https://ria.ru/20210914/buzhaninovo-1749935637.html

Жители Бужаниново разошлись после разговора с властями

Жители Бужаниново разошлись после разговора с властями - РИА Новости, 14.09.2021

Жители Бужаниново разошлись после разговора с властями

Жители, вышедшие требовать выдворения мигрантов из подмосковной деревни Бужаниново, разошлись после разговора с властями, на вторник назначена встреча встреча... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T01:39

2021-09-14T01:39

2021-09-14T01:39

происшествия

сергиев посад

московская область (подмосковье)

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Жители, вышедшие требовать выдворения мигрантов из подмосковной деревни Бужаниново, разошлись после разговора с властями, на вторник назначена встреча встреча администрации с руководством предприятия, где работают мигранты, сообщили РИА Новости в администрации Московской области.СК сообщил в понедельник, что в лесу под Сергиевым Посадом нашли тело 67-летней женщины с признаками насильственной смерти. По данным ведомства, по "горячим следам" задержаны подозреваемые в изнасиловании и убийстве, это "двое граждан одного из соседних государств". Вечером жители Бужаниново вышли на улицу, чтобы добиться встречи с руководством компании, в которой работает много мигрантов, и выселения их из общежития. По предположению местных жителей, к преступлению причастны гастарбайтеры.Замглавы администрации городского округа Оксана Ероханова, приехавшая в деревню, сообщила журналистам, что трагедия произошла в небольшом посёлке Бужаниново, где находится завод, на котором работает большое количество иностранных граждан. Она пояснила, что жители " боятся за безопасность своих детей"."Мы обратились в полицию, чтобы они приставили сюда участкового и патрулирование проложили по этой территории", - добавила Ероханова.

https://ria.ru/20210914/obschezhitie-1749935282.html

сергиев посад

московская область (подмосковье)

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, сергиев посад, московская область (подмосковье), москва, следственный комитет россии (ск рф)