https://ria.ru/20210914/deti-1750026539.html

Кузнецова призвала изменить условия выдачи пособия на детей

Кузнецова призвала изменить условия выдачи пособия на детей - РИА Новости, 14.09.2021

Кузнецова призвала изменить условия выдачи пособия на детей

Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова выступила с предложением о расширении возраста для выдачи пособия, которое сейчас... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T15:37

2021-09-14T15:37

2021-09-14T16:04

общество

дети

анна кузнецова

россия

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова выступила с предложением о расширении возраста для выдачи пособия, которое сейчас предоставляется на детей от 3 до 7 лет."Сейчас есть пособия на детей от 3 до 7, но, конечно важно идти дальше и расширять эту возрастную рамку, продолжая, пролонгируя поддержку семей с детьми", - сказала Кузнецова на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ и руководством партии "Единой России".По ее словам, важно развивать эти меры поддержки, наращивать их.Кузнецова также заявила о необходимости создавать все больше новых форматов господдержки семьи, которые государство будет обеспечивать на постоянной основе."Сегодня государство берет на себя постоянные обязательства, это не трехлетний бюджетный период, это даже не пять лет. То есть теперь те меры поддержки, которые озвучены здесь и сегодня, они будут реализованы всегда. И вот это постоянство в своей поддержке, постоянство в исполнении своих обязательств, мне кажется, очень важно слышать и знать сегодня особенно, когда наши семьи принимают решение о рождении ребенка, когда принимаются иные судьбоносные решения для семьи. Конечно, хочется, чтобы этих форматов и форм поддержки было, безусловно, как можно больше", - подчеркнула Кузнецова на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ и руководством партии "Единой России".

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общество, дети, анна кузнецова, россия