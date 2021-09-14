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В Бийске уволят врача, который работал пьяным
В Бийске уволят врача, который работал пьяным - РИА Новости, 14.09.2021
В Бийске уволят врача, который работал пьяным
Врачу Бийской городской больницы в Алтайском крае, который в нетрезвом виде пытался помочь пострадавшему в ДТП пациенту, грозит увольнение, сообщил региональный РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T13:50
2021-09-14T13:50
происшествия
алтайский край
бийск
россия
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БАРНАУЛ, 14 сен - РИА Новости. Врачу Бийской городской больницы в Алтайском крае, который в нетрезвом виде пытался помочь пострадавшему в ДТП пациенту, грозит увольнение, сообщил региональный минздрав."По предварительным данным следствия, в городскую больницу Бийска был доставлен мужчина, пострадавший в ДТП. Для оказания потерпевшему первичной медицинской помощи в кабинет зашел врач, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, который не смог выполнить свои должностные обязанности надлежащим образом", - говорится в сообщении СУСК РФ по региону.Ранее местные СМИ сообщили, что пьяный врач проколол пострадавшему в ДТП пациенту щеку, однако, отмечает следствие, этот факт не подтвердился.Разбирается в ситуации и региональный минздрав. "Главный врач уже проинформирован о ситуации, просим прощения за поведения таких представителей профессии. Если факты подтвердятся, специалист будет уволен, подобное поведение недопустимо для доктора", - рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.Следователи планируют оценить действия врача на наличие признаков преступления, предусмотренного ст. 124 УК РФ (неоказание помощи больному без уважительных причин). "По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - резюмируют в СУСК.
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происшествия, алтайский край, бийск, россия
13:50 14.09.2021
 
В Бийске уволят врача, который работал пьяным

СК проверит данные о враче, который пьяным пытался помочь пострадавшему в ДТП пациенту

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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БАРНАУЛ, 14 сен - РИА Новости. Врачу Бийской городской больницы в Алтайском крае, который в нетрезвом виде пытался помочь пострадавшему в ДТП пациенту, грозит увольнение, сообщил региональный минздрав.
"По предварительным данным следствия, в городскую больницу Бийска был доставлен мужчина, пострадавший в ДТП. Для оказания потерпевшему первичной медицинской помощи в кабинет зашел врач, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, который не смог выполнить свои должностные обязанности надлежащим образом", - говорится в сообщении СУСК РФ по региону.
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Ранее местные СМИ сообщили, что пьяный врач проколол пострадавшему в ДТП пациенту щеку, однако, отмечает следствие, этот факт не подтвердился.
Разбирается в ситуации и региональный минздрав. "Главный врач уже проинформирован о ситуации, просим прощения за поведения таких представителей профессии. Если факты подтвердятся, специалист будет уволен, подобное поведение недопустимо для доктора", - рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
Следователи планируют оценить действия врача на наличие признаков преступления, предусмотренного ст. 124 УК РФ (неоказание помощи больному без уважительных причин). "По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - резюмируют в СУСК.
 
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