Защита бизнесмена Быкова обжаловала приговор
Защита бизнесмена Быкова обжаловала приговор по делу об организации двойного убийства
© РИА Новости / Пресс-служба Красноярского краевого суда / Перейти в фотобанкБизнесмен и политик Анатолий Быков, обвиняемый в организации двойного убийства в 1994 году, на заседании в Свердловском районном суде города Красноярска
КРАСНОЯРСК, 14 сен - РИА Новости. Защита обжаловала приговор, которым красноярский бизнесмен и политик Анатолий Быков осужден на 13 лет колонии по делу об организации двойного убийства в 1994 году, сообщил РИА Новости адвокат Быкова Алексей Прохоров.
В конце августа присяжные признали Быкова виновным и не заслуживающим снисхождения. Свердловский районный суд Красноярска 7 сентября приговорил Быкова к 13 годам лишения свободы. Сторона обвинения заявила, что не будет обжаловать приговор.
"Да, подал (апелляцию – ред.)", - сказал собеседник агентства.
Ранее в прокуратуре сообщили, что Быков обвиняется в преступлении, предусмотренном статьей 17, пунктами "з", "н" статьи 102 УК РСФСР - умышленное убийство двух и более лиц по предварительному сговору группой с соучастием.
По версии следствия, в первой половине 1994 года между Быковым и одним из членов возглавляемой им преступной группы произошел конфликт в связи с несправедливым, по мнению последнего, распределением доходов. Впоследствии кто-то взорвал машину Быкова, и тот расценил это как покушение со стороны бандита, с которым он поссорился из-за денег. В связи с этим Быков, по данным следствия, решил убить этого человека и его близкого друга, причастного, по его мнению, к случившемуся.
Некоторое время исполнители следили за жертвами и 24 июля 1994 года застрелили обоих, когда те ехали на автомобиле по Свердловскому району Красноярска. Другие причастные к этому убийству, как отмечает Генпрокуратура, уже получили сроки. Сам Быков вину не признает.
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В отношении Быкова в производстве органов следствия находятся и другие уголовные дела: по статьям о подстрекательстве к совершению убийства по найму; подстрекательстве к покушению на совершение убийства двух лиц, по найму; уклонении физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере и организации преступного сообщества.
Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края. Проблемы с законом у него возникли не впервые: в 2000-2002 годы он сидел в СИЗО по делу об организации покушения и незаконном обороте оружия, в результате получив условный срок.