https://ria.ru/20210914/blinken-1750056933.html

Блинкен объяснил неудачи США в Афганистане

Блинкен объяснил неудачи США в Афганистане - РИА Новости, 14.09.2021

Блинкен объяснил неудачи США в Афганистане

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что нынешняя американская администрация унаследовала от предшественников договоренности с афганским движением... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T18:05

2021-09-14T18:05

2021-09-14T18:05

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

афганистан

джо байден

дональд трамп

энтони блинкен

кабул

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748223556_0:199:2048:1351_1920x0_80_0_0_8348df11fe47b940fb0a03b9292698d6.jpg

ВАШИНГТОН, 14 сен – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что нынешняя американская администрация унаследовала от предшественников договоренности с афганским движением "Талибан"*, которые оставляли ей мало пространства и времени для маневра.Выступая на слушаниях в сенате, он развил свой тезис о том, что от экс-президента Дональда Трампа действующему американскому лидеру Джо Байдену достались "дедлайны, но не планы" ухода из Афганистана."Когда президент Байден вступил в должность в январе, он унаследовал соглашение, которое его предшественник заключил с талибами о выводе всех остающихся американских сил к 1 мая этого года. В рамках этой сделки предыдущая администрация добилась от афганского правительства освобождения пяти тысяч пленных талибов, включая ряд военных командиров высшего ранга. При этом наше собственное военное присутствие было сокращено до 2,5 тысячи человек", - сказал Блинкен.На слушаниях он отвечает на упреки со стороны как республиканцев, так и демократов в провальном завершении самой долгой войны Америки."К январю 2021 года "Талибан"* достиг пика своей военной силы с (терактов) 9/11, а мы имели наименьшую численность войск на местности с 2001 года. В результате, вступив в должность, президент Байден сразу же оказался перед выбором между окончанием войны и ее эскалацией. Если бы он отказался от выполнения обязательств предшественника, то атаки на наши войска и наших союзников бы возобновились, и "Талибан"* развернул бы общенациональное наступление на крупнейшие города Афганистана", - сказал Блинкен.Накануне он объяснялся за неудачи завершения афганской кампании перед палатой представителей. В сенате также ждали министра обороны Ллойда Остина, однако тот не явился на слушания в международном комитете.*Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210815/afganistan-1745807606.html

https://ria.ru/20210911/nineeleven-1749555491.html

сша

афганистан

кабул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, афганистан, джо байден, дональд трамп, энтони блинкен, кабул