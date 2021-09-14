https://ria.ru/20210914/biysk-1750007707.html

В Бийске уволят врача, который работал пьяным

В Бийске уволят врача, который работал пьяным - РИА Новости, 14.09.2021

В Бийске уволят врача, который работал пьяным

Врачу Бийской городской больницы в Алтайском крае, который в нетрезвом виде пытался помочь пострадавшему в ДТП пациенту, грозит увольнение, сообщил региональный РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T13:50

2021-09-14T13:50

2021-09-14T13:50

происшествия

алтайский край

бийск

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746227007_0:314:3072:2042_1920x0_80_0_0_ebe9243ee994f046959eec372c78f426.jpg

БАРНАУЛ, 14 сен - РИА Новости. Врачу Бийской городской больницы в Алтайском крае, который в нетрезвом виде пытался помочь пострадавшему в ДТП пациенту, грозит увольнение, сообщил региональный минздрав."По предварительным данным следствия, в городскую больницу Бийска был доставлен мужчина, пострадавший в ДТП. Для оказания потерпевшему первичной медицинской помощи в кабинет зашел врач, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, который не смог выполнить свои должностные обязанности надлежащим образом", - говорится в сообщении СУСК РФ по региону.Ранее местные СМИ сообщили, что пьяный врач проколол пострадавшему в ДТП пациенту щеку, однако, отмечает следствие, этот факт не подтвердился.Разбирается в ситуации и региональный минздрав. "Главный врач уже проинформирован о ситуации, просим прощения за поведения таких представителей профессии. Если факты подтвердятся, специалист будет уволен, подобное поведение недопустимо для доктора", - рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.Следователи планируют оценить действия врача на наличие признаков преступления, предусмотренного ст. 124 УК РФ (неоказание помощи больному без уважительных причин). "По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - резюмируют в СУСК.

https://ria.ru/20210914/moskva-1749997417.html

алтайский край

бийск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, алтайский край, бийск, россия