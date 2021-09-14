https://ria.ru/20210914/blinken-1750084745.html

Блинкен отреагировал на скандал с прерванным брифингом Байдена

Блинкен отреагировал на скандал с прерванным брифингом Байдена - РИА Новости, 14.09.2021

Блинкен отреагировал на скандал с прерванным брифингом Байдена

Президент США Джо Байден говорит за себя, в Белом доме нет человека, который может прервать его на полуслове, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в связи с... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T22:35

2021-09-14T22:35

2021-09-14T22:35

в мире

сша

джо байден

энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 14 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден говорит за себя, в Белом доме нет человека, который может прервать его на полуслове, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в связи с ситуацией с прерванной трансляцией брифинга Байдена в момент, когда он начал задавать вопрос одному из чиновников.На сенатских слушаниях по вопросу вывода войск США из Афганистана председатель комитета по международным делам сенатор-республиканец Джеймс Риш спросил у Блинкена, как получилось, что накануне Белый дом прервал трансляцию мероприятия с Байденом в середине высказывания президента. "Кто-то в Белом доме имеет полномочия нажать кнопку и остановить президента на полуслове. Кто этот человек?" - спросил Риш.Блинкен на это заявил, что любой, кто знает Байдена, понимает, что он говорит "ясно, вразумительно и за себя", никто не обладает полномочиями его прерывать. "Нет такого человека. Президент говорит за себя, принимает все стратегические решения", - ответил госсекретарь на вопрос сенатора.Он подчеркнул, что нет человека, который мог бы нажать кнопку и прервать трансляцию на полуслове. "Я не знаю, на что вы ссылаетесь, но я работаю с президентом уже 20 лет. Он говорит за себя… Если кто-то попробует остановить его от того, чтобы сказать, что он думает, высказать свои мысли, вероятно, не останется на работе долго", - сказал Блинкен.Ранее Белый дом неожиданно прервал трансляцию с брифинга Байдена, после того как он начал задавать вопрос одному из чиновников. Байден в понедельник проводил брифинг с представителями федерального правительства и чиновниками штата Айдахо. Встреча была посвящена природным пожарам, от которых страдают несколько штатов на западе страны. Трансляция брифинга велась онлайн. Как сообщает телеканал Fox News, когда Байден начал задавать вопрос представителю национальной ассоциации лесничества Джорджу Гейсслеру, трансляция внезапно прервалась. Белый дом не комментировал этот инцидент.В конце августа телеканал Fox News информировал, что сотрудники Белого дома во время пресс-конференции отключили микрофон президента США после вопроса журналиста об эвакуации американцев из Афганистана, на который он после выключения звука ответил с сарказмом. Телеканал подчеркнул, что на тот момент было неизвестно, случайно ли сотрудники отключили микрофон президента именно в этот момент, или это произошло намеренно, чтобы "зрители не услышали неподготовленные ответы".После инцидента с отключением микрофона президент и его администрация подверглись критике. Некоторые республиканцы обвинили Белый дом в попытках таким образом защитить главу государства. Некоторые, как отмечает телеканал, подчеркнули, что обычно у Байдена есть список журналистов, которым полагается задавать вопросы, и якобы ответы могут быть заранее подготовлены. Многие стали переживать, что президент может якобы несерьезно относиться к эвакуации американцев из Афганистана.

https://ria.ru/20210912/ushel-1749749830.html

https://ria.ru/20210914/bayden-1749948133.html

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в мире, сша, джо байден, энтони блинкен