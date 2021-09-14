https://ria.ru/20210914/dostoevskiy-1749955342.html
Как Достоевский ходил на спиритические сеансы и загадал судьбу на книге
Как Достоевский ходил на спиритические сеансы и загадал судьбу на книге - РИА Новости, 14.09.2021
Как Достоевский ходил на спиритические сеансы и загадал судьбу на книге
Достоевский иронически относился к “мистике” медиумов. Но саму жизнь писателя можно назвать мистической: события складывались именно так, что не будь их - не было бы его великих романов. От инсценировки смертной казни - до последнего дня, когда он “загадал” свою судьбу про книге: как на писателя влияли страшные моменты его жизни и его эпилепсия.
2021-09-14T12:00
2021-09-14T12:00
2021-09-14T12:00
какая-то мистика
федор достоевский
подкаст
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Как Достоевский ходил на спиритические сеансы и загадал судьбу на книге
Достоевский иронически относился к “мистике” медиумов. Но саму жизнь писателя можно назвать мистической: события складывались именно так, что не будь их - не было бы его великих романов. От инсценировки смертной казни - до последнего дня, когда он “загадал” свою судьбу про книге: как на писателя влияли страшные моменты его жизни и его эпилепсия.
audio/mpeg
Как Достоевский ходил на спиритические сеансы и загадал судьбу на книге
Достоевский иронически относился к “мистике” медиумов. Но саму жизнь писателя можно назвать мистической: события складывались именно так, что не будь их - не было бы его великих романов. От инсценировки смертной казни - до последнего дня, когда он “загадал” свою судьбу про книге: как на писателя влияли страшные моменты его жизни и его эпилепсия.
audio/mpeg
Эпизод подготовлен в партнерстве с Новосибирским академическим молодежным театром "Глобус" и Международным культурным центром "Достоевский+".О мистике в жизни Достоевского рассказывает сотрудник Государственного музея истории российской литературы, кандидат филологических наук Сергей Шаулов.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android —Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваРедактор Наталия ШашинаСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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федор достоевский, подкаст, аудио
Как Достоевский ходил на спиритические сеансы и загадал судьбу на книге
Достоевский иронически относился к “мистике” медиумов. Но саму жизнь писателя можно назвать мистической: события складывались именно так, что не будь их - не было бы его великих романов. От инсценировки смертной казни - до последнего дня, когда он “загадал” свою судьбу про книге: как на писателя влияли страшные моменты его жизни и его эпилепсия.