https://ria.ru/20210914/bykov-1749949827.html

Защита бизнесмена Быкова обжаловала приговор

Защита бизнесмена Быкова обжаловала приговор - РИА Новости, 14.09.2021

Защита бизнесмена Быкова обжаловала приговор

Защита обжаловала приговор, которым красноярский бизнесмен и политик Анатолий Быков осужден на 13 лет колонии по делу об организации двойного убийства в 1994... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T09:20

2021-09-14T09:20

2021-09-14T09:20

происшествия

красноярск

свердловский район

красноярский край

генеральная прокуратура рф

красноярский алюминиевый завод

анатолий быков

задержание анатолия быкова

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КРАСНОЯРСК, 14 сен - РИА Новости. Защита обжаловала приговор, которым красноярский бизнесмен и политик Анатолий Быков осужден на 13 лет колонии по делу об организации двойного убийства в 1994 году, сообщил РИА Новости адвокат Быкова Алексей Прохоров.В конце августа присяжные признали Быкова виновным и не заслуживающим снисхождения. Свердловский районный суд Красноярска 7 сентября приговорил Быкова к 13 годам лишения свободы. Сторона обвинения заявила, что не будет обжаловать приговор."Да, подал (апелляцию – ред.)", - сказал собеседник агентства.Ранее в прокуратуре сообщили, что Быков обвиняется в преступлении, предусмотренном статьей 17, пунктами "з", "н" статьи 102 УК РСФСР - умышленное убийство двух и более лиц по предварительному сговору группой с соучастием.По версии следствия, в первой половине 1994 года между Быковым и одним из членов возглавляемой им преступной группы произошел конфликт в связи с несправедливым, по мнению последнего, распределением доходов. Впоследствии кто-то взорвал машину Быкова, и тот расценил это как покушение со стороны бандита, с которым он поссорился из-за денег. В связи с этим Быков, по данным следствия, решил убить этого человека и его близкого друга, причастного, по его мнению, к случившемуся.Некоторое время исполнители следили за жертвами и 24 июля 1994 года застрелили обоих, когда те ехали на автомобиле по Свердловскому району Красноярска. Другие причастные к этому убийству, как отмечает Генпрокуратура, уже получили сроки. Сам Быков вину не признает.В отношении Быкова в производстве органов следствия находятся и другие уголовные дела: по статьям о подстрекательстве к совершению убийства по найму; подстрекательстве к покушению на совершение убийства двух лиц, по найму; уклонении физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере и организации преступного сообщества.Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края. Проблемы с законом у него возникли не впервые: в 2000-2002 годы он сидел в СИЗО по делу об организации покушения и незаконном обороте оружия, в результате получив условный срок.

https://ria.ru/20210723/arest-1742557240.html

https://ria.ru/20210913/migranty-1749505029.html

красноярск

свердловский район

красноярский край

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