфраструктуры и работы с инвесторами, в том числе иностранными. В рамках ОЭЗ на начальном этапе заявлено пять инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций в 8,3 миллиарда рублей. Реализация проектов позволит создать 3,2 тысячи рабочих мест", – сказал собеседник агентства.
По его словам, что ОЭЗ будет способствовать развитию экономики Ивановской области, созданию новых рабочих мест, формированию наиболее благоприятных условий для реализации инвестпроектов в текстильной и других отраслях.
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский отметил, что создание особой экономической зоны – это инструмент для привлечения инвестиций. "Мы в Ивановской области боремся за каждое рабочее место. Создание особой экономической зоны – это инструмент для привлечения инвестиций, пополнения бюджета и, конечно, создания новых рабочих мест. Уверен, что добьемся этой главной цели в самых разных отраслях экономики, естественно включая ведущую отрасль региона – легкую промышленность", - процитировали в пресс-службе слова Станислава Воскресенского.
В Ивановской области на данный момент функционируют две территории опережающего социально-экономического развития "Наволоки" и "Южа". С момента их создания объем инвестиций составил 600 миллионов рублей, созданы свыше 1,1 тысячи новых рабочих мест.
Детский сад - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
1 сентября, 22:16Ивановская область
В Ивановской области благоустроят территории более 180 детских садов
 
Ивановская областьИвановская областьСтанислав ВоскресенскийРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:27В Крыму заявили о сговоре участников "Крымской платформы"
05:13Байден заявил, что Си Цзиньпин не отказывал ему во встрече
05:05Российские пенсионеры рассказали, на что потратят сентябрьскую соцвыплату
04:49В ПФР объяснили, как начать получать пенсию супруга
03:47Министр обороны Израиля заявил, что Иран скоро сможет создать ядерную бомбу
03:47Японцы призвали добиться "второго краха" России для возвращения Курил
03:41Названа основная версия крушения МиГ-29 на полигоне Ашулук
03:31СМИ: американский стелс-бомбардировщик B-2 совершил аварийную посадку
03:14В Раде рассказали, когда Зеленский начал ненавидеть русских
03:12Россия остановила разработку лунной сверхтяжелой ракеты
03:08Эксперты обнаружили на "Госуслугах" переход на сайты мошенников
03:00Ученые впервые показали квантовый "эффект карнавала"
02:50В Приморском океанариуме впервые родился детеныш белухи
02:37Ученые МЧС предупредили об опасных дождях в нескольких регионах
02:19В США назвали три "препятствия" для запуска "Северного потока — 2"
02:16Си Цзиньпин отказался от предложения Байдена о встрече, сообщило СМИ
02:15Юрист объяснил, почему в магазине могут не дать чек
02:15Врач объяснил, почему COVID-19 негативно влияет на мозг
02:02"Союз" успешно вывел на орбиту все британские спутники OneWeb
01:57Трамп пообещал осчастливить американцев перед выборами в 2024 году
Лента новостейМолния