Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210914/blinken-1750084745.html
Блинкен отреагировал на скандал с прерванным брифингом Байдена
Блинкен отреагировал на скандал с прерванным брифингом Байдена - РИА Новости, 14.09.2021
Блинкен отреагировал на скандал с прерванным брифингом Байдена
Президент США Джо Байден говорит за себя, в Белом доме нет человека, который может прервать его на полуслове, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в связи с... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T22:35
2021-09-14T22:35
в мире
сша
джо байден
энтони блинкен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746032985_0:167:2739:1708_1920x0_80_0_0_3a3d35b3eaf13706b66dae277f45bc1a.jpg
ВАШИНГТОН, 14 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден говорит за себя, в Белом доме нет человека, который может прервать его на полуслове, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в связи с ситуацией с прерванной трансляцией брифинга Байдена в момент, когда он начал задавать вопрос одному из чиновников.На сенатских слушаниях по вопросу вывода войск США из Афганистана председатель комитета по международным делам сенатор-республиканец Джеймс Риш спросил у Блинкена, как получилось, что накануне Белый дом прервал трансляцию мероприятия с Байденом в середине высказывания президента. "Кто-то в Белом доме имеет полномочия нажать кнопку и остановить президента на полуслове. Кто этот человек?" - спросил Риш.Блинкен на это заявил, что любой, кто знает Байдена, понимает, что он говорит "ясно, вразумительно и за себя", никто не обладает полномочиями его прерывать. "Нет такого человека. Президент говорит за себя, принимает все стратегические решения", - ответил госсекретарь на вопрос сенатора.Он подчеркнул, что нет человека, который мог бы нажать кнопку и прервать трансляцию на полуслове. "Я не знаю, на что вы ссылаетесь, но я работаю с президентом уже 20 лет. Он говорит за себя… Если кто-то попробует остановить его от того, чтобы сказать, что он думает, высказать свои мысли, вероятно, не останется на работе долго", - сказал Блинкен.Ранее Белый дом неожиданно прервал трансляцию с брифинга Байдена, после того как он начал задавать вопрос одному из чиновников. Байден в понедельник проводил брифинг с представителями федерального правительства и чиновниками штата Айдахо. Встреча была посвящена природным пожарам, от которых страдают несколько штатов на западе страны. Трансляция брифинга велась онлайн. Как сообщает телеканал Fox News, когда Байден начал задавать вопрос представителю национальной ассоциации лесничества Джорджу Гейсслеру, трансляция внезапно прервалась. Белый дом не комментировал этот инцидент.В конце августа телеканал Fox News информировал, что сотрудники Белого дома во время пресс-конференции отключили микрофон президента США после вопроса журналиста об эвакуации американцев из Афганистана, на который он после выключения звука ответил с сарказмом. Телеканал подчеркнул, что на тот момент было неизвестно, случайно ли сотрудники отключили микрофон президента именно в этот момент, или это произошло намеренно, чтобы "зрители не услышали неподготовленные ответы".После инцидента с отключением микрофона президент и его администрация подверглись критике. Некоторые республиканцы обвинили Белый дом в попытках таким образом защитить главу государства. Некоторые, как отмечает телеканал, подчеркнули, что обычно у Байдена есть список журналистов, которым полагается задавать вопросы, и якобы ответы могут быть заранее подготовлены. Многие стали переживать, что президент может якобы несерьезно относиться к эвакуации американцев из Афганистана.
https://ria.ru/20210912/ushel-1749749830.html
https://ria.ru/20210914/bayden-1749948133.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746032985_4:0:2735:2048_1920x0_80_0_0_5874af17b3a9a64ce9feaef019fd2c73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, джо байден, энтони блинкен
22:35 14.09.2021
 
Блинкен отреагировал на скандал с прерванным брифингом Байдена

Блинкен после ситуации с прерванным эфиром брифинга Байдена: ему не мешали высказаться

