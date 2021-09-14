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https://ria.ru/20210914/dns-servery-1749983700.html
"Ростелеком" предложил заблокировать публичные серверы Google
"Ростелеком" предложил заблокировать публичные серверы Google - РИА Новости, 14.09.2021
"Ростелеком" предложил заблокировать публичные серверы Google
"Ростелеком" предложил запретить к использованию для выдачи абонентам DNS-серверов Google и Cloudflare, а также сервиса DoH, следует из документа, подлинность... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T12:14
2021-09-14T16:24
происшествия
технологии
интернет
сша
ростелеком
apple
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
google
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. "Ростелеком" предложил запретить к использованию для выдачи абонентам DNS-серверов Google и Cloudflare, а также сервиса DoH, следует из документа, подлинность которого подтвердили РИА Новости в компании.Ранее в одном из тelegram-каналов опубликовали документ от имени директора по мониторингу и оперативно-техническому управлению сетями связи "Ростелекома", где он просил "дать указания всем заинтересованным подразделениям запретить к использованию для выдачи абонентам с BRAS/DHCP и в технологических сетях адресов DNS Google ( 8.8.8.8, 8.8.4.4), Cloudflare (1.1.1.1, 1.0.0.1) и сервиса doh.opendns.com".В пресс-службе компании подтвердили подлинность внутреннего документа. "Речь идет о технологических работах, направленных на повышение надежности и оптимизации работы сетей связи", — сообщили агентству.На прошлой неделе Роскомнадзор потребовал от некоторых иностранных компаний, в частности от Apple и Google, прекратить предоставление средств для обхода ограничений доступа к сайту "Умное голосование", иначе это будет считаться вмешательством в выборы.Ранее ведомство ограничило возможность подключения к порталу по причине его использования для продолжения деятельности "Фонда борьбы с коррупцией"* . Ведомство установило, что средства для обхода блокировок предоставляют более десяти иностранных провайдеров в США, Украине, Германии, Франции, Японии, Великобритании и других странах. Как отмечал Роскомнадзор, требования ведомства игнорируют магазины приложений компаний Apple и Google, DNS- и CDN-сервисы Google, Cisco, Cloudflare и ряд других.*Экстремистская организация-иноагент, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210907/google-1749067646.html
https://ria.ru/20210908/yandeks-1749096730.html
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Новости
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происшествия, технологии, интернет, сша, ростелеком, apple, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), google, фонд борьбы с коррупцией, россия
12:14 14.09.2021 (обновлено: 16:24 14.09.2021)
 
"Ростелеком" предложил заблокировать публичные серверы Google

"Ростелеком" предложил запретить использование DNS-серверов Google и Cloudflare

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание компании "Ростелеком" на улице Гончарная в Москве
Здание компании Ростелеком на улице Гончарная в Москве - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. "Ростелеком" предложил запретить к использованию для выдачи абонентам DNS-серверов Google и Cloudflare, а также сервиса DoH, следует из документа, подлинность которого подтвердили РИА Новости в компании.
Ранее в одном из тelegram-каналов опубликовали документ от имени директора по мониторингу и оперативно-техническому управлению сетями связи "Ростелекома", где он просил "дать указания всем заинтересованным подразделениям запретить к использованию для выдачи абонентам с BRAS/DHCP и в технологических сетях адресов DNS Google ( 8.8.8.8, 8.8.4.4), Cloudflare (1.1.1.1, 1.0.0.1) и сервиса doh.opendns.com".
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В пресс-службе компании подтвердили подлинность внутреннего документа.
"Речь идет о технологических работах, направленных на повышение надежности и оптимизации работы сетей связи", — сообщили агентству.
На прошлой неделе Роскомнадзор потребовал от некоторых иностранных компаний, в частности от Apple и Google, прекратить предоставление средств для обхода ограничений доступа к сайту "Умное голосование", иначе это будет считаться вмешательством в выборы.
Ранее ведомство ограничило возможность подключения к порталу по причине его использования для продолжения деятельности "Фонда борьбы с коррупцией"* . Ведомство установило, что средства для обхода блокировок предоставляют более десяти иностранных провайдеров в США, Украине, Германии, Франции, Японии, Великобритании и других странах. Как отмечал Роскомнадзор, требования ведомства игнорируют магазины приложений компаний Apple и Google, DNS- и CDN-сервисы Google, Cisco, Cloudflare и ряд других.
*Экстремистская организация-иноагент, запрещенная в России.
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ПроисшествияТехнологииИнтернетСШАРостелекомAppleФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)GoogleФонд борьбы с коррупциейРоссия
 
 
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