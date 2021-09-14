Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210914/dopros-1749960612.html
Опубликовано видео допроса сбежавшего из изолятора в Истре Мавриди
Опубликовано видео допроса сбежавшего из изолятора в Истре Мавриди - РИА Новости, 14.09.2021
Опубликовано видео допроса сбежавшего из изолятора в Истре Мавриди
В Сети появилось видео допроса Александра Мавриди, сбежал из ИВС в Истре в августе этого года. Его опубликовал Следственный комитет России. РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T10:41
2021-09-14T10:41
происшествия
истра
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
владимир маругов
побег подсудимых из ивс в истре
александр мавриди
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1749958237_35:0:965:523_1920x0_80_0_0_91a64ad87d56cbb6f35be61b86e4f20b.jpg
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. В Сети появилось видео допроса Александра Мавриди, сбежал из ИВС в Истре в августе этого года. Его опубликовал Следственный комитет России.На кадрах задержанный дает показания. Кроме того, следователи демонстрируют замок входной двери в камеру, который был взломан беглецами.Побег пяти человек из изолятора в Подмосковье произошел 6 августа. Четверо из них проходили по делу о краже. Александра Мавриди обвиняют в убийстве предпринимателя Владимира Маругова и лишении свободы московского адвоката.Троих заключенных удалось через некоторое время задержать, тогда как еще один из беглецов сдался с сам.По версии СК, врио начальника изолятора распорядился поместить обвиняемых по одному делу в общую камеру. Им удалось вырабатывать единую позицию, чтобы усложнить ход расследования и составить план побега. Отмечается, что Мавриди в эту камеру переместили незаконно. Против сотрудника учреждения возбудили уголовное дело.
https://ria.ru/20210806/pobeg-1744766558.html
истра
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1749958237_152:0:849:523_1920x0_80_0_0_d325dcf43fec9f6b2fb11cfbb216c91f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, истра, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), владимир маругов, побег подсудимых из ивс в истре, александр мавриди
10:41 14.09.2021
 
Опубликовано видео допроса сбежавшего из изолятора в Истре Мавриди

СК России опубликовал видео допроса сбежавшего из ИВС в Истре Александра Мавриди

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. В Сети появилось видео допроса Александра Мавриди, сбежал из ИВС в Истре в августе этого года. Его опубликовал Следственный комитет России.
На кадрах задержанный дает показания. Кроме того, следователи демонстрируют замок входной двери в камеру, который был взломан беглецами.
Побег пяти человек из изолятора в Подмосковье произошел 6 августа. Четверо из них проходили по делу о краже. Александра Мавриди обвиняют в убийстве предпринимателя Владимира Маругова и лишении свободы московского адвоката.
Троих заключенных удалось через некоторое время задержать, тогда как еще один из беглецов сдался с сам.
По версии СК, врио начальника изолятора распорядился поместить обвиняемых по одному делу в общую камеру. Им удалось вырабатывать единую позицию, чтобы усложнить ход расследования и составить план побега. Отмечается, что Мавриди в эту камеру переместили незаконно. Против сотрудника учреждения возбудили уголовное дело.
Колючая проволока на стене изолятора временного содержания в подмосковной Истре, откуда сбежали пятеро заключенных - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
6 августа, 20:07
Случаи массовых побегов заключенных в России в 2001-2021 годах
 
ПроисшествияИстраМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)Владимир МаруговПобег подсудимых из ИВС в ИстреАлександр Мавриди
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:27В Крыму заявили о сговоре участников "Крымской платформы"
05:13Байден заявил, что Си Цзиньпин не отказывал ему во встрече
05:05Российские пенсионеры рассказали, на что потратят сентябрьскую соцвыплату
04:49В ПФР объяснили, как начать получать пенсию супруга
03:47Министр обороны Израиля заявил, что Иран скоро сможет создать ядерную бомбу
03:47Японцы призвали добиться "второго краха" России для возвращения Курил
03:41Названа основная версия крушения МиГ-29 на полигоне Ашулук
03:31СМИ: американский стелс-бомбардировщик B-2 совершил аварийную посадку
03:14В Раде рассказали, когда Зеленский начал ненавидеть русских
03:12Россия остановила разработку лунной сверхтяжелой ракеты
03:08Эксперты обнаружили на "Госуслугах" переход на сайты мошенников
03:00Ученые впервые показали квантовый "эффект карнавала"
02:50В Приморском океанариуме впервые родился детеныш белухи
02:37Ученые МЧС предупредили об опасных дождях в нескольких регионах
02:19В США назвали три "препятствия" для запуска "Северного потока — 2"
02:16Си Цзиньпин отказался от предложения Байдена о встрече, сообщило СМИ
02:15Юрист объяснил, почему в магазине могут не дать чек
02:15Врач объяснил, почему COVID-19 негативно влияет на мозг
02:02"Союз" успешно вывел на орбиту все британские спутники OneWeb
01:57Трамп пообещал осчастливить американцев перед выборами в 2024 году
Лента новостейМолния