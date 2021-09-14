12:14 14.09.2021 (обновлено: 16:24 14.09.2021)
"Ростелеком" предложил заблокировать публичные серверы Google
"Ростелеком" предложил запретить использование DNS-серверов Google и Cloudflare
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание компании "Ростелеком" на улице Гончарная в Москве
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. "Ростелеком" предложил запретить к использованию для выдачи абонентам DNS-серверов Google и Cloudflare, а также сервиса DoH, следует из документа, подлинность которого подтвердили РИА Новости в компании.
Ранее в одном из тelegram-каналов опубликовали документ от имени директора по мониторингу и оперативно-техническому управлению сетями связи "Ростелекома", где он просил "дать указания всем заинтересованным подразделениям запретить к использованию для выдачи абонентам с BRAS/DHCP и в технологических сетях адресов DNS Google ( 8.8.8.8, 8.8.4.4), Cloudflare (1.1.1.1, 1.0.0.1) и сервиса doh.opendns.com".
7 сентября, 18:22ФАС оштрафовала Google за ненадлежащую рекламу
В пресс-службе компании подтвердили подлинность внутреннего документа.
"Речь идет о технологических работах, направленных на повышение надежности и оптимизации работы сетей связи", — сообщили агентству.
На прошлой неделе Роскомнадзор потребовал от некоторых иностранных компаний, в частности от Apple и Google, прекратить предоставление средств для обхода ограничений доступа к сайту "Умное голосование", иначе это будет считаться вмешательством в выборы.
Ранее ведомство ограничило возможность подключения к порталу по причине его использования для продолжения деятельности "Фонда борьбы с коррупцией"* . Ведомство установило, что средства для обхода блокировок предоставляют более десяти иностранных провайдеров в США, Украине, Германии, Франции, Японии, Великобритании и других странах. Как отмечал Роскомнадзор, требования ведомства игнорируют магазины приложений компаний Apple и Google, DNS- и CDN-сервисы Google, Cisco, Cloudflare и ряд других.
*Экстремистская организация-иноагент, запрещенная в России.
8 сентября, 01:47СМИ: "Яндекс" подвергся крупнейшей в истории рунета кибератаке