© REUTERS / Leah MillisПрезидент США Джо Байден во время выступления с заявлением по ситуации в Афганистане
Президент США Джо Байден во время выступления с заявлением по ситуации в Афганистане - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© REUTERS / Leah Millis
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден говорит за себя, в Белом доме нет человека, который может прервать его на полуслове, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в связи с ситуацией с прерванной трансляцией брифинга Байдена в момент, когда он начал задавать вопрос одному из чиновников.
На сенатских слушаниях по вопросу вывода войск США из Афганистана председатель комитета по международным делам сенатор-республиканец Джеймс Риш спросил у Блинкена, как получилось, что накануне Белый дом прервал трансляцию мероприятия с Байденом в середине высказывания президента. "Кто-то в Белом доме имеет полномочия нажать кнопку и остановить президента на полуслове. Кто этот человек?" - спросил Риш.
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
12 сентября, 15:29
Поступок Байдена сочли публичным оскорблением его жены
Блинкен на это заявил, что любой, кто знает Байдена, понимает, что он говорит "ясно, вразумительно и за себя", никто не обладает полномочиями его прерывать. "Нет такого человека. Президент говорит за себя, принимает все стратегические решения", - ответил госсекретарь на вопрос сенатора.
Он подчеркнул, что нет человека, который мог бы нажать кнопку и прервать трансляцию на полуслове. "Я не знаю, на что вы ссылаетесь, но я работаю с президентом уже 20 лет. Он говорит за себя… Если кто-то попробует остановить его от того, чтобы сказать, что он думает, высказать свои мысли, вероятно, не останется на работе долго", - сказал Блинкен.
Ранее Белый дом неожиданно прервал трансляцию с брифинга Байдена, после того как он начал задавать вопрос одному из чиновников. Байден в понедельник проводил брифинг с представителями федерального правительства и чиновниками штата Айдахо. Встреча была посвящена природным пожарам, от которых страдают несколько штатов на западе страны. Трансляция брифинга велась онлайн. Как сообщает телеканал Fox News, когда Байден начал задавать вопрос представителю национальной ассоциации лесничества Джорджу Гейсслеру, трансляция внезапно прервалась. Белый дом не комментировал этот инцидент.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
Вчера, 09:03
Байден на митинге в Калифорнии вспомнил Трампа и перекрестился
В конце августа телеканал Fox News информировал, что сотрудники Белого дома во время пресс-конференции отключили микрофон президента США после вопроса журналиста об эвакуации американцев из Афганистана, на который он после выключения звука ответил с сарказмом. Телеканал подчеркнул, что на тот момент было неизвестно, случайно ли сотрудники отключили микрофон президента именно в этот момент, или это произошло намеренно, чтобы "зрители не услышали неподготовленные ответы".
После инцидента с отключением микрофона президент и его администрация подверглись критике. Некоторые республиканцы обвинили Белый дом в попытках таким образом защитить главу государства. Некоторые, как отмечает телеканал, подчеркнули, что обычно у Байдена есть список журналистов, которым полагается задавать вопросы, и якобы ответы могут быть заранее подготовлены. Многие стали переживать, что президент может якобы несерьезно относиться к эвакуации американцев из Афганистана.
 
В миреСШАДжо БайденЭнтони Блинкен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:27В Крыму заявили о сговоре участников "Крымской платформы"
05:13Байден заявил, что Си Цзиньпин не отказывал ему во встрече
05:05Российские пенсионеры рассказали, на что потратят сентябрьскую соцвыплату
04:49В ПФР объяснили, как начать получать пенсию супруга
03:47Министр обороны Израиля заявил, что Иран скоро сможет создать ядерную бомбу
03:47Японцы призвали добиться "второго краха" России для возвращения Курил
03:41Названа основная версия крушения МиГ-29 на полигоне Ашулук
03:31СМИ: американский стелс-бомбардировщик B-2 совершил аварийную посадку
03:14В Раде рассказали, когда Зеленский начал ненавидеть русских
03:12Россия остановила разработку лунной сверхтяжелой ракеты
03:08Эксперты обнаружили на "Госуслугах" переход на сайты мошенников
03:00Ученые впервые показали квантовый "эффект карнавала"
02:50В Приморском океанариуме впервые родился детеныш белухи
02:37Ученые МЧС предупредили об опасных дождях в нескольких регионах
02:19В США назвали три "препятствия" для запуска "Северного потока — 2"
02:16Си Цзиньпин отказался от предложения Байдена о встрече, сообщило СМИ
02:15Юрист объяснил, почему в магазине могут не дать чек
02:15Врач объяснил, почему COVID-19 негативно влияет на мозг
02:02"Союз" успешно вывел на орбиту все британские спутники OneWeb
01:57Трамп пообещал осчастливить американцев перед выборами в 2024 году
Лента новостейМолния