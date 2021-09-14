В Нижегородской области проведут проверку после утечки данных детей
В Нижегородской области проведут проверку после утечки данных с портала допобразования
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 сен - РИА Новости. Проверка проводится в Нижегородской области после утечки данных о детях с портала дополнительного образования, заявил заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.
Ранее газета "Коммерсант" писала, что в сеть утекли персональные данные детей и родителей, зарегистрированных в навигаторе дополнительного образования Нижегородской области. Отмечается, что база содержит данные более 48 тысяч пользователей - указаны их фамилии, имена, отчества, даты рождения, телефоны и e-mail родителей, некоторые СНИЛС.
"По предварительной информации от разработчиков сервиса "р52.навигатор.дети", произошёл несанкционированный доступ к данным из-под аккаунта одной из организаций, являющейся пользователем системы. Неизвестными лицами была произведена атака на программное обеспечение и найдена техническая уязвимость, которая позволила получить частичный доступ к контактным данным пользователей", - написал замгубернатора на своей странице в соцсети Facebook.
Он отметил, что техническая уязвимость устранена, и подчеркнул, что причины произошедшего выясняют компания-разработчик программного обеспечения ООО "Государство детей", а также заказчик - экспертная группа министерства просвещения РФ. "Проверены аккаунты всех организаций, установлена дополнительная система мониторинга всех запросов к системе, ужесточены правила фильтрации трафика на программно-аппаратных средствах защиты информации на серверах", - указал Мелик-Гусейнов.
По его словам, нижегородские власти "внимательно следят за расследованием причин появления персональной информации в публичном доступе". "Министерство образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области заинтересовано в надлежащей сохранности персональной информации, в связи с чем от федеральных операторов будут запрошены дополнительные гарантии безопасности дальнейшего использования программного обеспечения", - заявил замгубернатора.
Навигатор дополнительного образования Нижегородской области – это информационный портал системы допобразования, где собрана информация о секциях и кружках в разных районах региона. Родителям необходимо зарегистрировать ребенка в навигаторе, чтобы записать его на занятия.