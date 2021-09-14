https://ria.ru/20210914/dostoevskiy-1749955342.html

Как Достоевский ходил на спиритические сеансы и загадал судьбу на книге

Как Достоевский ходил на спиритические сеансы и загадал судьбу на книге - РИА Новости, 14.09.2021

Как Достоевский ходил на спиритические сеансы и загадал судьбу на книге

Достоевский иронически относился к “мистике” медиумов. Но саму жизнь писателя можно назвать мистической: события складывались именно так, что не будь их - не было бы его великих романов. От инсценировки смертной казни - до последнего дня, когда он “загадал” свою судьбу про книге: как на писателя влияли страшные моменты его жизни и его эпилепсия.

2021-09-14T12:00

2021-09-14T12:00

2021-09-14T12:00

какая-то мистика

федор достоевский

подкаст

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1749955110_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_4d877a3fa9cadea2c0fa21bceaf8ca17.jpg

Как Достоевский ходил на спиритические сеансы и загадал судьбу на книге Достоевский иронически относился к “мистике” медиумов. Но саму жизнь писателя можно назвать мистической: события складывались именно так, что не будь их - не было бы его великих романов. От инсценировки смертной казни - до последнего дня, когда он “загадал” свою судьбу про книге: как на писателя влияли страшные моменты его жизни и его эпилепсия. audio/mpeg

Как Достоевский ходил на спиритические сеансы и загадал судьбу на книге Достоевский иронически относился к “мистике” медиумов. Но саму жизнь писателя можно назвать мистической: события складывались именно так, что не будь их - не было бы его великих романов. От инсценировки смертной казни - до последнего дня, когда он “загадал” свою судьбу про книге: как на писателя влияли страшные моменты его жизни и его эпилепсия. audio/mpeg

Эпизод подготовлен в партнерстве с Новосибирским академическим молодежным театром "Глобус" и Международным культурным центром "Достоевский+".О мистике в жизни Достоевского рассказывает сотрудник Государственного музея истории российской литературы, кандидат филологических наук Сергей Шаулов.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android —Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваРедактор Наталия ШашинаСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федор достоевский, подкаст, аудио