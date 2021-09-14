Жители Бужаниново разошлись после разговора с властями
Требовавшие выселения мигрантов жители Бужаниново разошлись после разговора с властями
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Жители, вышедшие требовать выдворения мигрантов из подмосковной деревни Бужаниново, разошлись после разговора с властями, на вторник назначена встреча встреча администрации с руководством предприятия, где работают мигранты, сообщили РИА Новости в администрации Московской области.
СК сообщил в понедельник, что в лесу под Сергиевым Посадом нашли тело 67-летней женщины с признаками насильственной смерти. По данным ведомства, по "горячим следам" задержаны подозреваемые в изнасиловании и убийстве, это "двое граждан одного из соседних государств". Вечером жители Бужаниново вышли на улицу, чтобы добиться встречи с руководством компании, в которой работает много мигрантов, и выселения их из общежития. По предположению местных жителей, к преступлению причастны гастарбайтеры.
"Жителям разъяснили позицию правоохранительных органов, подозреваемые задержаны. На завтра назначена встреча главы с руководством предприятия, будут подниматься вопросы о возможном расселении этого общежития", - рассказали в обладминистрации.
Замглавы администрации городского округа Оксана Ероханова, приехавшая в деревню, сообщила журналистам, что трагедия произошла в небольшом посёлке Бужаниново, где находится завод, на котором работает большое количество иностранных граждан. Она пояснила, что жители " боятся за безопасность своих детей".
"Мы обратились в полицию, чтобы они приставили сюда участкового и патрулирование проложили по этой территории", - добавила Ероханова.