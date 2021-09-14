https://ria.ru/20210914/delfiny-1750056059.html

На Фарерских островах убили более 1500 дельфинов

На Фарерских островах убили более 1500 дельфинов - РИА Новости, 14.09.2021

На Фарерских островах убили более 1500 дельфинов

Фарерская ассоциация китобойного промысла шокирована убийством около 1,5 тысячи дельфинов во время традиционной охоты на Фарерских островах и считает, что это... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T18:02

2021-09-14T18:02

2021-09-14T18:02

в мире

животные

фарерские острова

дельфины

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Фарерская ассоциация китобойного промысла шокирована убийством около 1,5 тысячи дельфинов во время традиционной охоты на Фарерских островах и считает, что это может повлиять на имидж Фарер во всем мире, сообщает датский телеканал DR.В воскресенье в одном из фьордов на юго-востоке Фарерских островов было убито около 1,5 тысячи дельфинов во время традиционной охоты на этих животных. В сети появились кадры множества мертвых туш животных, лежащих на берегу."Нам нужно помнить, что мы не одиноки на Земле. Напротив, сегодня мир стал намного меньше, и все ходят с фотоаппаратом в кармане. Это отличная возможность для тех, кто хочет выставить нас в плохом свете, сделать это", - цитирует телеканал главу Фарерской ассоциации китобойного промысла Олавура Сюрдарберга.Он добавил, что есть необходимость вынести проблему охоты на дельфинов на политический уровень.Также глава охраны фьорда, где произошла охота, решительно осудил мероприятие, результатом которой стало убийство около 1,5 тысячи дельфинов.Жители Фарерских островов также не остались равнодушны к результатам охоты. "Меня тошнит от просмотра всего этого. Похоже, нам нечего будет есть", - цитирует телеканал одного из пользователей Facebook.Рыбный промысел является традиционной частью хозяйства на Фарерских островах и восходит к эпохе викингов. В основном жители Фарер ловят китов, однако дельфины также являются важной частью промысла. В 2020 году на Фарерах поймали 576 горбатых китов и 35 дельфинов.

https://ria.ru/20210730/prigovor-1743646523.html

фарерские острова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, животные, фарерские острова, дельфины