https://ria.ru/20210914/dopros-1749960612.html
Опубликовано видео допроса сбежавшего из изолятора в Истре Мавриди
Опубликовано видео допроса сбежавшего из изолятора в Истре Мавриди - РИА Новости, 14.09.2021
Опубликовано видео допроса сбежавшего из изолятора в Истре Мавриди
В Сети появилось видео допроса Александра Мавриди, сбежал из ИВС в Истре в августе этого года. Его опубликовал Следственный комитет России. РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T10:41
2021-09-14T10:41
2021-09-14T10:41
происшествия
истра
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
владимир маругов
побег подсудимых из ивс в истре
александр мавриди
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. В Сети появилось видео допроса Александра Мавриди, сбежал из ИВС в Истре в августе этого года. Его опубликовал Следственный комитет России.На кадрах задержанный дает показания. Кроме того, следователи демонстрируют замок входной двери в камеру, который был взломан беглецами.Побег пяти человек из изолятора в Подмосковье произошел 6 августа. Четверо из них проходили по делу о краже. Александра Мавриди обвиняют в убийстве предпринимателя Владимира Маругова и лишении свободы московского адвоката.Троих заключенных удалось через некоторое время задержать, тогда как еще один из беглецов сдался с сам.По версии СК, врио начальника изолятора распорядился поместить обвиняемых по одному делу в общую камеру. Им удалось вырабатывать единую позицию, чтобы усложнить ход расследования и составить план побега. Отмечается, что Мавриди в эту камеру переместили незаконно. Против сотрудника учреждения возбудили уголовное дело.
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происшествия, истра, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), владимир маругов, побег подсудимых из ивс в истре, александр мавриди
Опубликовано видео допроса сбежавшего из изолятора в Истре Мавриди
СК России опубликовал видео допроса сбежавшего из ИВС в Истре Александра Мавриди