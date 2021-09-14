https://ria.ru/20210914/dopros-1749960612.html

Опубликовано видео допроса сбежавшего из изолятора в Истре Мавриди

Опубликовано видео допроса сбежавшего из изолятора в Истре Мавриди - РИА Новости, 14.09.2021

Опубликовано видео допроса сбежавшего из изолятора в Истре Мавриди

В Сети появилось видео допроса Александра Мавриди, сбежал из ИВС в Истре в августе этого года. Его опубликовал Следственный комитет России. РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T10:41

2021-09-14T10:41

2021-09-14T10:41

происшествия

истра

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

владимир маругов

побег подсудимых из ивс в истре

александр мавриди

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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. В Сети появилось видео допроса Александра Мавриди, сбежал из ИВС в Истре в августе этого года. Его опубликовал Следственный комитет России.На кадрах задержанный дает показания. Кроме того, следователи демонстрируют замок входной двери в камеру, который был взломан беглецами.Побег пяти человек из изолятора в Подмосковье произошел 6 августа. Четверо из них проходили по делу о краже. Александра Мавриди обвиняют в убийстве предпринимателя Владимира Маругова и лишении свободы московского адвоката.Троих заключенных удалось через некоторое время задержать, тогда как еще один из беглецов сдался с сам.По версии СК, врио начальника изолятора распорядился поместить обвиняемых по одному делу в общую камеру. Им удалось вырабатывать единую позицию, чтобы усложнить ход расследования и составить план побега. Отмечается, что Мавриди в эту камеру переместили незаконно. Против сотрудника учреждения возбудили уголовное дело.

https://ria.ru/20210806/pobeg-1744766558.html

истра

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, истра, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), владимир маругов, побег подсудимых из ивс в истре, александр мавриди